在韓劇《愛的迫降》第一集中，孫藝珍飾演的尹世理乘著滑翔傘，不幸遇上龍捲風，迫降到北韓非武裝地帶的森林中，遇見了玄彬飾演的北韓大尉中隊長利正赫，這段戲拍攝的地點，正是濟州島西歸浦好近洞的【治癒之森】。當看到行程表上有這個地點時，當下決定，好，到濟州島。可以說，這次的濟州島之行，最大原因就是為了《愛的迫降》！

↓西歸浦位於濟州島的西部，治癒之森隸屬於西歸浦山林休養管理所。

要收台幣20元門票，非免費景點，而且有個很奇怪的規定，穿拖鞋者禁止進入森林中，管理員會檢查。

↓步道起始處設有管理員。濟州島的傳統家庭，門前都會有幾段橫木條，不同的數目和擺放方式，在於告訴鄰居，家中有人無人、可否打擾…….等狀況，不知入口這關卡是否也含有這層意思？

治癒之森，實際上是一條總長度11km的森林步道，海拔介於320~760公尺之間，高度不高，暖帶林與溫帶林生長於一起，故擁有多樣化的植物林相，不乏茂盛密集、樹齡超過60多年的扁柏樹與杉樹。

行走其間，山林景觀、芬多精、負離子、陽光、鳥鳴、樹葉沙沙聲……等等，各種治癒因子令人身心療癒，治癒森林的名稱，由此而來。還有一處名為「治療泉」的溪水，以及如健康檢測室、扁柏治癒室、山林治癒項目及林蔭路探訪等多種項目，都需提前預約方可使用。

↓步道還鋪設了由椰子樹皮編織而成的草墊，讓散步路變得更為舒適，非常貼心的設計。

↓才走10分鐘，出現了一片躺椅區，許多人就直接躺上去，不走了。

↓不時可以看見防水假山喇叭(戶外音箱)。

↓想必是「施工中，禁止進入」的標語。

↓有公廁，可是門鎖著，不能上。

↓步道中唯一妝點的紅花是珊瑚藤。

↓感覺這青苧麻葉也可以用來包韓國烤肉吃XD，台灣山裡也常見。

↓又是躺椅區。

↓咦？那是一隻鹿嗎？尹世理掛在樹上時也有一隻。

↓真的耶！沒有想到竟然這樣簡單就能遇到！？我躡手躡腳，生怕將它驚走。

↓它看鏡頭了！

能看見鹿，是的，我落單了，導遊帶著人走得好快，我東拍西拍結果沒跟上。我唯一關心的是，導遊是不是帶著大家找到《愛的迫降》孫藝珍吊掛的那棵樹、以及玄彬踩到地雷的確實地點了？實際是想太多。當初真實的拍攝場景，為避免大批影迷尋來受到破壞，早在戲劇大火時，就已經封閉禁止靠近了。

然而重看第一集，翻出劇照，那氛圍，跟這一路，如此相似。當步入治癒之森那一刻起，彷彿就已經走進《愛的迫降》劇中了，特地搭飛機過來尋找的結果，我可以高興地定調為大成功！

西歸浦治癒森林共有10條以濟州方言命名的主題小路，導遊帶著大家換走其中一條下山，我則原路折返。

↓前面有一對情侶，狀甚親暱。

↓抱在一起了！可見這森林步道有多浪漫XD。

講個題外話，你們可以說我在放馬後炮：當初在追《愛的迫降》時，我就跟朋友說男女主角根本就沒有在演戲，粉紅泡泡已經滿溢出螢幕外了，這兩人肯定有鬼，朋友還笑我無聊、太入戲。結果，是不是？是不是？追劇，就是要追這種CP感爆棚的，戲裡延伸至戲外，餘韻無窮。

↓誰還有閒工夫堆石頭？

↓最後回到步道入口，管理員已經交班，由阿糾西（아저씨）換成阿珠媽（아줌마）。

走進治癒之森，愛的迫降場景裡，了了好大一樁心願，欣喜之餘，如火如荼進行接下來的濟州島行程。

【濟州島西歸浦治癒之森】：

地址：濟州特別自治道西歸浦市山麓南路2271

電話：+82-64-760-3067

營業時間：每日08:00-17:00

門票：

成人：1,000韓元 / 團體 800韓元(20人以上)

青少年：600韓元 / 團體 500韓元(20人以上)

音樂：愛的迫降/ Song For Brother

.