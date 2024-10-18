桃園螺螄粉控有福了！來自柳州30年的知名老店「好螺嗦螺螄粉」正式插旗桃園！這家店主打遵循傳統製法，選用豬骨髓和爆炒螺螄熬煮6小時，呈現出酸辣鮮香的湯頭，酸辣夠味的螺螄粉加上各種配料，讓人一口接一口停不下來。

好螺嗦螺螄粉 中華總店 在哪？

店家招牌橘色醒目，距離桃園火車站步行約5分鐘，交通非常方便。

空間環境

店內空間不大，提供28個座位左右，設有冷氣，室內外結合的設計讓人感受到柳州街頭吃粉的氛圍。

即便是避開用餐時段，店內依然高朋滿座，推薦提前訂餐來避免等待喔！



螺螄粉湯頭分為兩種：濃郁的「柳州味」重口味與偏清爽的「台灣味」，再依個人口味選擇辣度及其他配菜，讓你每次都有新驚喜。

店內還提供客製化服務，從湯頭的濃淡到粉條的粗細都能自由選擇，滿足不同食客的需求。

螺螄粉是廣西柳州的道地小吃，選用柳州特有的米粉，搭配酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜和青菜等配料，再加上適中的酸辣味和用淡水石螺熬煮的湯底，口感酸、辣、鮮、爽、燙，讓人一試成主顧。正宗的螺螄粉是不加螺螄的，湯頭用螺螄熬製而成，店家的兩種湯底還有螺、蛤蠣和海瓜子一起熬，真的是鮮美無比，讓人回味無窮。

菜單MENU

現場點餐使採用掃QR code點餐，每桌都有一個QR code，外帶也是掃QR code點餐等候，餐點是煮菜的不同搭配螺螄粉，價位落在$180~$310之間～

餐點

特製麻辣鴨血

麻辣鴨血味道超入味，入口滑嫩，還會噴出辣醬汁，吃的時候可要小心燙嘴，辣度微微的剛好。

牛牛飽飽螺螄粉-粗粉、台灣為、微微辣、黃金蜂窩炸蛋

這裡的螺螄粉配菜真是豐富到滿溢，看不到米粉了！有酸豆角、酸筍、腐竹、花生、木耳和空心菜等，特別是手炒的酸豆角和酸筍，讓湯頭多了層次感，腐竹還帶有酥脆的口感，用料上也毫不手軟。

我真沒想到蛋也可以這麼好吃！這道黃金蜂窩炸蛋浸泡過湯頭後，變得酥香酸辣，口感層次感十足。

米粉選用的是正宗的柳州專用米粉，麵體偏寬，吸飽了台灣風味的醬汁，吃起來更加酸辣開胃。

牛肉部分是牛腱，放在秘制滷汁的高壓鍋裡煮，軟嫩得入口即化，肉質真的是超級入味，不會乾柴，令人滿足。

這裡改良過的台灣味螺螄湯頭相當鮮甜，口感不死鹹，微微辣的感覺對我來說正好。夏天喝起來既開胃又酸辣鮮美，特別適合！

虎皮豬腳螺螄粉-細粉、柳州味、小辣、金黃溏心炸蛋

搭配細粉、柳州味、小辣和金黃溏心炸蛋。虎皮豬腳用古法滷製，經過兩次高溫油炸，每一顆都軟糯得入口即化，喜愛豬腳的你一定不能錯過！

豬腳外皮酥脆，浸泡過柳州湯底後更添酸辣香氣，搭配豬腳的膠質，口感真是相當特別。

柳州細粉口感滑溜爽口，與濃厚的湯底搭配，吃起來微Q的感覺也很不錯。

這裡的柳州湯底濃厚，小辣卻非常過癮，連平常能吃辣的朋友也覺得辣。原本以為柳州味的螺螄粉會很臭，但完全不是，反而有著酸、鹹、鮮、辣的多重口感，讓人忍不住一口接一口。

這裡的黃金溏心炸蛋也超好吃，泡過湯底的炸蛋外酥內嫩，蛋黃還是流心的，真是太美味了！

涮嘴必點滷味拼盤

涮嘴必點的滷味拼盤也很推薦，有海帶、大豆干、素肚和百葉豆腐，吃完酸辣爽口的螺螄粉，再來點滷至入味的配菜，真是很過癮。無論是單吃還是搭配特製沾醬都相當不錯，非常適合當下酒小菜。

外帶包裝

至於外帶包裝也是超級貼心，獨立袋裝的螺螄粉湯底，完全不怕漏湯，回家若涼了也能隨意隔水加熱，方便到不行！

喜歡螺螄粉的朋友，這裡也有獨立包裝販售，不論是自用還是送禮都是不錯的選擇。

第一次吃到不臭又酸辣鮮美的螺螄粉，真是好螺嗦螺螄粉。配菜選擇豐富，還可以客製化。我個人最愛的是台灣味的清爽湯頭，但熱愛重口味的朋友也能享受到道地的柳州湯頭，這邊的湯頭絕對不死鹹！難怪即使在非用餐時間，來這裡用餐的人潮也依然不減，喜愛螺螄粉的朋友可千萬別錯過喔！

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