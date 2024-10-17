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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲/生日彌月蛋糕/手工餅乾(禮盒)甜點下午茶專賣店(手工點心品項超過百種/可預訂客…

桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲/生日彌月蛋糕/手工餅乾(禮盒)甜點下午茶專賣店(手工點心品項超過百種/可預訂客製)

小紫吃喝玩樂~ 人氣：27
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：500篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

小初心法式甜點
phone03-3783426
place桃園市桃園區市國聖一街111號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園下午茶甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲/生日彌月蛋糕/手工餅乾(禮盒)專賣店(手工甜點、法式餅乾品項超過百種/可事先預訂店取或宅配)

小初心法式甜點-首圖.jpg

誘人~當季新鮮水果手工生日蛋糕/彌月蛋糕!

近20款~蛋奶素法式甜點口味!冷藏冷凍宅配很方便! 

6吋蛋糕與派塔-小初心法式甜點.jpg

店內美美網美牆!  打卡必拍 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲

桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲 小提醒(每月公休日)不固定  10/21~10/25(小初心)連休6天

桃園-小初心法式甜點 (4).jpg

小初心法式甜點

電話:03-378-3426

營業時間:11:30~20:00

(每月公休日不固定)請關注粉專(精選區)公告

地址:桃園市桃園區國聖一街111號

粉絲頁:小初心法式甜點

預訂生日蛋糕/手工餅乾/法式甜點(最新)MENU 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲 點我 

桃園-小初心法式甜點 (3).jpg

前陣子在附近(集英會牛肉麵國際店用餐)

聽隔壁桌客人聊天說:吃飽後要續攤來車程1分鐘距離~桃園超好吃小初心法式甜點店喝下午茶

回家~好奇google搜尋!

發現近600則谷歌評論(小初心)竟然高達4.4星好評

(立馬默默放入小紫探店美食名單內)

每款甜點看起像藝術品般~精緻誘人! 

買吃過客人~對這家『法式手作甜點』大都給予很高評價

我和朋友最近遇一些烏事(心情很阿雜)超想吃甜食解憂! 好友約聚喝午茶! 心想~品味賞心悅目甜點~可以暫時沈浸於美美可口點心氛圍裡(挺療癒der)於是...我們來踩點啦!

桃園市優等餐飲店家-小初心法式甜點.jpg

好喜歡店門口這面柔和藍色小初心Logo牆

拍照很好看! 網美打卡必拍!

桃園-小初心法式甜點 (6).jpg

剛入店目光立即被排滿滿手作甜點櫃內蛋糕、小塔給吸引

後來有問店員: 每天大約幾點『甜點品項』最齊全

店員說: 店內甜點與內餡全是甜點師傅新鮮自製自熬

每日大約13:00~15:00商品口味最齊全!

愈晚來~熱門口味若完售就須等明天才會有喔！so您可以先打電話選購請店家預留(當日商品)等您下班後再到店內用自取(外帶)。若預留商品金額超過500元;避免客人訂後不取貨/須先匯款付清(再為您保留)

手作甜點櫃-小初心法式甜點 (2).JPG

之前看網友分享選用整顆水蜜桃製作的法式甜點(超誘人)

今天來吃甜點喝下午茶!

甜點櫃內放眼望去很多款蛋糕使用葡萄當內餡與裝飾。

點餐時店長說: 小初心依不同季節選用(當季)時令水果製作甜點。

目前10月是『日本葡萄季

(紫)貓眼葡萄&(綠)麝香葡萄  甜度高；無籽多汁；果肉帶著獨特荔枝、蜂蜜香氣! 選用頂級葡萄製作的甜點~很受饕客的喜愛

冬天"草莓季"來臨時!

店內會推出(季節限定)草莓甜點

草莓控~可追蹤粉專! 掌握最新資訊! 來品嘗有著"戀愛般滋味"酸酸甜甜草莓cake、草莓塔...等手工甜點。

10月日本葡萄季-小初心法式甜點.JPG

店內一角~展示著多款精緻甜點禮盒

原來(小初心)不單單只賣手作甜點! 店內也有販售(自製)法式手工餅乾

可單買。也可自選喜歡的餅乾口味；再挑一款喜歡的禮盒(做包裝)節日送禮/年節伴手禮/彌月禮盒或當西式訂婚喜餅也很適合

手工餅乾禮盒區-小初心法式甜點.jpg

自製手工餅乾-小初心法式甜點.jpg

可可夏威夷豆脆餅 (蛋奶素)  $45元

可可夏威夷豆脆餅-小初心法式甜點.jpg

佛羅倫提餅乾 (蛋奶素)  $40元

佛羅倫提餅乾-小初心法式甜點.jpg

內用用餐須知:

