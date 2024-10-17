桃園下午茶甜點蛋糕推薦【小初心法式甜點】精緻手作蛋糕/派塔/生乳捲/生日彌月蛋糕/手工餅乾(禮盒)專賣店(手工甜點、法式餅乾品項超過百種/可事先預訂店取或宅配)

誘人~當季新鮮水果手工生日蛋糕/彌月蛋糕!

近20款~蛋奶素法式甜點口味!冷藏冷凍宅配很方便!

店內美美網美牆! 打卡必拍

小提醒(每月公休日)不固定 10/21~10/25(小初心)連休6天喔

小初心法式甜點

電話:03-378-3426

營業時間:11:30~20:00

(每月公休日不固定)請關注粉專(精選區)公告

地址:桃園市桃園區國聖一街111號

粉絲頁: 小初心法式甜點

預訂生日蛋糕/手工餅乾/法式甜點(最新)MENU 點我

前陣子在附近( 集英會牛肉麵國際店 用餐)

聽隔壁桌客人聊天說:吃飽後要續攤來車程1分鐘距離~桃園超好吃小初心法式甜點店喝下午茶

回家~好奇google搜尋!

發現近600則谷歌評論(小初心)竟然高達4.4星好評

(立馬默默放入小紫探店美食名單內)

每款甜點看起像藝術品般~精緻誘人!

買吃過客人~對這家『法式手作甜點』大都給予很高評價

我和朋友最近遇一些烏事(心情很阿雜)超想吃甜食解憂! 好友約聚喝午茶! 心想~品味賞心悅目甜點~可以暫時沈浸於美美可口點心氛圍裡(挺療癒der)於是...我們來踩點啦!

好喜歡店門口這面柔和藍色小初心Logo牆

拍照很好看! 網美打卡必拍!

剛入店目光立即被排滿滿手作甜點櫃內蛋糕、小塔給吸引

後來有問店員: 每天大約幾點『甜點品項』最齊全？

店員說: 店內甜點與內餡全是甜點師傅新鮮自製自熬

每日大約13:00~15:00商品口味最齊全!

愈晚來~熱門口味若完售就須等明天才會有喔！so您可以先打電話選購請店家預留(當日商品)等您下班後再到店內用或自取(外帶)。若預留商品金額超過500元;避免客人訂後不取貨/須先匯款付清(再為您保留)

之前看網友分享選用整顆水蜜桃製作的法式甜點(超誘人)

今天來吃甜點喝下午茶!

甜點櫃內放眼望去很多款蛋糕使用葡萄當內餡與裝飾。

點餐時店長說: 小初心依不同季節選用(當季)時令水果製作甜點。

目前10月是『日本葡萄季』

(紫)貓眼葡萄&(綠)麝香葡萄 甜度高；無籽多汁；果肉帶著獨特荔枝、蜂蜜香氣! 選用頂級葡萄製作的甜點~很受饕客的喜愛

冬天"草莓季"來臨時!

店內會推出(季節限定)草莓甜點

草莓控~可追蹤 粉專! 掌握最新資訊! 來品嘗有著"戀愛般滋味"酸酸甜甜草莓cake、草莓塔...等手工甜點。

店內一角~展示著多款精緻甜點禮盒

原來(小初心)不單單只賣手作甜點! 店內也有販售(自製)法式手工餅乾

可單買。也可自選喜歡的餅乾口味；再挑一款喜歡的禮盒(做包裝)節日送禮/年節伴手禮/彌月禮盒或當西式訂婚喜餅也很適合

可可夏威夷豆脆餅 (蛋奶素) $45元

佛羅倫提餅乾 (蛋奶素) $40元

內用用餐須知:

每人低消$150元(5歲以下幼童免低消) 不收服務費/有wifi (平日)用餐時間120分鐘 (假日)用餐時間90分鐘 每日最後內用時間~19:30止 禁帶外食與飲料/禁菸/入店禁帶寵物續 熱茶系列(一壺裝)可回沖、最多限2人共壺

內用除了在甜點櫃(自選甜點)

MENU內另有(含)飲料之『單人套餐&雙人套餐』可點食

甜點套餐MENU

飲品MENU(咖啡系列)

飲品MENU (水果茶/花草茶/紅茶)系列

0 紅圓圈標記是『不含咖啡因』飲品

飲品MENU (氣泡果露/特調茶飲)系列

哎呀~怎麼辦？

我們站在甜點櫃前方~頓時陷入"難以決擇"冏況中......

