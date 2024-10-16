湖南味 牛肉麵店,簡潔明亮的麵館，只賣麵食：陽春湯麵、乾麵，牛肉麵還有牛肉湯！桌桌必點（秤重）最有趣的走進這裡工作人員都能一看就知道誰是熟客/第一次來，華美店地理位置距離向上市場不遠，周邊還則是勤美商圈／草悟道廣場等，我只能說老闆很會選址啊！
PAPA還是上班族的時，跟著同事特地到湖南味(總店) ，而跑來華美街是第一次 ＃一個人吃飯紀錄
湖南味牛肉麵
- 地址：台中市西區華美街303-7號
- 電話： 04 2301 7077
- 營業時間：11:00–14:00 （公休：週一）
- 湖南味（總店）FB: 按這裡
▎麵館空間
1.2樓設有位子區，沒來過的人只要瞄看其他食客們怎點跟著就對了…但當天不巧我走進來的時候剛好沒人，店員看我一臉楞頭樣子直接跟我說滷味攤點餐就可以!
煮麵的空間是半開放空間，滷味區喊一下這邊就會著手煮麵，基本調味都已經放置好
▎湖南味價目表
價目表: 陽春湯麵$45 /乾麵 $45 牛肉麵$150 牛肉湯$150
付現”現金”，無電子支付也沒有刷卡機制XD
▎滷味／泡菜$20
對!泡菜自己夾 能夾多少放盤子就看本事了，隔壁桌將泡菜堆高高，應該是常客
醬料區有豆瓣醬／辣油（其實都不辣）酸菜可自取
滷味自己挑選想吃的(秤重) 花生要嗎?泡菜一盤 $20 ，我想了一下說都來，老闆就遞一個盤子給我，飛快切好滷味交到我手上見到一大盤滷味，ㄜ，我好像點太多了。
▎陽春湯麵/滷味/泡菜
一碗麵+滷味已經是這裡的標配， 至於滷味你切多少?老闆不管…這裡沒有所謂低消只要你能抵擋的了滷味櫃裡的誘惑(我腦波弱)
陽春麵 $45，之前吃過湖南味的 陽春麵與牛肉麵，我自己更愛這裡的陽春麵，清澈湯頭有一種說不出的滋味，不腥甚至帶著些許甜味，湯頭帶著醬色，比牛肉麵更迷人，獲得台灣500碗名單-湖南味取得2碗，蓋章認證 。
這裡的滷味非常清爽，豬耳朵超Q軟，喜歡口味重一點就自己加醬油辣椒醬囉，酸菜我自己家的就在泡菜甕旁邊，點了豬耳/花生/豆干/海帶與自夾泡菜一份，本日午餐總金額$180
一邊吃飯一邊透過line 跟朋友聊天，我拍了照片丟給朋友，我不小心點了一大盤滷味，kiwi: 你絕對吃不完，笑趴.jpg 。PA:原本覺得超餓..麵吃完我就覺得好飽…硬塞中!!
Hunan wei-Beef Noodle Shop /湖南味牛肉麵（華西街）
Only sells noodles: Yangchun soup noodles, dry noodles, beef noodles, beef soup and braised food – popular delicacies。 Address: No. 303-7, Huamei Street, West District, Taichung City /Phone: 04-2301 7077/ Business hours: 11:00–14:00 (Closed: Monday)
合約邀約: [email protected] 或私訊粉絲團
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