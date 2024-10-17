哥極拉麵本店

店址:台北市中正區開封街一段27號

營業時間:星期一公休，星期二、三、四、五、日中午11:30-15:30，傍晚16:30-21:30，星期六11:30-21:30

先來介紹一下，今天分享美食的拉麵店，這是老闆開的第二間店，本店是美術系，美術系是以日本料理為主，老闆後來才在台北市開封街開一間專門只賣拉麵的拉麵店，食材有特別挑選過，價格很親民，打造得很日式，目前也跟本店美術系有做餐點的聯名。

剛好跟兩位朋友要去台北車站附近逛逛，看到網路上寫說附近有不錯的拉麵店。

台北車站美食很多，我會以台北車站拉麵推薦為關鍵字搜尋，剛好看到一間拉麵店吸引我，這間拉麵店也好多網友推薦，名字叫做『哥極拉麵本店』，主打日本米與拉麵吃到飽、不收服務費，價格很親民又好吃。

我是一位很愛吃拉麵的人，看到吃到飽，就很吸引人了，又位於我們要去的地方附近，我就建議我們三人去吃吃看。

到了哥極拉麵本店，一進店裡，發現空間規劃還不錯，座位是橫式的座位，兩排，一排靠近廚房，一排靠近牆邊，如果一人去吃也剛剛好，牆面上很多日式的怪獸玩具，還有畫作，點餐方式是利用QR碼點餐，哥極拉麵的菜單也需要用QR碼查看，點完餐後去櫃檯結帳，廚房就會製作料理了，如有不知怎麼點也可以邊點邊問。

哥極拉麵本店，我真的不得不推，麵條、小菜都超級美味，雖然只有豚骨湯頭的拉麵，湯頭有很多變化，麵條也很多選擇，愛吃拉麵和小菜的人一定要來嚐嚐。

不多說了，哥極拉麵還有跟美術系日本料理店做合作料理，推出『哥極拉麵x美術系的聯名套餐』也很值得點來吃唷!

美術系壽司在台北有三間分店，三間google評價都很高誒!美術系，我會去吃吃看，順便來在寫一篇文章，我跟朋友都對美術系很有興趣，這次我也有點聯名套餐，真的是好吃到我也想去美術系吃飯。

那來看看我們三人點了什麼?

有點了美術系X哥極拉麵聯名餐點，吃完後真的很推!哥極拉麵的google評價都是真的，超值得吃，拉麵價格超平價、超高cp值。

美術系x拉麵聯名#天使蝦干貝#套餐，手揉粗麵偏硬，唐揚雞三塊+飲品，可爾必思，套餐內容還有加點日式炸豆腐與世界第二好吃的焦糖烤布蕾

天使蝦很新鮮，入口滿口鮮甜，蝦肉生的，口感很特別，蝦子香氣一直跑出來，干貝入口，甜度超鮮，甜度在嘴巴爆開，還有生魚片的口感，店家選擇的魚是有脆度的魚，沒沾哇沙米，魚的鮮度瞬間在嘴巴擴展，搭配醋飯，粒粒分明，香氣十足，這道天使蝦x干貝x醋米，就是美術系的餐點。

唐揚雞，炸的剛剛好，雞肉不柴，軟Q多汁。

拉麵是以豚骨熬煮，日本鹹湯頭，好喝不死鹹，麵條選擇手揉粗麵，麵條超Q，有嚼勁，湯裡面是舒肥雞肉，肉很軟嫩。

日式炸豆腐，用日式炸豬排的醬來搭配豆腐，豆腐外皮酥脆內嫩的口感，搭配鹹甜的醬汁。

甜點是我愛吃的烤布蕾，焦糖烤的恰恰，布丁體蛋味濃郁，焦糖微苦搭配甜甜的布丁，好吃。

激量給豬豬道歉，細麵、日本鹹、正常

這碗麵好美唷!哥極拉麵用叉燒肉排成一朵大花，叉燒肉很好吃，肥瘦肉剛剛好，不會太瘦太硬，也不會太肥，麵硬Q，還有一顆溏心蛋，蛋黃濕嫩，不會太乾，甘甜的醬汁，醃製出淡淡的蛋香氣。

黑蒜，濃厚豚骨湯，手揉粗麵、台灣味(口味較清淡)，三種叉燒拼盤+飲品，無糖綠茶(原粹)

哥極拉麵也有給不吃太鹹的台灣人研發出台灣味的湯頭，台灣味湯頭也是用豚骨熬煮，味道比較清淡。

台灣味，淡淡的香氣，沒有日本鹹這麼鹹，清淡香甜的湯頭，符合台灣人口味，加上一樣舒肥雞胸肉，還加點套餐，內容有三種叉燒拼盤，第一種就是拉麵裡的叉燒肉，肥瘦適中的叉燒，偏油脂的五花叉燒，五花叉燒超好吃，鹹鹹的口感帶有一點油脂還有醬油香的入口，不油膩、不肥，味道很香濃。

目前哥極拉麵本店有活動，身上只要有恐龍，不管是衣服、褲子、包包或小玩意，出示給店員，即可兌換炸雞翅一份（一份兩隻雞翅）。

我剛好有恐龍的東西，證件套，出示給店家看，店家馬上就炸出一份兩隻的炸雞翅，雞翅炸的剛好，皮酥脆，肉質多汁不硬調味適中。

愛吃拉麵的饕客，一定來到台北車站吃美食，推薦給你台北車站拉麵，哥極拉麵本店，朋友吃完一直跟我說是她會在二訪的拉麵店，超值。

吃完拉麵還可以逛逛台北車站，順便可以去熊嗨站前店夾零食啦!

餐廳資訊

哥極拉麵本店

店址:台北市中正區開封街一段27號

營業時間:星期一公休，星期二、三、四、五、日中午11:30-15:30，傍晚16:30-21:30，星期六11:30-21:30