  1. 每人低消$150元(5歲以下幼童免低消)
  2. 不收服務費/有wifi
  3. (平日)用餐時間120分鐘 (假日)用餐時間90分鐘
  4. 每日最後內用時間~19:30
  5. 禁帶外食與飲料/禁菸/入店禁帶寵物續
  6. 熱茶系列(一壺裝)可回沖、最多限2人共壺

小初心法式甜點-內用須知.JPG

內用除了在甜點櫃(自選甜點)

MENU內另有(含)飲料之『單人套餐&雙人套餐』可點食

甜點套餐MENU

套餐menu-小初心法式甜點.JPG

飲品MENU(咖啡系列)

咖啡menu-小初心法式甜點.JPG

飲品MENU (水果茶/花草茶/紅茶)系列

 0 紅圓圈標記是『不含咖啡因』飲品

茶類、水果茶飲menu-小初心法式甜點 (1).JPG

飲品MENU (氣泡果露/特調茶飲)系列

茶類、水果茶飲menu-小初心法式甜點 (2).JPG

哎呀~怎麼辦？

我們站在甜點櫃前方~頓時陷入"難以決擇"冏況中......

手作甜點櫃-小初心法式甜點 (4).JPG

每一款手工蛋糕、水果塔、生乳捲...都那麼誘人

彷彿聽見它們正招喚著我們"選我~選我"瞇之音

手作甜點櫃-小初心法式甜點 (1).JPG

手作甜點櫃-小初心法式甜點 (3).JPG

老奶奶檸檬蛋糕  很大塊

老奶奶檸檬蛋糕-小初心法式甜點.jpg

選用日本紫羅蘭麵粉日本中澤純生生乳香緹製作的『長條生乳捲』很受客人喜愛

喝下午茶這天~看到多位客人進店(購買)外帶

這次我們沒點食生乳捲! 等下回再訪~我想點切片生乳捲吃吃 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲

生乳捲-小初心法式甜點.JPG

甜食~不是只有女生愛!

連男生也會被可口甜點魅力給引誘!

法式甜點(雙人套餐) 以『3層』美美點心盤架出餐! 看起來很有質感

小初心雙人套餐.jpg

放假紓壓、解憂午茶time開吃啦！   

下午茶-小初心法式甜點 (2).jpg

下午茶-小初心法式甜點 (1).jpg

平日生意很好! 客人老中青都有!

桃園-小初心法式甜點 (1).jpg

最裡面座位(很搶手) 

掛著多款退役"瑪德蓮"烤模搭配風景畫牆面(打卡拍照)很美喔!

桃園-小初心法式甜點 (2).jpg

內用茶水、紙巾自取

紙巾茶水區-小初心法式甜點0.jpg

這顆紅蘋果! $190元 

有很多人看親友打卡分享後都將它設為『小初心必吃甜點品項

紅蘋果-小初心法式甜點 (2).jpg

小紫網友也不例外! 南部朋友看我臉書打卡後!

趁放假北部小旅行回程私訊詢問店名

專程來喝下午茶點紅蘋果品嘗

電話中逗趣地跟小紫說: 因為小紫一直放毒(打卡分享)! 受不了魔力般誘惑的她們只好來朝聖~品味(外觀極像紅蘋果)內餡多層次~精緻甜點

紅蘋果-小初心法式甜點 (3).jpg

蘋果整顆都可吃下肚! 別忘了~手機先食  (先拍美美相片)再享用 

紅蘋果-小初心法式甜點 (1).jpg

(底部)帶著青檸柳橙果香沙布列脆餅酥脆口感

咀嚼時略帶類似砂糖顆粒般糖霜感(好吃)

內餡包夾一層巧克力蛋糕；搭配切小小方塊狀蜂蜜香草炒蘋果丁與酸V濕潤青蘋果慕斯；再以巧克力製作紅蘋果外殼；最外層淋上鏡面果膠!

(多層次內餡)層層堆疊出酸酸甜甜迷人滋味

紅蘋果-小初心法式甜點 (4).jpg

天天開心  $210元

天天開心-小初心法式甜點 (1).jpg

酥香法式塔皮包夾櫻桃香草杏仁餡酸櫻桃果餡

選用義大利西西里(開心果)製作帶著濃郁堅果香(開心果慕思)

天天開心-小初心法式甜點 (5).jpg

表層開心果味蕾鏡面果膠發出閃閃動入亮光!

上層覆蓋手作(花造型)白巧克力片~很美!

入口即化"開心果慕思"mix慢熬酸v櫻桃果餡；濃郁堅果香+酸櫻櫻桃果肉香氣很合拍!

