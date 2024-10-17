台中寵物友善餐廳推薦！這間隱身在台中北區巷弄中的波卡多納 BOKA DÖNER，主打土耳其特色料理，將土耳其街邊美食旋轉烤肉沙威瑪做改良，不僅有著舒適的用餐環境，主餐不只麵包，還有超多選擇，店內還有活潑又可愛的店貓波波為大家服務

波卡多納 BOKA DÖNER位置

波卡多納 BOKA DÖNER位在台中北區三民路三段134巷，從好樂迪三民店旁那條巷子進去，而波卡多納 BOKA DÖNER就位在潮流金店美食廣場中，一中商圈人氣芒果冰戰鬥冰的對面

波卡多納 BOKA DÖNER店面看起來超有質感，以墨綠色系為主，如果不說，糖糖還以為是間新開的咖啡廳呢

波卡多納 BOKA DÖNER環境

波卡多納 BOKA DÖNER不僅外觀，店裡頭的裝潢也非常有質感，灰色調很有古典美

店內空間不算大，座位只有一樓，除了一般座位，也有高腳椅的座位區，店內只有十四個座位，建議大家可以事先電話訂位

既然主打旋轉烤肉串，當然不能少了靈魂人物旋轉烤肉囉，採用雞腿肉，先用孜然、咖哩、墨西哥香料 、煙燻紅椒粉、優格、蒜頭及洋蔥泥先醃過，接下來將雞肉一片片堆疊方式串在特製鐵籤上，最後再放進旋轉烤爐，讓肉串在高溫下緩慢轉動，使外層的肉烤至金黃酥脆，肉質相當軟嫩多汁，只要是雞肉品項都是使用這個靈魂烤肉串

喜歡吃披薩的朋友一定要試試波卡多納 BOKA DÖNER的手做披薩，自行製作麵糰，手工揉捏拍打到鋪料都是由闆娘一手包辦

店內還有可愛又活潑的店貓波波陪大家玩耍，也可以帶家中的毛小孩來用餐，記得要遵守店內寵物用餐的規定唷

波卡多納 BOKA DÖNER菜單

一般大家吃到的街邊美食旋轉烤肉都是夾麵包為主，波卡多納 BOKA DÖNER的主餐選擇非常多樣化，有佛卡夏、巧巴達、披薩、捲餅、沙拉、薯盒及飯飯可以選，醬汁也非常豐富，結合異國風味，讓大家吃到不一樣的旋轉烤肉

波卡披薩 200元

喜歡吃披薩的朋友，糖糖大推波卡多納 BOKA DÖNER的波卡披薩，披薩不是使用半成品，從麵糰開始都是店家自己手工製作，聽老闆娘說，他們是使用低溫發酵，從麵粉、發酵到麵糰需要至少48小時，烘烤出來的披薩口感會更鬆軟，製作時使用手拍捏餅皮而不是像外面用棍子擀，含水量較高，吃起來更加濕潤

基底醬汁的自己做的番茄醬，配料有洋蔥、黑橄欖、墨西哥辣椒碎及蕃茄，搭配主食牛肉，餅皮吃起來濕潤Q彈，最外圈還帶有焦香味，口感豐富，尾韻帶墨西哥辣椒的香辣口感，旁邊還有附上奶油松露醬可以搭配享用，一次吃到兩種風味的手作披薩，全手工製作的現烤披薩，用料實在，這樣一份只要200元，CP值還挺高的呢

波卡青醬義大利麵 200元

除了土耳其料理，在波卡多納 BOKA DÖNER也能吃到義大利麵及燉飯，價格也很親民，學生們的最愛，醬汁糖糖選了最愛的青醬，配料有杏鮑菇、花椰菜、秀珍菇、洋蔥等搭配雞腿肉，用料非常實在，價格也不算貴

麵條吃起來非常Q彈，吸附著濃郁的青醬汁，讓人一口接一口停不下來

糖糖很喜歡吃波卡多納 BOKA DÖNER的旋轉烤肉，雞腿醃製入味，吃起來相當軟嫩，帶有孜然的香氣，單吃就非常夠味

波卡佛卡夏 180元

主餐選擇了佛卡夏，主食選擇雞肉，搭配紫高麗菜、高麗菜絲、洋蔥、紅蘿蔔、小黃瓜、蕃茄、乳酪絲佐上紅咖哩醬，佛卡夏也是店家自己製作，加入大量橄欖油烤製，外皮吃起來比較脆，裡頭帶有咬勁，雞腿肉很嫩，帶有孜然的香氣，紅咖哩是以千島醬為基底加入泰式紅咖哩醬調製，吃起來香濃不辣，比較偏重口味

