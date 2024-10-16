嘎慧最近狂追Netflix『黑白大廚』看完好想吃美食，今天來推薦嘎慧心中第一名的鐵板燒，二訪 明水然・樂 ，上次是在台北吃過忘不了活海鮮的美味，剛好這個月看到台中大魯閣新店開幕，馬上預訂起來。

附上餐廳資訊

明水然．樂 大魯閣新時代店

地址：台中市東區復興路四段186號10樓

營業時間：11:15–15:30, 17:15–22:00

TEL：04 2227 8030

每人一份套餐$1600+收10%服務費



明水然・樂 的一大特色入門口都有一個大大的日式燈籠，超好認，台中新開幕的位置在台中火車站前大魯閣新時代10樓。

喜歡明水然・樂的寬大的桌位區，鐵板燒最重要的就是看廚師現場料理，但缺點可能會跟不認識的坐在一起，台中有超大座位區，讓每個人的空間都非常舒適。

明水然・樂 主打私廚，每間明水然・樂的菜色都不太一樣，在開始前主廚都會一一介紹今天的食材，除了吃大家也可以趁機認識一下各式各樣的海鮮。其中最讓我喜歡的就是龍蝦三味，也是我二訪的原因，下面會為大家做介紹。

這是今天會用到的配菜，其中在最下方的是 玉米苗，是我覺得今天最特別的食材，微苦帶著甘甜有回甘的感覺。

【明水然・樂 菜單】

預約制的無菜單鐵板燒，共14品精緻料理，（＋10%服務費）

＄1600樂享宴套餐 14品

海鮮：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、時令鮮魚片

肉品三選一：日本A5和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞

＄2400樂盛宴套餐 14品

海鮮：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑魚 (升級)、日本赤海膽(升級)、整尾時令鮮魚(升級)

肉品三選一(升級)：日本A5和牛菲力、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬

今天我們各點了一個套餐，下面跟大家分享一下內容。

1.漬物。

醋漬蘿蔔和蘋果洋蔥，在海鮮中扮演重要角色，酸甜的漬物可以用於每一道菜前或收尾，幫你清除口腔，給人家每一種海鮮或肉品就像第一次品味一樣。

2.黃金蜆湯

使用大量的黃金蜆與蒜頭燉煮而成，整體非常順口好喝，是非常棒的暖胃湯品 ,喝下去馬上開胃。

3.龍蝦膏蛋捲 (龍蝦做成三味 一）

這是我最喜歡的一道菜，日式蛋捲口感，在蛋液中加入波士頓龍蝦膏與鮮奶油，在鐵板煎至金黃色，可以吃到滿滿的龍蝦鮮味，龍蝦膏與蛋捲完美融合，搭配著苦甜的玉米苗是一道非常棒的開胃菜。

4.北海道生食級干貝

北海道干貝，甜度高有焦糖香氣，7分熟生食級干貝搭配鮮甜魚子醬與金沙醬，有台式鐵板風味。

5.季節時蔬

蔬菜使用厚切約1.5公分的山藥，表面微脆香甜搭配明太子醬調味，整體非常爽口，可以吃到蔬菜的鮮甜風味。

6.和風冷菜(左1600元/右2400元)

左) 日本帆立貝搭配紅藜，清爽冷菜，可以吃到帆立貝Ｑ彈的口感。

右) 赤海膽蟹黃豆腐，炸春捲皮搭配微甜的赤海膽，風味絕佳，可以吃到海膽的鮮甜味。

7.時令鮮魚(左1600元/右2400元)

左) 青衣魚片「四大魚王」之一，魚肉軟嫩因而深受喜愛，細緻青衣搭配米香製成的鍋巴有特別的口感，使用紫蘇梅醬讓整道料理更顯得有趣。

左)紅目鰱肉質緊實、口感鮮美，魚皮富含膠質，使用最簡單的乾煎製作，搭配魚煮的蘿蔔，要不是還要開車回家，紅目鰱是一道非常適合搭配清酒的下酒料理。

8.時令海鮮(左1600元/右2400元)

左)生食級文甲，柔軟Q彈. 味道極鮮美甘簡單炙燒就超好吃，明水然・樂更厚實，有軟糯的口感很值得推薦。

右)鹽蒸鮑魚，非常考驗主廚的一道料理，主廚在鮑魚上方蓋上昆布，放入粗鹽後悶蒸，使用昆布與鮑魚本身的水分料理，中間無法打開檢查，因此非常考驗主廚對於火侯的掌握，吃過兩次口感完全不一樣，但都非常好吃。

9.和牛堡菠蘿包

明水然・樂自製的菠蘿堡與和牛漢堡肉，和牛漢堡保留和牛肉汁，搭配漢堡中的莎莎醬，讓人想起日本在祭典中才能吃到的和牛堡小吃，吃著吸附著肉汁的菠蘿堡是大大的享受。

10.時令活龍蝦(龍蝦做成三味 二）

好吃的活龍蝦通常只需要最簡單的料理，活龍蝦放上鐵板時腳的神經還在顫抖，活跳跳地超有感，看起來超好吃，喜歡海鮮的都知道，活龍蝦的鮮甜味吃一次就忘不了，口感很Q彈鮮甜，調理得恰到好處。

11.新鮮肉品(左1600元/右2400元)

左)頂級桂丁雞，米其林餐廳指定使用的純血統土雞，肉質軟嫩無腥味，使用鐵板料理更能吃到雞皮脆脆的風味，雞肉的品質也用最簡單的方式呈現。

右)A5和牛菲力，鐵板煎烤持續熟成，外酥內嫩，搭配醋漬蘿蔔 或 芒果冰沙可以讓大家一口接一口，完全不覺得油膩，顛覆了我對和牛的感官。

12.烏魚子炒飯

最後是烏魚子炒飯，師傅使用兩種不同的蛋混合，在炒飯中除了有鍋氣的蛋也可以吃到比較柔嫩的蛋，讓整體炒飯在少油的狀況也能保持濕潤狀態，最後撒上烏魚子滿滿的奢侈感。

13.龍蝦頭味噌湯(龍蝦做成三味 三）

龍蝦頭是一開始最先在鐵板上炙燒的食材，炙燒後會送到後廚燉煮一個小時，最後搭配烏魚子炒飯做一個完美的Ending

14.鐵板甜點

飯後甜點有兩種，一個是香酥脆的蘋果派，外表有著滿滿的焦糖香氣，搭配酸甜的蘋果內餡甜而不膩，第二個是鐵板布朗尼，這是巧克力控的最愛，滿滿的巧克力香氣在嘴中化開，大大滿足。

開幕活動

2024/9/28~10/27開幕慶期間，消費者到「明水然・樂」台中大魯閣店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」一杯。

會員活動 樂多多APP入會禮

加入樂多多APP會員，可兌換入會禮，在明水然・樂 台中大魯閣店的入會禮是『炙燒烏魚子』口感超厚實！

現場加入會員會送

★【預付餐費】

1.「明水然．樂」採預約制，預約訂位後需按照預訂人數每人預付NTD1600+10%餐費(NT$1760)，套餐內含日本和牛及新鮮活龍蝦，食材每日依照訂位人數準備，8人以下僅開放用餐日內30天訂位，訂位完成三天內需預付餐費。

2.用餐當日貴賓可加付NT$800升級為「$2400樂．盛宴」，惟「$2400樂．盛宴」珍饈食材有限，限量供應，如貴賓希望指定套餐，請在備註欄加註，感謝。

3.兒童100cm以下免低消，101cm～149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。



