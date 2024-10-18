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傑克兄弟牛排館！台中美式牛排餐廳，內用黑麥麵包、6種飲料免費續，還有大型遊戲機台 - Nana愛旅行札記

nana 人氣：47
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窩客好文

nana

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

傑克兄弟牛排館台中公益店
place台中市南屯區公益路二段256號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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隱藏在車水馬龍的台中公益路裡，有一間很有個性美式餐廳，特別是從美國引進進口專業煎烤設備，使用最佳天數的濕式熟成美國特選級牛肉，牛肉都是用沒有經過冷凍的新鮮冷藏美國穀飼牛肉，風味濃郁、肉汁多，擄獲不少牛排控芳心。首推招牌片燒嫩肩牛排8盎司，口感鮮嫩有咬感還吃得到肉汁，是很多老饕指定菜色，不僅份量實在，居然店內用餐還可享蜂蜜黑麥麵包、六種飲品免費續，未免也太佛心了啦！此外還有大型遊戲機台、小小孩溜滑梯、鞦韆，完全是爸媽們聚餐首選。

傑克兄弟牛排館！台中美式牛排餐廳，內用黑麥麵包、6種飲料免費續，還有大型遊戲機台 - Nana愛旅行札記

 

目前在台北、台中、高雄共有三家分店。台中店位於公益路二段上，於惠文路和大觀路中間地段，附近有湯棧、享鴉、聚北海道鍋物、臺中市立惠文高級中學、心驛旅館等知名地標，而且距離台中永安宮捷運站走路也只要8分鐘，無論是搭乘大眾運輸或自行開車都十分便利。

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這間牛排館跳脫傳統框架，將這裡打造成很有個性的美式牛排餐廳，其中以美國復古經典電影海報為主題，餐廳外觀還加入綠色植物點綴，是不是有一種美國公路會出現美式餐廳感覺啊～

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雙腳踏進店內，迎面而來氣氛如此美式懷舊，經典紅色皮革沙發搭著黑色系天花板，以及木質調桌椅，整體很有個性，不僅處處充滿美式風情，甚至還將百年古董拿出來當裝飾品，天啊～宛如秒非美國錯覺，實在太有氣氛啦！

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座位有四人、六人、八人、十二人、十人等座位，會依造人數幫您安排位置。

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我們假日一開門就來用餐，發現用餐訂位人潮不少，很多都是攜家帶眷、情侶約會來吃飯，不僅環境空間舒適，裡面還有一台播放運動賽事的電視可以觀賞，總之若擔心害怕客滿吃不到，建議提早訂位比較保險，對了～如果沒有客滿，店家不會特別限制用餐時間。

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牆面上超精彩，呈列美國來的古董掛飾、70~80年代最著名電影海報，像是回到未來、星際大戰、魔鬼剋星在這裡都看的到，甚至還有60~90年代美國經典金曲音樂撥放，來到這完全就像寶藏般的展覽場，很多古董都超經典！

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這個座位區採光很好，也比較隱私，現場設有兩張六人座，可容納12人，不喜歡人太多可以選擇這區。

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店內有提供獨立式包廂，人數約可容納10~12人左右，包廂氣氛很溫馨，很適合家庭慶生聚餐或工商聚會。

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超酷的~居然有大型懷舊電玩機可以玩，那些年歲月讓人好懷念，更讚是只要來店用餐消費就可以免費玩到爽，除了大人玩得很開心，連小朋友也超喜歡，不過人多時記得排隊輪流玩。另外7歲以下兒童來用餐就會贈送雞柳條和蘋果汁，真的是親子友善耶。

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室外有小型溜滑梯、盪鞦韆，適合讓小小朋友盡情放電。

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這個蜂蜜黑麥麵包是招牌人氣王，很多老饕「甲過都額樂」(台語)，除了享受原始風味，也可以搭配奶油醬一起吃，口感更豐富。我們把蜂蜜黑麥麵包切成幾小塊，入口時嚼勁外皮尬著鬆軟的麵包體，不會太乾硬，繼續咬第二口蜂蜜與黑麥香氣在口中縈繞，很耐吃又涮嘴，重點～店內用餐整條蜂蜜黑麥麵包讓你免費續到爽。

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天啊～身為干貝控的我，看到這道香煎干貝佐義大利黑松露一上桌，口水不斷狂流，尤其是底層舖上新鮮蘆筍和小蕃茄後，再放上三顆香煎生食等級干貝，最後佐上義大利黑松露醬實在太罪惡啦！

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用刀叉夾起比五十元硬幣大的生食級干貝，這個外表煎至焦糖色澤有夠欠吃，接著一口咬下嗯～松露醬與干貝鮮味直接在口中蔓延，差一點就站起來轉圈圈，真的好好吃啊！