每一款手工蛋糕、水果塔、生乳捲...都那麼誘人

彷彿聽見它們正招喚著我們"選我~選我"瞇之音

老奶奶檸檬蛋糕 很大塊

選用日本紫羅蘭麵粉與日本中澤純生生乳香緹製作的『長條生乳捲』很受客人喜愛

喝下午茶這天~看到多位客人進店(購買)外帶

這次我們沒點食生乳捲! 等下回再訪~我想點切片生乳捲吃吃

甜食~不是只有女生愛!

連男生也會被可口甜點魅力給引誘!

法式甜點(雙人套餐) 以『3層』美美點心盤架出餐! 看起來很有質感

放假紓壓、解憂午茶time開吃啦！

平日生意很好! 客人老中青都有!

最裡面座位(很搶手)

掛著多款退役"瑪德蓮"烤模搭配風景畫牆面(打卡拍照)很美喔!

內用茶水、紙巾自取

這顆紅蘋果! $190元

有很多人看親友打卡分享後都將它設為『小初心必吃甜點品項』

小紫網友也不例外! 南部朋友看我臉書打卡後!

趁放假北部小旅行回程私訊詢問店名

專程來喝下午茶點紅蘋果品嘗

電話中逗趣地跟小紫說: 因為小紫一直放毒(打卡分享)! 受不了魔力般誘惑的她們只好來朝聖~品味(外觀極像紅蘋果)內餡多層次~精緻甜點

蘋果整顆都可吃下肚! 別忘了~手機先食 (先拍美美相片)再享用

(底部)帶著青檸柳橙果香沙布列脆餅酥脆口感

咀嚼時略帶類似砂糖顆粒般糖霜感(好吃)

內餡包夾一層巧克力蛋糕；搭配切小小方塊狀蜂蜜香草炒蘋果丁與酸V濕潤青蘋果慕斯；再以巧克力製作紅蘋果外殼；最外層淋上鏡面果膠!

(多層次內餡)層層堆疊出酸酸甜甜迷人滋味

天天開心 $210元

酥香法式塔皮包夾櫻桃香草杏仁餡及酸櫻桃果餡

選用義大利西西里(開心果)製作帶著濃郁堅果香(開心果慕思)

表層開心果味蕾鏡面果膠發出閃閃動入亮光!

上層覆蓋手作(花造型)白巧克力片~很美!

入口即化"開心果慕思"mix慢熬酸v櫻桃果餡；濃郁堅果香+酸櫻櫻桃果肉香氣很合拍!

莓果泡泡氣泡果露 $165元/杯

杯內有草莓+藍莓果粒

草莓覆盆子果茶(氣泡水) 酸酸甜甜~冰涼順口

檸檬塔 $140元 (蛋奶素)

很多甜點店都有賣這款甜點!

每家Lemon香氣與酸度也略為不同

最底層酥鬆法式塔皮+包夾新鮮檸皮烘烤之檸檬蛋糕與入口酸甜交織(檸檬餡)表面再刨些許新鮮檸檬皮提香

清新檸檬果香(酸v微甜味蕾)會讓人不自主的一直分泌唾液!

這種檸香酸度! 很舒服~每一口都滿滿Lemon味

香草焦糖聖多諾黑 $250元 (蛋奶素)

以近期超夯酥脆千層派皮+大溪地香草卡士達+香草堅果醬+(香草外交官奶餡)做成的焦糖小泡芙+焦糖香緹最上方灑上糖炒核桃堅果

層次超豐富

3顆焦糖泡芙表層迷人(脆脆)焦糖香、一咬就爆奶餡~這款我喜歡!

(熱）森林水果茶 $160元/壺 (可回沖)

以蘋果/洛神花/橙皮/草莓『果乾』沖泡

水果茶湯呈現寶石紅色澤! 天然果香~酸酸甜甜。一壺熱茶飲最多可2人共享!

墨菲 $200元

可可控! 會愛上的多層次法式巧克力塔

法式巧克力塔皮內放~可可海綿蛋糕、榛果脆片再填入巧克力甘那許。最上層半圓球造型可可鏡面底下(70%)巧克力慕斯內包夾厚厚一層微流心感~香草堅果醬! 再以煙燻巧克力香緹擠繞一圈美美甜點花邊

看(下圖)對半切剖面圖；感覺這又是一款很費功巧克力甜點

(品嘗時榛果脆片)脆脆口感很加分

每一口都帶著"你濃我濃"深情巧克力風味

季節限定(日本麝香葡萄+貓眼葡萄)

極致日本麝香貓眼葡萄蛋糕 $230元 (蛋奶素)

葡萄上方有金箔點綴! 太奢華啦!

