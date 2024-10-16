我很少去到台北大安區永康商圈逛街，這次剛好朋友相約邀我一起去探訪『永康街』，他剛好丟給我一個台北市政府的2024永康東西軍-好店巡禮的網站，感覺很不錯，我就說好呀!活動期間去看看，順便半日遊逛永康街。

朋友小時候就是在永康街活動的，所以他對永康街有一定程度的了解，他看過2024永康東西軍-好店巡禮的網站後，他跟我說這次的活動裡的店有些我沒去過，我們可以找幾間店去逛逛，有些評價蠻高的。

某一天假日就按照朋友的安排，我們三人先集合在捷運東門站的出口3號，先去東門餃子館吃午餐，東門餃子館也是永康東西軍好店之一。

東門餃子館

這間東門餃子館已經營運60年了，目前是第四代經營，一開始是餐車，到現在擴展成餐廳，原本只賣餃子類的主食，現在餃子的菜色已經固定，大菜跟炒菜是沒有固定的，後來料理實在太多了，老闆挑了一些比較多人常點的菜色，目前變成固定的菜色。

東門餃子館

地址:台北市大安區金山南路二段31巷37號



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營業時間:週一至週日11:00-14:00，17:00-20:40

電話:02-2341-1685

我們點的菜色有一桌小菜，小菜都好好吃，醬油茄子，小魚豆乾這兩道是我最愛的小菜。

酸菜白肉鍋，這一鍋真的很好吃，酸菜很酸很夠味，裡面還有手工炸肉丸，炸肉丸有先醃過，肉質紮實飽滿，吃的口感有像小獅子頭，凍豆腐也煮出酸菜的味道，整個很入味好好吃，還有肥腸，肥腸不硬也不難咬，蠻好入口的，味道也很香，我超愛吃腸子，超級棒!

豬肉鍋貼，豬肉鍋貼裡面的豬肉有先醃過，鍋貼是皮脆，裡面的豬肉餡，肉質多汁，香味濃厚，沒有肉臊味，讓人口齒留香，不用沾調味醬就很美味了。

牛肉水餃，紅肉也醃到不鹹，味道處理得很棒，牛肉餡多汁飽滿，牛肉水餃直接原味吃就很棒，也不用沾醬油就很好吃了，這個牛肉水餃我跟朋友都覺得很好吃。

吃飽喝足之後，朋友說旁邊還有一間文具行，從以前小時候就會去逛了，那間也是永康東西軍的特色店家之一，我先賣個關子，到店裡我再跟你說。

原來朋友是說旁邊的『永業書店(永業文具行)』，進到店裡參觀時，我覺得我像劉姥姥逛大觀園一樣，超吃驚的。

永業書店(永業文具行)在永康街已經40年了，主要以文具跟小朋友的玩具為主，永業書店的玩具每天都在更新，現在很流行的東西都有，很像是開在永康街的玩具反斗城。

裡面的玩具真的很多，這間永業書店(永業文具行)也是這次2024永康東西軍-好店巡禮的店家之一。

裡面有兩層樓，一樓有玩具和文具，也有雜誌跟漫畫，櫃檯旁邊還有最新的卡牌以及一番賞，地下室更有很多不同類型的玩具與文創商品，小時候玩的各種棋類撲克牌，還有大富翁遊戲，商品豐富，喜歡小東西的人很適合來挖寶。

永業書店(永業文具行)

店址:台北市大安區永康街6巷16號



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營業時間:週一至週日9:00-22:30

電話:02-2322-5451

最後朋友讓我們在一間茶藝館結束，朋友說這間茶藝館在永康街這一區是評價最高，有高達4.7顆星，這間就是啞舍永康，這間他也是第一次來到，剛好在2024永康東西軍-好店巡禮看到，他跟我一樣都很愛喝茶，我超愛喝普洱茶，這間啞舍永康主打的就是老茶，老普洱茶。

我們在啞舍永康店外就看到一間古色古香，懷舊感十足的店面，進到店裡，發現店內空間很棒，詢問之後發現不限時，可以點一壺茶後就在店裡坐一整天，我還跟朋友說，很棒唷!我可以在這裡待一整天只是喝茶放鬆發呆。

啞舍永康

店址:台北市大安區永康街31巷9號1樓



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營業時間:週一至週日10:00-21:00

電話:02-2392-6707

啞舍永康，店裡面有很多古董，古風又特別的裝置藝術，讓我覺得很有感的就是一樓的球形 裝飾，我當初以為是月亮，但店家跟我說那是讓店裡呈現一種平衡感，像是陰陽太極。

我們點了他們主打的老普洱茶，這一個是30000元的普洱茶，在櫃台有賣，店家說普洱茶有70年歷史了，屬於老茶。

這一壺的喝法很特別，有老茶葉跟新茶，用新茶來提升老茶葉的口感，店家還說要喝到第二泡、第三泡、第四泡，每次回沖茶都不是用水而是用新茶，我很喜歡這壺茶，喝完真的跟店家說的會很放鬆，很想睡，重點是茶葉都經過SGS認證，也有證書，讓客人喝得安心，很多客人都是來啞舍永康喝茶的，喝完這壺我真的也愛上了。

老茶芋圓，芋圓煮到很Q，超好吃，搭配普洱茶，吃出不一樣的芋圓，這杯我也超愛。

銀耳甜湯，這碗甜湯不是很甜，銀耳燉的很嫩，滑溜，喝完可以養顏美容。

最後是豆花，豆花裡也有配料，不喝甜的可以直接單吃豆花，豆花很嫩，好好吃，搭配店家的糖水，我也覺得很可以不會太甜，微甜好吃。

2024永康東西軍-好店巡禮，真的覺得永康街有很特別的店家，永康街也很好逛很好吃，我介紹的東門餃子館適合吃正餐，吃飽後去永業書店尋寶，下午茶去啞舍永康喝好茶，台北半日遊推薦永康街尋寶之旅。

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