富國島被譽為「東方威尼斯」，不僅擁有迷人的自然美景，更榮登美國《時代》雜誌「世界百大名勝」之一。來富國島自由行時有哪些必訪景點和奢華濱海度假體驗，讓這裡成為海島迷心目中的理想目的地嗎？一起來看看不可錯過的精彩理由吧！

超多景點可以玩，還有每日煙火秀可以看！

富國島的夜空每晚都因絢麗的煙火秀而熠熠生輝。在太陽集團打造的地中海風「日落小鎮」，全新大型水上表演秀「海洋之吻」每天夜晚登場，同步施放煙火，營造浪漫氛圍。

此外，富國島擁有全球最長的跨海纜車，帶你俯瞰壯麗海景。在太陽世界自然公園內，還有越南最大野生動物園的珍珠野生動物園及珍珠遊樂園等設施，讓旅客無論白天或夜晚，都能盡情探索這座充滿驚喜的多元海島。

特色海景飯店，躺著耍廢最對味！

有什麼選擇？富國島星灣皇冠假日飯店位於富國島西北海岸，這間飯店擁有私人海灘、無邊際泳池、家庭房、遊戲室等豐富設施，是親子旅遊的熱門首選。寬敞舒適的環境加上多樣的娛樂空間，讓大人小孩都能盡情享受假期。

最新開幕的La Festa 富國島希爾頓格芮精選酒店位在富國島南部日落小鎮的核心位置。住客一出門即可抵達跨海纜車、夜市和著名的親吻橋，交通便利，是想探索富國島的絕佳選擇。

富國島長灘洲際酒店坐落於長灘，這間酒店擁有富國島最高的酒吧和棕櫚環繞的泳池，讓旅客在奢華中享受熱帶風情。飯店設計與自然景觀完美融合，超有度假氛圍。

星宇航空直飛，4小時就能抵達這座熱帶天堂

富國島機票怎麼買？現在從台灣前往富國島變得更加便利！星宇航空開設了直飛航班，僅需約4小時即可抵達這座熱帶天堂。短暫而舒適的飛行，讓旅客輕鬆進入假期模式，一下飛機就能立刻享受陽光、海灘，以及度假村的各種美好時光。

無論是浪漫的日落、璀璨的每日煙火秀，還是融入大自然的奢華度假村，富國島絕對是你下一次旅行的口袋名單。