波卡巧巴達 180元 牛肉 20元

波卡多納 BOKA DÖNER麵包除了佛卡夏，還有巧巴達，這款巧巴達也是店家自己手工製作的無油麵包，比起剛剛的佛卡夏吃起來更加有韌性，嚼起來帶有獨特香味，裡頭配料一樣搭配紫高麗菜、高麗菜絲、洋蔥、紅蘿蔔、小黃瓜、蕃茄及乳酪絲，搭配手作塔塔醬，一般外面的塔塔醬吃多會容易膩口，波卡多納 BOKA DÖNER的不會，尾韻帶點微酸

波卡飯飯 160元 綜合肉品 25元

喜歡吃飯食的朋友，除了燉飯，也可以選飯飯，採用熱飯加上奶油下去煮，讓米飯多了迷人的奶油香，肉品糖糖這次選了綜合肉品，一次可以吃到牛肉跟雞肉兩種

牛肉是採用澳洲牛絞肉，跟雞肉一樣有先醃過，肉質軟嫩不柴，富有濃郁的牛肉香氣，配料一樣有紫高麗菜、高麗菜絲、洋蔥、紅蘿蔔、小黃瓜、蕃茄及乳酪絲，這次搭配的醬汁是店家採用蒜頭、煙燻紅椒粉及優格製成的優格醬，剛開始還想說優格醬搭配飯會不會怪怪的，沒想到吃起來一點也不違和，酸甜優格香氣中還多了迷人蒜香味

波卡沙拉 180元 綜合肉品 25元

如果不想吃太多澱粉，可以點波卡多納 BOKA DÖNER的波卡沙拉，以萵苣為基底，搭配紫高麗菜、高麗菜絲、洋蔥、紅蘿蔔、小黃瓜、蕃茄及乳酪絲，旁邊還有硬脆的麵包丁，肉品糖糖一樣搭配牛肉及雞肉兩種，搭配千島醬，波卡多納 BOKA DÖNER的千島醬吃起來很爽口，還帶有奶香味

炸物拼盤 260元

波卡多納 BOKA DÖNER的炸物拼盤也很澎派，裡頭包含薯條、雞柳條、起司條及洋蔥，其中糖糖超推薦他們家的雞柳條，一般外面雞柳條偏乾，波卡多納 BOKA DÖNER的雞柳條是採用實肉，吃起來非常多汁，肉質也很嫩，旁邊附上塔塔醬及越式醬，糖糖還蠻喜歡炸物沾越式醬，吃起來很解膩

榛果拿鐵 120元

在波卡多納 BOKA DÖNER也可以喝得到香醇又好喝的咖啡，榛果拿鐵除了拿鐵的香醇，還多了榛果的香氣，好喝不甜膩

拿鐵 120元／海鹽焦糖拿鐵 140元／焦糖花生拿鐵 140元

波卡多納 BOKA DÖNER的拿鐵口味超多，除了原味拿鐵及剛剛的榛果拿鐵，還有海鹽焦糖拿鐵、焦糖花生拿鐵、太妃糖拿鐵及烤栗子拿鐵，糖糖點了海鹽焦糖拿鐵跟焦糖花生拿鐵，焦糖花生拿鐵好好喝，第一次喝到帶有花生香氣的拿鐵，層次非常豐富

波卡多納 BOKA DÖNER除了能吃到土耳其人氣街邊美食旋轉烤肉，還結合異國風味，餐點非常多樣化，激推手作披薩，價格親民、高CP值，用料超實在，還有燉飯及義大利麵也是人氣必點，地點超隱密，座位數不多，建議先電話訂位，店裡頭還有可愛店貓波波陪大家用餐玩耍，波卡多納 BOKA DÖNER除了內用、外帶，也有配合Uber Eat外送平台，讓台中的朋友想吃不必出來，隨時都能點的到！

另外店家也有提供場地租借，會議、派對、生日、求婚都非常適合，租借場地資訊如下

1. 容納人數：店面較小桌間距離較近，最多容納15～20人

2. 依照租借的活動內容！如：純包場或包場用餐等）和使用時間及人數，提供專案報價

3. 需要提前（至少一週）致電預約

4. 若需要勘查場地，煩請事先預約，以免場地另有使用，不便開放參觀。 其他詳情請再與店家聯繫