有去過新加坡的朋友一定知道BACHA COFFEE是擁有百年歷史的摩洛哥咖啡品牌，用色非常大膽醒目，發跡自新加坡的精品咖啡，在台首間咖啡店選在熱鬧的信義區百貨裡，帶來 1910 年馬拉喀什時的奢華風貌，充滿摩洛哥華麗元素的店面，彷彿到異國旅遊般，我都笑說我好像等一下要去搭飛機前往下個目的地。

1910年發跡馬拉喀什的夿萐咖啡 ，在北非、歐洲、中東和亞洲（新加坡、香港、台北、吉隆坡）已開了20餘家門店，在台第一間當然要來嚐嚐。

內用都是吧檯的座位共14個，消費要加10％但不限時間，所以內用等候的時間不好掌握，要碰點運氣。

平日下午2點大約等候了45分鐘，入座後服務人員會幫忙推椅子，讓你感到賓至如歸。

今天運氣很好坐在鮮花下方的位置，這邊燈光好又好拍。

入座後會拿到三本華麗的本子，有可頌單、咖啡單和一本「絕妙的摩洛哥摩卡」是新加坡原裝空運來台的咖啡書。

甜可頌有七個口味，其中一個是當月限定可以問服務人員，兩個160元可以混搭，另外鹹可頌則是1個100元。

另外還有其他蛋糕和甜品，不過來這邊的人幾乎都是吃可頌。

夿萐咖啡單是全英文的，如果不知道點什麼可以請服務人員推薦，這邊都是美式黑咖啡，分成單品咖啡、精緻風味咖啡、調配咖啡及低咖啡因咖啡。

產地和豆子排列組合超過200種呢！來自35個國家的100% 阿拉比卡咖啡，真的會眼花撩亂。

絕妙的摩洛哥摩卡內頁，這也太華麗太美了吧！這本是有在販售的，如果有中文版我會想買回家

趁吧檯客人走的時候趕快捕捉一下，每個看起來都小巧精美，好好吃的樣子。

桌上的器皿都非常有質感，也都是有在販售的，咖啡都是現點現做需要些時間，等待的同時不妨多拍些美照，也不浪費我們排了45分鐘。

桌上有蔗糖晶可自行添加，單吃就好美味不會死甜，也許是鍍銀咖啡勺加持的關係（誤）。

令人驚豔的是，BACHA夿萐咖啡內用是使用口布，根本是西餐廳規格，不是一般的餐巾紙或衛生紙，整體質感瞬間提升！

我點的是1910熱咖啡，上桌時服務人員還幫我倒出來，頓時咖啡香氣四溢，讓我心情放鬆了許多 。

1910咖啡＄250

24K金打造的咖啡壺真的很有質感，拿起來也很輕巧好倒，喝起來有草莓奶油的香氣，有滿滿的少女心～會點這款咖啡是因為BACHA是1910年創立的，所以選了這款，加上本身喜歡草莓，因此就是它了！

店內的咖啡都是黑咖啡，不過都有附香草奶油可以加在咖啡使用，上桌時還是冰的呢！晚點再來試試。

摩卡瑪塔里冰咖啡＄460

朋友點的這款摩卡瑪搭里是店員推薦的，這杯要價不斐啊！因產量稀少，來自葉門的摩卡瑪塔里咖啡，帶點巧克力跟焦糖香氣，喝起來非常順口不苦不酸。

最重要的是【玻璃吸管】是可以打包帶走的喔！很多人為了這個都點冰的飲品。

兩個可頌＄160（左）番茄和牛可頌＄100（右）

小小一個超級可愛，兩個可頌可以混搭，今天選了本月限定的「荔枝覆盆子玫瑰」和開心果口味，右邊黑芝麻則是台北店限定的番茄和牛。

按照慣例先介紹鹹食～真的是第一次吃這種可頌，一口咬下有番茄的微酸和和牛油脂的香氣，加上黑胡椒和其他蔬菜讓整體口感豐富，意外地好吃。

本月限定荔枝覆盆子玫瑰，色澤鮮美，外層超酥脆～原本怕會有奇怪的香精味道或死甜，但完全沒有！酥酥脆脆的外皮，搭配甜而不膩的內餡簡直完美，再配上一口咖啡，真的有在異國旅遊的感覺。

開心果表現也不錯，外皮酥脆內餡飽滿，每一口都吃的到開心果和濃濃的堅果香。

剩下半杯來試試看加奶油，沒想到更香濃好喝耶！除了原本的草莓味外，加了奶油的1910咖啡像草莓蛋糕的香氣，又是另一種滋味更有層次了！

最後千萬不要忘記請服務人員打包吸管呢！當下真的覺得好荒謬，第一次請人打包吸管 連吸管的包裝也不馬虎。

吃飽喝足了來逛一下， 台北分店是全世界第一個結合咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃的店，很值得來一趟。

盒裝販售的濾掛咖啡都可以試聞，因為光聽名字真的不知道是什麼（ex.馬拉喀什清晨），有太多種沒見過的了，咖啡控真的會很好逛。

購物可向館內借取購物袋，當然也是有販售的（1個140元）相當好入手呢！

剛剛使用到的物品這邊都有販售喔！玻璃吸管一支是60元，剛剛省了60（大媽上身）

剛剛在店內看到的咖啡書還有分三種語言販售，英文、法文、日文，期待有中文的～

如果不想久候也可以選擇外帶，有非常精美的包裝，很值得！外帶其實人不少，一樣有個小吧台可以喝。

外帶內容物有蔗糖棒、品牌玻璃吸管（冰飲）和奶油，可先品嚐原味再依個人喜好添加。

除了咖啡別忘了帶點點心搭配一起吃，如果點六個可頌會用盒裝也是非常精美。

店員俐落地將可頌包裝好，大約才五秒的時間，我看得目不轉睛。

圖︰法蘭柚別當艾芙德小姐提供

超精美包裝非常適合送禮，金光閃閃超有面子的，趕快帶我回家吧！

【Bacha Coffee夿萐咖啡 新光三越台北信義A8店 】

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地址︰ 台北市信義區松高路12號1 樓

電話︰（02）2345-1910

營業時間︰ 週日至週四11︰00-21︰30，週五、週六11︰00-22︰00

交通︰捷運板南線「市政府站3號出口」步行約10分鐘，可從微風信義2樓空橋通過。

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