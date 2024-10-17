巴部屋工房BaBuu House

官方網站： 巴部屋工房∣脆皮甜筒餅乾、冰淇淋脆餅、牛軋糖、伴手禮

官方臉書： 巴部屋工房BaBuu House-比冰淇淋更讓人回味的甜筒脆餅

到台中玩，除了能帶太陽餅回家，還有哪些必買的台中伴手禮呢?

這次要來跟大家分享的 巴部屋工房 ，就是一家主打脆皮甜筒餅乾、冰淇淋脆餅和牛軋糖的超人氣品牌喔~

禮盒的部分有很多種不同的排列組合可以挑選，大家可以到他們官網去選購~

像這款幸福時光禮盒就可以一次擁有六種經典脆餅口味，很適合第一次品嘗的人選購。

另外也有這種可以搭3吋晶元脆餅的組合，好有過年氣氛

鮮奶脆餅的部分目前推出了原味、芝麻、蜂蜜、咖啡、海苔和烏龍，

以往吃到的蛋捲，好像都是以輕薄的空氣感為主打，

但是這個鮮奶脆餅，他的口感是以扎實為本體的非常有存在感。

有吃過甜筒脆餅的朋友，應該不難想像他們的口感。

裡面最讓我驚豔的是海苔口味的鮮奶脆餅和海苔肉鬆小捲餅。

還沒咬的時候看起來好像很普通，結果我一咬下去，他竟然在裡面出現了一層海苔，

可以看到這層海苔他是跟脆餅一起捲起來的，真是太厲害了

而且他的海苔咬起來是很酥脆的。

另一款超人氣必買商品，就是這個小捲餅，而且他的口味超多的啦

這次入手的有咖啡、草莓奶酥、黑巧克力和海苔雞肉鬆

這一眼望去的畫面好美好舒壓

下午茶或是消夜來一盤，真是幸福又快樂

比甜筒更輕薄酥脆的3吋晶元脆餅，感覺這個可以搭配果醬或是鹹口味的罐頭肉醬等，

也可以變化出很多吸睛的小點心，單吃也很涮嘴

喜歡吃牛軋糖的朋友，千萬別錯過他們家的牛軋糖，

擁有30年做糖老師傅手藝為底蘊的巴鮮果牛軋糖，把牛軋糖和天然果乾結合了起來

這次推出的是鳳梨、芒果和草莓口味，直接就搭配上大大片的果乾給你，

沒有在跟你客氣的，這畫面，我光看就想吃了啦

吃起來軟軟的，不會難咬也不會黏牙，非常討喜~

我自己私心特別偏愛草莓奶酥和黑巧克力，這兩款小捲餅是我覺得最好吃的，黑巧克力是非常濃郁的那種。