天天開心-小初心法式甜點 (4).jpg

莓果泡泡氣泡果露  $165元/杯

莓果泡泡氣泡果露-小初心法式甜點 (2).jpg

杯內有草莓+藍莓果粒

莓果泡泡氣泡果露-小初心法式甜點 (1).jpg

草莓覆盆子果茶(氣泡水)  酸酸甜甜~冰涼順口

莓果泡泡氣泡果露-小初心法式甜點 (3).jpg

檸檬塔  $140元  (蛋奶素)

很多甜點店都有賣這款甜點! 

每家Lemon香氣與酸度也略為不同

檸檬塔-小初心法式甜點 (2).jpg

最底層酥鬆法式塔皮+包夾新鮮檸皮烘烤之檸檬蛋糕與入口酸甜交織(檸檬餡)表面再刨些許新鮮檸檬皮提香

清新檸檬果香(酸v微甜味蕾)會讓人不自主的一直分泌唾液!

這種檸香酸度! 很舒服~每一口都滿滿Lemon味

檸檬塔-小初心法式甜點 (1).jpg

香草焦糖聖多諾黑   $250元  (蛋奶素)

以近期超夯酥脆千層派皮+大溪地香草卡士達+香草堅果醬+(香草外交官奶餡)做成的焦糖小泡芙+焦糖香緹最上方灑上糖炒核桃堅果

層次超豐富

3顆焦糖泡芙表層迷人(脆脆)焦糖香、一咬就爆奶餡~這款我喜歡!

香草焦糖聖多諾黑-小初心法式甜點.jpg

香草焦糖聖多諾黑-小初心法式甜點1.jpg

(熱）森林水果茶  $160元/壺  (可回沖)

以蘋果/洛神花/橙皮/草莓『果乾』沖泡

水果茶湯呈現寶石紅色澤! 天然果香~酸酸甜甜。一壺熱茶飲最多可2人共享!

熱森林水果茶-小初心法式甜點.jpg

墨菲  $200元 

可可控! 會愛上的多層次法式巧克力塔

墨菲-小初心法式甜點 (2).jpg

法式巧克力塔皮內放~可可海綿蛋糕榛果脆片再填入巧克力甘那許。最上層半圓球造型可可鏡面底下(70%)巧克力慕斯內包夾厚厚一層微流心感~香草堅果醬! 再以煙燻巧克力香緹擠繞一圈美美甜點花邊

看(下圖)對半切剖面圖；感覺這又是一款很費功巧克力甜點

(品嘗時榛果脆片)脆脆口感很加分

每一口都帶著"你濃我濃"深情巧克力風味

墨菲-小初心法式甜點 (1).jpg

季節限定(日本麝香葡萄+貓眼葡萄) 

極致日本麝香貓眼葡萄蛋糕  $230元   (蛋奶素)

極致日本麝香貓眼葡萄蛋糕-小初心法式甜點 (2).jpg

葡萄上方有金箔點綴! 太奢華啦!

極致日本麝香貓眼葡萄蛋糕-小初心法式甜點 (3).jpg

日本紫羅蘭麵粉製作的海綿蛋糕體

(蛋白質含量低)口感濕潤豐盈細緻

大溪地香草布蕾夾層(真材實料) 布蕾用肉眼即可看的到使用香草莢之細小黑點點；香草香氣特濃郁。

選用日本中澤純生鮮奶油打製的香緹! 入口即化、清爽奶香；夾層包夾(日本貓眼葡萄/麝香葡萄)甜而不膩爆汁特殊品種葡萄香甜味! 是款季節限定可口水果風味蛋糕

極致日本麝香貓眼葡萄蛋糕-小初心法式甜點 (1).jpg

熱森林水果茶~可回沖    點熱飲~cp值比冰飲來的讚!

回沖熱森林水果茶-小初心法式甜點.jpg

這款外型美美!

像座山峰般繞高高螺旋紋路造型 栗子蒙布朗  $190元 (蛋奶素)  內餡夾層也很豐富!

栗子蒙布朗-小初心法式甜點1.jpg

栗子泥上方灑上一層糖霜點綴!

近拍像極了褐色山丘迎來的入冬第一場初雪

酥鬆法式塔皮上方堆疊法式杏仁餡檸檬百香果餡卡士達奶餡與香濃栗子泥+半顆法國栗子。

栗子泥口感入口即化；微甜不膩

栗子蒙布朗-小初心法式甜點.jpg

(蛋奶素) 舒芙蕾乳酪蛋糕 小巧可愛

舒芙蕾乳酪蛋糕-小初心法式甜點.jpg

香草千層蛋塔  需事先預約訂製!  買6入盒裝價格最划算! 

