這是一間被麵店擔誤的豆花店，它的豆花、豆漿很好吃耶，居然只要低消一碗麵就可以豆花、豆漿吃到飽，重點是它的配料一點不馬虎有紅豆、綠豆、花生、仙草、椰果，連芋頭都有，加料不加價，全部讓你無限享用，CP值也太高了，招牌必點腱心牛肉麵，肉質軟嫩好吃，湯頭鮮甜美味，讓人一口接一口停不下來，Google評論送小菜，成為台北CP值高牛肉麵店

麵大廚最大的特色不僅豆花、豆漿吃到飽，連配料紅豆、綠豆、花生、仙草、椰果，芋頭任你加，加料不加價，全部讓你無限享用。

光門口就超好拍的，還有一整排靠窗座椅可以欣賞台北巿景。

餐具自取，不收服務費，豆花、豆漿、配料無限享用，重點是豆花很好吃耶，還可搭配不同配料跟糖水或豆漿，口感完全不同，超滿足的～

麵大廚採線上點餐，最新DM如上，實際DM以店家為主，有日式拉麵、雪花牛肉麵、腱心牛肉麵、羊肩肉麵等，也有各式小菜可選擇。

好康分享：Google評論有送小菜喔～

麵條有三種可選：刀削麵、中式細麵和日式拉麵。

用自動機器付款，支付方式僅限現金。

點主餐就送豆花吃到飽，沒想到麵跟豆花都不馬虎，牛肉大塊，豆花竟然有芋頭。

招牌必點：腱心牛肉麵190元，肉大塊份量又多，肉質Q彈軟嫰，湯頭鮮甜美味～

麵條選擇中式細麵和刀削麵，刀削麵條Q彈有嚼勁。

下午茶、晚餐一次滿足，120元起自助吧無限享用，為台北CP值高牛肉麵店

麵大廚—延吉店：台北市大安區延吉街70巷2弄1號；平日：11:30-14:00；17:00-21:00；假日：11:30-21:00

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