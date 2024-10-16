雞家莊本店:台北市中山區長春路55號，電話:02 2581 5954，營業時間:11:00-21:30

雖然這幾年我有幸品嚐過不少星級料理，甚至出國嘗試摘星餐廳，但我始終認為「必比登」才是真正能代表當地飲食文化的標誌，特別是在亞洲。老實說，我也覺得米其林應該多給一些台灣小吃、熱炒餐廳星星，就像他們給日本的拉麵和炸豬排一樣。連續七年入選米其林推薦（必比登）的「雞家莊本店」就是這樣一家經典的台菜餐廳，以雞肉料理為主，這幾年還因為「雞蛋布丁」在 IG 和 YouTube 爆紅。簡單來說，這裡的台味十足，雞肉和布丁的美味也絕對不負眾望。

這家位於台北市中山區的老店，創業至今已有50年歷史，從1974年開業至今，一直是當地人心目中的經典。我記得自己大約十年前來過這裡吃飯，後來又光顧了幾次，但最近幾年沒來過，直到前陣子朋友說想來吃他們的雞蛋布丁，才再次造訪。

店面看起來像是港式燒臘店，但菜單裡不只雞肉料理，還有不少經典台菜，像是涼拌竹筍和魚蛋，真的非常豐富。

這家店的用餐空間在二樓，裝潢散發著濃濃的台灣懷舊風，像是早期的酒家菜餐廳，讓人感覺非常親切。服務生的態度也特別熱情，整個用餐氛圍非常愉快。

來到這裡，當然不能錯過招牌的三味雞，600元的小份就能一次嚐到日斬雞、煙燻雞和烏骨雞三種口味。

配上微辣的酸菜，酸酸辣辣的開胃感讓人吃得停不下來。白斬雞皮脆肉嫩，雖然油脂不多，但古早味十足。

而煙燻雞則用傳統的蔗糖煙燻法，帶點糖甜和油香，肉質更嫩，是我三種雞裡最喜歡的一道。

烏骨雞的肉質扎實，咀嚼後帶出豐富的雞肉甜味，特別適合喜歡肉感的人。

這裡的雞飯也是一道絕佳配菜，配上雞肉或是蘸上特製醬料，都非常對味。

滷大腸的皮油香四溢，味道也很入味，讓我不禁想起高家莊的滷大腸，兩者味道相近但這裡的更清爽。

醉排骨帶著酸甜的味道，類似糖醋排骨，但加入了蒜香和微微的酒香，讓這道菜吃起來特別討喜。

雞捲則是五香氣息濃厚，肉質紮實，口感稍微乾了一點，但整體味道還是相當不錯。

炸芋球有一點乾，相比寧夏夜市的名店我可能更喜歡後者一點，但好處是不油，吃多了也不至於太膩口。

當然不能少了他們的招牌甜點——雞蛋布丁。這款布丁帶有濃濃的雞蛋香氣，焦糖微苦，甜度適中，非常古早味。雖然布丁好吃，但我覺得還少了一點讓人難以忘懷的驚喜感。

雞家莊本店:台北市中山區長春路55號，電話:02 2581 5954，營業時間:11:00-21:30

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