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再來是大蒜奶油檸檬蝦也很喜歡！特別是選用香煎帶尾蝴蝶蝦，再利用大量蒜頭與奶油提味，出餐前會擺上法式長棍麵包切成薄片。開動時將蝦子和麵包一起吃，入口後的大蒜香氣衝擊舌尖，咀嚼時還散發淡淡檸檬奶香，重點鮮脆彈牙蝦子，配上硬脆麵包，簡直愛慘啦！

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這道法式焗烤田螺也很費工，嚴選法國進口田螺搭配紅酒、百里香、迷迭香燉煮田螺肉，起鍋後放進焗烤盤，並撒上帕瑪森起司與莫扎瑞起司焗烤，迷人香氣撲鼻而來。接著配上薄片法式麵包大口咬，酥脆麵包聲在耳邊傳開，香濃起司瀰漫口腔，田螺肉Q彈有嚼勁。

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人氣強強滾的片燒嫩肩牛排8盎司是嚴選美國特選級牛肉，在經過最佳天數的濕式熟成，以及費工去除大片筋膜，最後以片燒方式呈現。店員一端上桌，鑄鐵盤溫度非常高，上面躺著5分熟度的8盎司嫩肩牛排，每一塊帶有紅潤肉色，雖然看起來紅紅的，但不會有血水流出，因為肉內部是肌紅蛋白，所以不會有血的腥味，然後配菜有時蔬、香料烤飯。

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片燒嫩肩牛排共有四塊，每個都頗有重量，拿起刀叉切成小塊入口，咀嚼時肉質軟嫩微微嚼勁，吃得到牛肉香甜，然後再沾少許的玫瑰鹽讓人忍不住一口接著一口，這道我挺喜歡的。

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當天時蔬有花椰菜、小蕃茄、紅蘿蔔，以及香料烤飯，雖然外表看似樸素，不過口感挺不錯的，尤其是米粒軟Ｑ帶濕潤，香料也很夠味，推一個～

 

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肋眼牛排與雙鮮蝦串組合就是霸氣，不僅份量浮誇，配菜有薯條和奶油玉米。咱們先從肋眼牛排吃起，從剖面可以看到它很有厚度，重量足足有12盎司，切一塊牛排放近口中咀嚼，肉質嫩而不柴，筋部分有咬感，也不會太多，若是和片燒嫩肩牛排相比，我更喜歡片燒嫩肩牛排多一點。

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烤蝦共有六尾，蝦肉咬起來很Q彈，醬汁味道也很入味。

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傑克兄弟牛排薯條帶有一點點鹹味，口感酥鬆好吃。然後奶油玉米很獨特，濃濃奶油尬上滿滿玉米粒，滋味濃郁香甜。

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Wow～冰淇淋香熱巧克力布朗尼一上桌萌翻少女心，尤其是最底層舖上熱騰騰核桃布朗尼，口感濃郁還吃得到核桃顆粒感，中間超大香草冰淇淋也不輸人，香甜綿密滋味好滿足，最後就是頂端的優質鮮奶油與巧克力豆，放入口中那瞬間，濃厚鮮奶香直接在嘴裡竄開，整個冰熱滋味有夠過癮，而且甜而不膩口感讓我這個螞蟻人超愛～

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蘋果汁、可口可樂、雪碧、檸檬紅茶、熱美式咖啡、熱紅茶是可以免費續杯，我選擇了蘋果汁，入口清爽溫和潤喉，還帶有酸甜感，光是蘋果汁就續了三四杯。

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飲料選了現榨果汁，內容物是以當季水果為主，當天喝到的是現榨柳橙汁，它的甜味和香氣很明顯，喝起來很爽口。

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傑克兄弟牛排館是紅酒友善餐廳，除了可自行攜帶，也能選擇店裡超人氣莓果桑格利亞調酒，基底以紅酒、草莓、藍莓現調製成，外觀擁有紅寶石般的深紅色澤，以及新鮮草莓和藍莓陪襯，整杯看起來好精彩，接著啜飲一口紅葡萄酒帶出果實的酸甜香，口感冰涼又順口。

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整體心得:每次想帶愛犬去吃牛排，大多餐廳都不能帶，就在某天得知這家傑克兄弟牛排館只要有推車、包包，不落地就能攜帶，馬上存進口袋名單。實際用餐後，無論是牛排肉質、份量、餐點都很不錯，甚至還有蜂蜜黑麥麵包、美粒果蘋果汁、汽水免費續到爽，光是這點完全可以收買我的心啦～想要慶生、約會、聚餐，這家絕對要收藏起來。

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傑克兄弟牛排館 臺中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段256號

營業時間：11:30~15:00；17:00~22:00

電話：04-22583953

粉絲團：傑克兄弟牛排館

官網：傑克兄弟牛排館

訂位資訊：訂位請點我

 

 

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