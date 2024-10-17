為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

shouyadog 人氣：41
share
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：811篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

福之柚
place台南市麻豆區15號之1015號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章

 

福之柚

官方網站：福之柚

官方Line：加入好友

官方臉書：福之柚 - 麻豆紅文旦.正宗老欉

 

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

說到中秋節必吃的水果，肯定就是柚子了，不過往年每次吃的都是白文旦，

我生平的紅文旦初體驗，則是要來獻給福之柚的正宗老欉麻豆紅文旦了 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

他們有推出各種不同的數量和等級的禮盒，大家可以依照自己的需求到官網上選購~

我們這次入手的是10斤一箱的紅文旦一般禮盒 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

如果大家只是要自己吃，其實可以不用那麼在意外表，就可以用更親切的價格入手一樣美味的紅文旦。

 

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

剛收到可以先打開箱子讓他通風，放個兩三天讓他辭水會更美味喔，建議兩個禮拜內吃完他們~

由於每年氣候、雨水狀況不同，所以紅文旦的酸甜度也會有些變化，

有時候吃起來會甜一點，有時候吃起來會酸一點，其實都是正常的。

 

【廚房用品】橫刀 HengDao · 萬用料理刀 武生鋼材株

 

第一次殺紅文旦，好有趣，沒想到內在美也是粉紅色的呢 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

【廚房用品】橫刀 HengDao · 萬用料理刀 武生鋼材株

 

哇~ 一剝開就超多汁的，好香喔~ 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

而且他個頭挺大的，感覺很好畫呢，哈 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

【廚房用品】橫刀 HengDao · 萬用料理刀 武生鋼材株

 

你看我才剝半顆，碗就滿了，他裡面的果肉真的份量十足又飽滿，一點也不會乾癟。

每年福之柚都會將紅文旦送交農試所檢驗，保證無農藥殘留，讓大小朋友都可以安心食用。

他們也有農委會推動的可追溯生產機制，消費者可以透過QR Code查詢到生產者資訊。  

讓消費者在選購農產品時，可查詢到產品相關資訊，提升對國產農產品之信賴，

促進地產地銷，使消費者清楚農產品生產來源，安心消費。

 

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

你看跟我的手相比，真的很大尺寸，而且他漸層的顏色真的好美喔，

這香甜又多汁的美味，吃過一次就回不去了啦 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味

 

喜歡吃柚子的朋友，真的很推薦你們可以到福之柚下單，宅配到家，輕鬆享用 【新鮮水果】福之柚 麻豆紅文旦 正宗老欉 中秋節的幸福滋味 

 

文章標籤
中秋節水果 柚子推薦 麻豆紅文旦 福之柚 紅肉柚子 柚子禮盒 宅配柚子 中秋禮盒 中秋伴手禮 文旦禮盒
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【中秋禮盒】clubICHIBA市集俱樂部蜂蜜柚子牛軋

【手搖飲品】上宇林基隆站前店新品上市泰式奶茶

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up