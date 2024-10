魚吞壽司Sakana,以「無菜單料理套餐」為招牌特色吸引不少饕客,另外也很推薦這裡串燒與丼飯系列,喜愛日式料理的你這家值得快收藏,雙層壽司塔-以英式下午茶套餐方式呈現,狂洗IG版面…刷久了我也愛上了!

SAKANA 魚吞壽司

➤ 魚吞壽司:FB / IG : @yutun_sakana

地址:台中市西屯區大墩路923-1號

電話:(04) 2320 3666

營業時間:11:30–14:30, 17:30–21:30

訂位: inline.app

創意料理X品味空間

外觀設計很有日式餐廳的風格感,戶外區巧妙的搭配繽紛紙傘與櫻花樹打造IG打卡點,店內則以北歐簡約風格X整面酒櫃,衝擊視覺

當天有哪些活體海鮮可以洽問店員,水族箱裡螃蟹龍蝦活動力十足

整排短布簾展現日食特色與後方美食照片相輝映,超棒的!

還有這裡包廂空間也很美,隱密性也很高(布簾可拉起)

▎魚吞手鞠球壽司塔 $680 (套餐)

英式下午茶的呈盤概念呈現,佐配茶碗蒸與味噌湯。上層有鮑魚、海膽、生魚片、鮭魚卵,下層 6顆握壽司(鞠球),包括鮭魚、星鰻等等 ,華麗方式展現日式壽司『美與味』,對真的浮誇

底層握壽司6貫-鮭魚/花枝/星鰻等等,一端上來我就說-那個星鰻是我的,朋友則說他最愛吃鮭魚之類生魚片!

不沾哇沙米也可以,星鰻表面炙燒過入口是緊實魚肉最後是粒粒飽水的壽司米粒帶本身彈力

其實這盤上桌朋友就露出姨母笑,直誇這份餐點太美了,等下要從哪裡下手好呢?

PA : 咱們不急..先準備好芥末醬油就開吃

上層有鮑魚、海膽、生魚片、鮭魚卵,玉子燒等等,綿密海味-海膽 ,生魚(鮭魚/鮪魚)鮮甜滑嫩各自不同的口感,PAPA喜歡這樣的組合

■茶碗蒸-綿滑細膩的蒸蛋,有料

■味增湯-味增X魚鮮甜的滋味

味增湯與茶碗蒸對PAPA來說是吃日本料理”必點美食” ,尤其是品嘗生魚片與握壽司後,再以茶碗蒸的滑嫩與味增湯的鮮甜 結尾,超滿足!

▎魚吞壽司無菜單料理 $1680

北歐馬鈴薯蘿蔓沙拉作為開場,盛合刺身、炭烤牛排佐胡麻醬、波士頓龍蝦松露蒸、比目魚蟹膏最中餅、蒜頭鱸魚雞肉湯,每一道料理份量拿捏的剛剛好…兩個女生共享本日餐點很飽超飽的。

■北歐馬鈴薯蘿蔓沙拉

馬鈴薯泥堆疊出小蛋糕撒上麥片,搭配鮮甜蘿蔓葉與炙燒北海道生食等級巨干貝一起吃,旁邊撒上小小粉粉的一問才知道鱈魚鬆(好粉嫩)

■炭烤牛排佐胡麻醬

粉嫩嫩色澤的牛排(原味)包夾生菜絲洋蔥絲、蒜片鮮甜中帶著牛肉軟嫩湯汁鮮明,或沾佐胡麻醬又是另一番風味!

■波士頓龍蝦松露蒸

波士頓龍蝦半隻,看似清蒸其高湯醬汁鮮甜且帶有濃郁蒜香滋味其中娃娃菜將湯汁吸足超鮮甜,拿著工具一挖整尾龍蝦肉….夠讓人饞的啦(吞口水)

點點黑色是松露醬與蝦膏啊!

■比目魚蟹膏最中餅

最中餅一般都出現在甜點店,將炙燒比目魚、蟹膏、鮭魚卵、少許麻油與蔥花,鋪墊在比目魚底下的是壽司飯,搭配最中餅,餅皮薄脆,隨著炙燒過的魚肉與蟹膏交織其微甜中帶著海洋鹹香。

法式料理餐盤設計,來展現日式料理!

■蒜頭鱸魚雞肉湯

湯品經典而老到,薑絲蔥花提味,主要食材有鱸魚去骨雞腿肉!鮮甜嫩都滿足

■盛和刺身 (火焰珠寶盒) ,仙女棒點燃瞬間-璀璨的火花與之烈焰燃起,食材華麗現身,生魚片、天使紅蝦、磯煮鮑魚裝盛於珠寶盒中,閃瞎吃貨目光!!

當仙女棒點靠進瞬間…火焰燃起,慢慢揭開隱藏在底下食材,這麼炫麗的餐點非常適合慶生.約會之類

鮑魚-經過多道工序料理,保留著鮑魚甜味與緊實中帶著彈牙口感

天使紅蝦入口瞬間我只想到一句話 :傻! 白! 甜!

直接吃(去殼) 白又透的肉質略帶粉橘色,很甜

餐後甜點: 自製布丁與情人果冰淇淋,從沙拉到最後甜點登場,絕對滿足

▍魚吞壽司週年慶 /點無菜單玩遊戲享好康

活動期限:8/26-9/30

無菜單料理價位: $1280元、$1680元、$2380元 三種價位!

活動內容: 點無菜單套餐,即享一次週年慶擲骰遊戲,骰骰樂: 通通有獎,最高現折餐費500元,獲得磯煮鮑魚、鮭魚卵手捲等料理餐招待!

|停車資訊/MAP

魚吞壽司周邊位於大墩路上,馬路邊皆有停車格或自行前往周邊停車場(以下提供參考)

Fish Sushi Sakana attracts many gourmets with its "menu-less set meal" as its signature feature. It also highly recommends the skewers and rice bowl series. I love Japanese cuisine, and the average price of the meals is 500~1280 per person. SAKANA sushi/魚吞壽司 ■ Address: No. 923-1, Dadun Road, Xitun District, Taichung City■ Tel: (04) 2320 3666■ Business hours: 11:30–14:30, 17:30–21:30