以日本紫羅蘭麵粉製作的海綿蛋糕體

(蛋白質含量低)口感濕潤豐盈細緻

大溪地香草布蕾夾層(真材實料) 布蕾用肉眼即可看的到使用香草莢之細小黑點點；香草香氣特濃郁。

選用日本中澤純生鮮奶油打製的香緹! 入口即化、清爽奶香；夾層包夾(日本貓眼葡萄/麝香葡萄)甜而不膩爆汁特殊品種葡萄香甜味! 是款季節限定可口水果風味蛋糕

熱森林水果茶~可回沖 點熱飲~cp值比冰飲來的讚!

這款外型美美!

像座山峰般繞高高螺旋紋路造型 栗子蒙布朗 $190元 (蛋奶素) 內餡夾層也很豐富!

栗子泥上方灑上一層糖霜點綴!

近拍像極了褐色山丘迎來的入冬第一場初雪

酥鬆法式塔皮上方堆疊法式杏仁餡、檸檬百香果餡、卡士達奶餡與香濃栗子泥+半顆法國栗子。

栗子泥口感入口即化；微甜不膩

(蛋奶素) 舒芙蕾乳酪蛋糕 小巧可愛

香草千層蛋塔 需事先預約訂製! 買6入盒裝價格最划算!

今年『千層塔皮口感』蛋塔很夯! 小初心也有賣喔！

法式甜點都帶著誘惑人心、精緻迷人『美麗外型』

相約喝下午茶品甜點後! 朋友忍不住的又加購(外帶)回家給阿那達享用

小蛋糕與小塔系列買滿450元附提袋一個。常溫點心一次買4個以上附牛皮紙袋

買未滿450元~有提袋須求『需』另外加價購買

美美外型法式甜點也超適合買當拜訪女生朋友時~伴手禮

點餐時在櫃檯前方(白板)看到

小初心竟然也會做冰淇淋(日本小山園)抹茶冰淇淋! 肯定像自製法式甜點那樣(真材實料)

我超懼怕抹茶類甜點so沒點冰淇淋吃

甜點櫃每天會販售數款6吋蛋糕(口味不固定)

如果您有買慶生蛋糕、彌月蛋糕之需求~可以直接私訊店家粉專或打電話洽詢

也可加購數字蠟燭或造型插牌裝飾點綴蛋糕

以下是小紫2024-10月(截取自~店家粉專) 宅配蛋糕MENU

目前可以『冷藏宅配』的蛋糕只有2款。其它款甜點均是『冷凍宅配』

宅配風險須知與運費資訊(如下圖)

小初心店內每天會有不同口味法式手工餅乾 現貨

如果您想買當伴手禮! 除了到店自選裝禮盒也可線上預訂! 伴手禮禮盒、彌月禮盒、西式訂婚喜餅禮盒

如果公司行號/機關團體/個人生日派對等...活動

有小蛋糕之需求! 可以直接看(下圖)2張甜點menu『預約訂製』

水果風味甜點~會因『水果季節限定販售』如果『非』該水果產季~可能就無法預訂

我曾好奇問小初心店員!

甜點櫃每天大約會有幾款(甜點) 可點食？

店員幽默地回我: 沒有細算~但...絕對會擺到滿櫃販售

今天小紫大概算了一下(至少)有20種可選!

騎車可停(店前方)這條"國聖一街"馬路兩旁機車停車格

開車內用附近步行約3分鐘距離有付費(愛馬屋中山場)地下停車場與(times parking)平面停車場可停!

（下圖) 是小紫截取google地圖之停車場位置圖

愛馬屋中山場外(吉昌街)馬路斜對面還有一家times parking停車場

愛馬屋中山場是(地下停車場)限高1.7米

times parking停車場 停1小時50元

此停車場『不收現金』必須使用以下『電子票證或感應支付』

從『愛馬屋中山場』出口外；這條(國聖一街)往前一直(直行)

步行約240m就會看到『小初心法式甜點店』位在馬路左手邊(邊間)

之前偶爾嘴饞想吃高質感(精緻)法式甜點大都約聚雙北市

沒想到武陵高中附近(住宅區內)竟然隱藏了一家(甜點)外型美到讓人凍未條、內餡豐富多層次超低調甜點店

客群大都是客人吃過之後(口耳相傳)慕名而來!

高質感甜品~真的會讓『甜點控』一吃成主顧

雖然這兒甜點單價略高!但若您細細品味；

便會明白這家選用的原物料、食材

都是精心挑選+純手工自製(一分錢)一分貨!

偶爾犒賞自己來場色、香、味俱全(療癒)午茶饗宴；心情真的會立馬變美麗喔!

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