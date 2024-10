湖南味 牛肉麵店,簡潔明亮的麵館,只賣麵食:陽春湯麵、乾麵,牛肉麵還有牛肉湯!桌桌必點(秤重)最有趣的走進這裡工作人員都能一看就知道誰是熟客/第一次來,華美店地理位置距離向上市場不遠,周邊還則是勤美商圈/草悟道廣場等,我只能說老闆很會選址啊!

PAPA還是上班族的時,跟著同事特地到湖南味(總店) ,而跑來華美街是第一次 #一個人吃飯紀錄

湖南味牛肉麵

地址:台中市西區華美街303-7號

電話: 04 2301 7077

營業時間:11:00–14:00 (公休:週一)

湖南味(總店)FB: 按這裡

▎麵館空間

1.2樓設有位子區,沒來過的人只要瞄看其他食客們怎點跟著就對了…但當天不巧我走進來的時候剛好沒人,店員看我一臉楞頭樣子直接跟我說滷味攤點餐就可以!

煮麵的空間是半開放空間,滷味區喊一下這邊就會著手煮麵,基本調味都已經放置好

▎湖南味價目表

價目表: 陽春湯麵$45 /乾麵 $45 牛肉麵$150 牛肉湯$150

付現”現金”,無電子支付也沒有刷卡機制XD

▎滷味/泡菜$20

對!泡菜自己夾 能夾多少放盤子就看本事了,隔壁桌將泡菜堆高高,應該是常客

醬料區有豆瓣醬/辣油(其實都不辣)酸菜可自取

滷味自己挑選想吃的(秤重) 花生要嗎?泡菜一盤 $20 ,我想了一下說都來,老闆就遞一個盤子給我,飛快切好滷味交到我手上見到一大盤滷味,ㄜ,我好像點太多了。

▎陽春湯麵/滷味/泡菜

一碗麵+滷味已經是這裡的標配, 至於滷味你切多少?老闆不管…這裡沒有所謂低消只要你能抵擋的了滷味櫃裡的誘惑(我腦波弱)

陽春麵 $45,之前吃過湖南味的 陽春麵與牛肉麵,我自己更愛這裡的陽春麵,清澈湯頭有一種說不出的滋味,不腥甚至帶著些許甜味,湯頭帶著醬色,比牛肉麵更迷人,獲得台灣500碗名單-湖南味取得2碗,蓋章認證 。

這裡的滷味非常清爽,豬耳朵超Q軟,喜歡口味重一點就自己加醬油辣椒醬囉,酸菜我自己家的就在泡菜甕旁邊,點了豬耳/花生/豆干/海帶與自夾泡菜一份,本日午餐總金額$180

一邊吃飯一邊透過line 跟朋友聊天,我拍了照片丟給朋友,我不小心點了一大盤滷味,kiwi: 你絕對吃不完,笑趴.jpg 。PA:原本覺得超餓..麵吃完我就覺得好飽…硬塞中!!

Hunan wei-Beef Noodle Shop /湖南味牛肉麵(華西街)

Only sells noodles: Yangchun soup noodles, dry noodles, beef noodles, beef soup and braised food – popular delicacies。 Address: No. 303-7, Huamei Street, West District, Taichung City /Phone: 04-2301 7077/ Business hours: 11:00–14:00 (Closed: Monday)

