為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人回味的甜筒脆餅

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人回味的甜筒脆餅

shouyadog 人氣：45
share
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：811篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

巴部屋工房
phone04-2285-2221
place台中市南區建成路1824號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章

 

巴部屋工房BaBuu House

官方網站：巴部屋工房∣脆皮甜筒餅乾、冰淇淋脆餅、牛軋糖、伴手禮

官方臉書：巴部屋工房BaBuu House-比冰淇淋更讓人回味的甜筒脆餅

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

到台中玩，除了能帶太陽餅回家，還有哪些必買的台中伴手禮呢?

這次要來跟大家分享的巴部屋工房，就是一家主打脆皮甜筒餅乾、冰淇淋脆餅和牛軋糖的超人氣品牌喔~ 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

禮盒的部分有很多種不同的排列組合可以挑選，大家可以到他們官網去選購~

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

像這款幸福時光禮盒就可以一次擁有六種經典脆餅口味，很適合第一次品嘗的人選購。

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

另外也有這種可以搭3吋晶元脆餅的組合，好有過年氣氛 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

鮮奶脆餅的部分目前推出了原味、芝麻、蜂蜜、咖啡、海苔和烏龍，

以往吃到的蛋捲，好像都是以輕薄的空氣感為主打，

但是這個鮮奶脆餅，他的口感是以扎實為本體的非常有存在感。

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

有吃過甜筒脆餅的朋友，應該不難想像他們的口感。

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

裡面最讓我驚豔的是海苔口味的鮮奶脆餅和海苔肉鬆小捲餅。

還沒咬的時候看起來好像很普通，結果我一咬下去，他竟然在裡面出現了一層海苔，

可以看到這層海苔他是跟脆餅一起捲起來的，真是太厲害了 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

而且他的海苔咬起來是很酥脆的。

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

另一款超人氣必買商品，就是這個小捲餅，而且他的口味超多的啦 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

這次入手的有咖啡、草莓奶酥、黑巧克力和海苔雞肉鬆 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

這一眼望去的畫面好美好舒壓 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

下午茶或是消夜來一盤，真是幸福又快樂 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

比甜筒更輕薄酥脆的3吋晶元脆餅，感覺這個可以搭配果醬或是鹹口味的罐頭肉醬等，

也可以變化出很多吸睛的小點心，單吃也很涮嘴 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

喜歡吃牛軋糖的朋友，千萬別錯過他們家的牛軋糖，

擁有30年做糖老師傅手藝為底蘊的巴鮮果牛軋糖，把牛軋糖和天然果乾結合了起來 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

這次推出的是鳳梨、芒果和草莓口味，直接就搭配上大大片的果乾給你，

沒有在跟你客氣的，這畫面，我光看就想吃了啦 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

吃起來軟軟的，不會難咬也不會黏牙，非常討喜~

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

我自己私心特別偏愛草莓奶酥和黑巧克力，這兩款小捲餅是我覺得最好吃的，黑巧克力是非常濃郁的那種。

 

【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

喜歡吃這種古早味的朋友，趕快到巴部屋工房囤些貨吧 【餅乾零食】巴部屋工房BaBuu House 比冰淇淋更讓人

 

文章標籤
脆皮餅乾 2024中秋禮盒 中秋送禮 台中牛軋糖 中秋企業送禮 台中打卡美食 餅乾禮盒 台中伴手禮 下午茶 點心 甜點 蛋捲 肉鬆蛋捲 草莓蛋捲 巧克力蛋捲
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【PIXNET大試用時代】香薯冰纖地瓜專用保冷袋下

【常溫調理包】QINGFENG慶豐旗下品牌"達人G"調

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up