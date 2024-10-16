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台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

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窩客好文

貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

發表篇數：507篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

全豐蛋餅
place台南市中西區民族路三段248號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

全豐蛋餅

地址：台南市中西區民族路三段248號

TEL：0976-353086

營業時間：18:30~12:30(週日休息)

FB：全豐蛋餅 - 原姊妹豆漿 

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

喜歡吃粉漿蛋餅的朋友，應該都有吃過全豐蛋餅對吧？！

全豐蛋餅原本位在水仙宮市場附近，原本叫姊妹豆漿，後來搬家後也跟著改名全豐蛋餅。

搬家後的空間比較舒適，還有冷氣可以吹~想吹自然風也可以坐騎樓。

餐點主要是蛋餅、土司、饅頭及飲品。

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

內用的餐具及調味料自取～我喜歡他們自己調的蔥醬油，配蛋餅好吃！

牆上還貼著雞蛋的溯源條碼，證明產地來源，另外也有提供WIFI～真貼心！

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

 

點了招牌蔥肉蛋餅、玉米起司蛋餅、土司夾蛋、豆米漿及鮮奶～

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

 

玉米蛋餅，麵糊與蛋幾乎要融合在一起了，蛋餅的口感好軟嫩，配上香甜玉米及起司很好吃~

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

 

招牌蔥肉蛋餅，本來以為是燒肉結果是絞肉，但蔥跟絞肉真的是麻吉，拌炒在起是絕配，尤其淋了蔥醬油整個對味到不行！整個是非常台式的美味！

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

 

土司加蛋，土司塗了乳瑪琳，雖然知道乳瑪琳不健康，但好香，還是沒二三口就吃完了！

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

 

豆米漿雖然不到很香濃，但還是有感受到米漿的香氣，也不會太甜，但也給過！

菜單上沒有的鮮奶，詢問後也是可以點，但瓶子要回收。高大鮮奶真的不用說，濃郁的味道勛說跟日本的鮮奶一樣好喝！

台南市中西區【台南中西區】全豐蛋餅～台式的美味，銅板價位的宵夜早餐，麵糊蛋餅好軟嫩。

偶爾晚餐想吃簡單一點，或是宵夜場，來吃吃蛋餅土司好像也很不錯！

不知道是不是太久沒吃，還是真的餓了，覺得麵糊蛋餅好嫩好好吃喔！

別忘了給Liz一個讚喔！

 

 

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