今年『千層塔皮口感』蛋塔很夯! 小初心也有賣喔！

香草千層蛋塔-小初心法式甜點.jpg

法式甜點都帶著誘惑人心、精緻迷人『美麗外型』

相約喝下午茶品甜點後! 朋友忍不住的又加購(外帶)回家給阿那達享用

購買甜點外帶-小初心法式甜點.jpg

小蛋糕與小塔系列買滿450元附提袋一個常溫點心一次買4個以上牛皮紙袋

買未滿450元~有提袋須求『需』另外加價購買

外帶小蛋糕滿450元附紙提袋-小初心法式甜點.jpg

美美外型法式甜點也超適合買當拜訪女生朋友時~伴手禮

外帶小蛋糕滿450元附紙提袋-小初心法式甜點1.jpg

點餐時在櫃檯前方(白板)看到

小初心竟然也會做冰淇淋(日本小山園)抹茶冰淇淋! 肯定像自製法式甜點那樣(真材實料) 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲

我超懼怕抹茶類甜點so沒點冰淇淋吃 

自製日本小山圓抹茶冰淇淋-小初心法式甜點.JPG

甜點櫃每天會販售數款6吋蛋糕(口味不固定)

如果您有買慶生蛋糕、彌月蛋糕之需求~可以直接私訊店家粉專打電話洽詢

小初心-寶寶週歲蛋糕MENU.jpg

也可加購數字蠟燭造型插牌裝飾點綴蛋糕

生日蠟燭-小初心法式甜點0.jpg

以下是小紫2024-10月(截取自~店家粉專) 宅配蛋糕MENU

目前可以『冷藏宅配』的蛋糕只有2款。其它款甜點均是『冷凍宅配

小初心-可宅配蛋糕MENU.jpg

宅配風險須知運費資訊(如下圖)

宅配甜點需知-小初心法式甜點.jpg

小初心店內每天會有不同口味法式手工餅乾 現貨

如果您想買當伴手禮! 除了到店自選裝禮盒也可線上預訂! 伴手禮禮盒彌月禮盒、西式訂婚喜餅禮盒 桃園甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲

小初心法式甜點-手工餅乾MENU.jpg

如果公司行號/機關團體/個人生日派對等...活動

小蛋糕之需求! 可以直接看(下圖)2張甜點menu『預約訂製』

水果風味甜點~會因『水果季節限定販售』如果『非』該水果產季~可能就無法預訂

 

我曾好奇問小初心店員!

甜點櫃每天大約會有幾款(甜點) 可點食？

店員幽默地回我: 沒有細算~但...絕對會擺到滿櫃販售

今天小紫大概算了一下(至少)有20種可選! 

小初心-甜點MENU.jpg

 

小初心-甜點MENU2.jpg

騎車可停(店前方)這條"國聖一街"馬路兩旁機車停車格

國聖一街路邊停車格-小初心法式甜點.jpg

開車內用附近步行約3分鐘距離有付費(愛馬屋中山場)地下停車場與(times parking)平面停車場可停!

附近收費停車場位置地圖-小初心法式甜點.jpg

（下圖) 是小紫截取google地圖之停車場位置圖

小初心甜點店-附近停車場地圖.png

愛馬屋中山場外(吉昌街)馬路斜對面還有一家times parking停車場

桃園愛馬屋中山場-地下停車場 (1).JPG

愛馬屋中山場是(地下停車場)限高1.7米

桃園愛馬屋中山場-地下停車場 (2).JPG

times parking停車場  停1小時50元

times桃園吉昌街停車場 (2).JPG

此停車場『不收現金』必須使用以下『電子票證或感應支付』

times桃園吉昌街停車場 (3).JPG

times桃園吉昌街停車場 (4).JPG

從『愛馬屋中山場』出口外；這條(國聖一街)往前一直(直行)

步行約240m就會看到『小初心法式甜點店』位在馬路左手邊(邊間)

停車場往國聖一街直行-小初心法式甜點.JPG

 

桃園-小初心法式甜點 (5).jpg

之前偶爾嘴饞想吃高質感(精緻)法式甜點大都約聚雙北市

沒想到武陵高中附近(住宅區內)竟然隱藏了一家(甜點)外型美到讓人凍未條、內餡豐富多層次超低調甜點店

客群大都是客人吃過之後(口耳相傳)慕名而來!

高質感甜品~真的會讓『甜點控』一吃成主顧

雖然這兒甜點單價略高!但若您細細品味；

便會明白這家選用的原物料、食材

都是精心挑選+純手工自製(一分錢)一分貨!

偶爾犒賞自己來場色、香、味俱全(療癒)午茶饗宴；心情真的會立馬變美麗喔! 

天天開心-小初心法式甜點 (3).jpg

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

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