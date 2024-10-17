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官方臉書： 福之柚 - 麻豆紅文旦.正宗老欉

說到中秋節必吃的水果，肯定就是柚子了，不過往年每次吃的都是白文旦，

我生平的紅文旦初體驗，則是要來獻給 福之柚 的正宗老欉麻豆紅文旦了

他們有推出各種不同的數量和等級的禮盒，大家可以依照自己的需求到官網上選購~

我們這次入手的是10斤一箱的紅文旦一般禮盒

如果大家只是要自己吃，其實可以不用那麼在意外表，就可以用更親切的價格入手一樣美味的紅文旦。

剛收到可以先打開箱子讓他通風，放個兩三天讓他辭水會更美味喔，建議兩個禮拜內吃完他們~

由於每年氣候、雨水狀況不同，所以紅文旦的酸甜度也會有些變化，

有時候吃起來會甜一點，有時候吃起來會酸一點，其實都是正常的。

第一次殺紅文旦，好有趣，沒想到內在美也是粉紅色的呢

哇~ 一剝開就超多汁的，好香喔~

而且他個頭挺大的，感覺很好畫呢，哈

你看我才剝半顆，碗就滿了，他裡面的果肉真的份量十足又飽滿，一點也不會乾癟。

每年 福之柚 都會將紅文旦送交農試所檢驗，保證無農藥殘留，讓大小朋友都可以安心食用。

他們也有農委會推動的可追溯生產機制，消費者可以透過QR Code查詢到生產者資訊。

讓消費者在選購農產品時，可查詢到產品相關資訊，提升對國產農產品之信賴，

促進地產地銷，使消費者清楚農產品生產來源，安心消費。

你看跟我的手相比，真的很大尺寸，而且他漸層的顏色真的好美喔，

這香甜又多汁的美味，吃過一次就回不去了啦