這家位於新竹二高茄苳交流道附近的「草根廚房」，距離新竹科學園區只要10分鐘車程，是許多竹科人的私房餐廳！這裡的必點招牌「烤鴨五吃」更是經典，配合片鴨秀，每一片鴨皮都酥脆多汁，絕對讓你驚艷。

除了烤鴨之外，這裡的中式料理也非常厲害，每道菜都講究工序，無論是滋味還是賣相都讓人無可挑剔。而且，這家餐廳的環境也很有特色，紅磚清瓦、矮石牆加上綠意盎然的庭院，感覺就像走進了一個精緻的懷舊老宅，難怪這麼受歡迎。

草根廚房餐廳｜交通位置

地址：新竹市東區柴橋路350號

電話：035200351

時間：11:30–14:00、17:30–21:00

官網： Facebook

這間餐廳位置很方便，就在二高茄苳交流道附近，離新竹科學園區超近，開車來很方便。如果你沒開車，別擔心，可以搭乘5604公車到中坑站，走路大概五分鐘就到了！周邊還有不少好玩的景點，像是青草湖、青青草原，還有香山濕地，適合順便安排一日遊。

老闆年紀看起來不大，但整個人充滿懷舊氣息，感覺有顆老靈魂。

他特別喜歡收集老物件，店裡到處可見這些小寶物，和復古風的老屋設計超搭。

主廚與老闆本人

這裡的裝潢很有味道，古樸又優雅，尤其是我們一來就被安排到三樓，視野更好，整個用餐體驗都提升了一個層次。

草根廚房餐廳｜MENU

草根廚房的菜單超豐富，除了合菜套餐，還有單點選項，滿足不同口味需求！餐桌上還貼心地放了QR code，只要掃一下，就能看到更詳細的菜單，超方便。

烤鴨料理也是這裡的招牌之一，可以參考他們的烤鴨創意料理，不同吃法讓人驚喜。

今天我們點的是合菜套餐，這份菜單也給大家參考一下，有興趣的話可以考慮這樣搭配。

草根前菜盤

首先上桌的是前菜拼盤，有蔥香油淋雞、金沙杏鮑菇、辣味螺肉和涼拌海蜇絲。

涼拌海蜇絲的清爽口感讓人驚喜，連來自日本的媒體朋友都對這道菜大讚不已。

蔥香油淋雞滑嫩多汁，搭配上濃郁的蔥油香，讓人一口接一口。

金沙杏鮑菇鹹香入味，香氣撲鼻，讓人難以抗拒。

辣味螺肉雖然口味較重，但偶爾品嘗幾口也挺過癮。

繡球水翅翡翠羹

。這道繡球水翅翡翠羹是宴席上的經典，漂亮得像藝術品一樣。蟹肉絲和水翅包裹著香菇肉餡，外型像個繡球，色彩繽紛，非常討喜。底下鋪了娃娃菜，再加上菠菜羹，視覺效果滿分！一口咬下去，鮮美的滋味讓人回味無窮。



菓木窯烤片皮鴨（一鴨五吃）

主角登場！片鴨秀讓人目不轉睛，師傅技術一流，每一片鴨皮都切得均勻，酥脆的鴨皮加上多汁的鴨肉，讓人食指大動。

搭配餅皮和特製的甜麵醬，層次分明，口感豐富，一口咬下去，絕對讓你難忘！

酸菜鴨架寬粉鍋

剩下的鴨架用來煮酸菜鴨架寬粉鍋

湯頭酸甜清爽，鴨肉的鮮香融入湯中，每一口都充滿鴨肉的香氣。

寬粉吸附了湯的精華，彈牙入味，這道菜絕對是烤鴨的最佳延續。

菊花鴨絲蓋帽

這道創意料理，鴨肉被切成細絲，與冬粉和豆芽等食材搭配，最後蓋上蛋皮，再加上干貝絲點綴，湯頭鮮美，口感豐富，既有視覺效果又有滋味上的層次。

墨魚腸米糕

這道菜的外表看起來或許不太吸引人，但墨魚香腸搭配米糕真的是絕配！米糕軟糯入味，香氣四溢，和墨魚香腸的鹹香結合，讓人一口接一口，味道特別有層次，還帶有一股獨特的海味。

金蒜蓉蒸海大蝦

海大蝦的金蒜蓉蒸法，讓蝦肉非常入味，鮮甜的蝦肉加上香濃的蒜蓉，十分開胃。不過，鋪在蝦子下方的寬粉稍微過鹹，這一點可能得酌量品嚐。

青絲甘露金目鱸

這道金目鱸真的是入口即化，魚肉細緻鮮甜，調味也恰到好處，不會過鹹，吃起來非常清爽。



麻香菌菇燴虎掌

一上桌就聞到撲鼻的麻油香，這道菌菇燴虎掌真的是菇菇愛好者的天堂！各種菇菇搭配起來，竟然還藏著一塊塊Q彈有嚼勁的豬腳！



這種口感特別適合喜歡吃有嚼勁的朋友，真的是意外驚喜。

戀香螺絲捲

這道螺絲捲炸得金黃酥脆，外層脆到不行，裡面卻是軟Q帶點嚼勁，口感超豐富！淋上煉乳、撒上花生粉，這熱量簡直爆表，但真的好邪惡、好好吃啊！

桂圓銀耳芋圓湯

桂圓的自然甜味搭配銀耳的膠質口感，滋補又美味！芋圓的Q彈口感更是令人難以抗拒，這道甜品深受女生喜愛。

不僅烤鴨讓人回味，其他中式料理同樣精緻有質感，難怪成為竹科人的最愛。如果你也想來場味蕾的盛宴，這家餐廳絕對值得一試！

草根廚房餐廳

地址：新竹市東區柴橋路350號

電話：035200351

時間：11:30–14:00、17:30–21:00

官網： Facebook

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