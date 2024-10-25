嘉義．壼豆花

位在嘉義垂楊路上的壼豆花

是間像咖啡館的網美豆花店

除了內部裝潢的很有質感且好拍之外

還有以豆漿與泰奶取代糖水為基底的豆花

更特別的是，湯底是以手沖壼盛裝著送上桌

待要吃時再自己將湯底倒進碗裡食用的方式很新奇

除了豆花也有販售生乳捲、巴斯克蛋糕、泡芙和烤布蕾

餐點整體價格約$40~$200之間，也不會太貴

孩子們覺得這樣邊吃豆花邊自己倒的方式很有趣

（只是除了往碗裡倒之外，也不忘往自己嘴裡倒這樣）

除了豆花好吃，沒想到連生乳捲也爆炸好吃

不僅價格平價且真材實料，份量不少且好吃，CP值很不錯

游小熊可以為了這生乳捲再去豆花店一次這樣，哈~

壼豆花_地理位置

壼豆花位在嘉義市區的垂楊路上，也在嘉義女中的斜對面

後來發現原來這裡離文化路夜市也不遠

雖然旁邊就有付費停車場，但可能離夜市不遠，所以也已客滿

所幸，在不遠處有找到停車格，再步行走一小段路過來就好

壼豆花_內部環境

壼豆花的室內環境真的很像一間網美咖啡店，而不像豆花店啊啊啊

以白色為基調再搭配大理石風地板，且採用的餐桌椅也很有時尚感

在兩邊的牆面上都掛有藝術畫作，也更增添些許質感

空間配置上，從門口走進店內後，於左右兩側都設有座位區

靠左側的座位區這裡，還有個圍繞著白孔雀標本的圓桌設計

白色的孔雀有了光線的加持，也是一整個很美啊~

左右兩側的座位區，都各有約20個位置左右

一邊是連在一起的長型沙發座位區+白孔雀標本圓桌區

另一邊有靠牆的沙發座位及兩兩一桌的座位

店裡座位區的桌椅樣式都不大一樣，但都蠻有質感的呢

左右兩側是座位區，所以櫃檯即在中間的位置（化妝室在櫃檯左側）

櫃檯兩側還有商品展售區及放有當日甜點的冷藏櫃

來的這天，冷藏櫃裡有巴斯克乳酪蛋糕、盒裝可帶著走的糖水豆花、

OREO生乳捲、焦糖布丁生乳捲、北海道奶霜泡芙、焦糖烤布蕾

價格約落在$50~$90之間，也不會貴呢

壼豆花_菜單

壼豆花的菜單封面，走的也是大理石風格

打開內頁，豆花依湯底分為豆漿豆花及泰奶豆花兩大類

兩種不同湯底各有5~7款不同配料的搭配組合

底下也有加料區，可以再依個人喜好加價添加

豆花的價位約$60~$150，每項配料的價位為$10~$20

另外也有兩款豆漿豆花及泰奶豆花的晶鑽冰可選擇

背面則有熱的薑糖壼豆花及燉雞上湯豆花

還有濃豆漿、豆漿粉圓/紅茶/奶茶、泰式手標奶茶/粉圓奶茶及黑咖啡..等飲品

另外也有看到有販售蛋捲的小立牌

蛋糕的鐵盒還蠻有質感的吔，且一共有三種口味

有:雞蛋、三星葱和黑芝麻三種口味

若有興趣的人也可以買回家吃吃看

壼豆花_餐點

點餐後稍候些許時間，餐點也陸續地送上桌

「豆漿豆花_花生薏仁壺豆花$80」

每一份豆花送上桌都是如上圖這般

可看出用來盛裝豆花的器皿和餐具都很講究且有質感

在木質圓形托盤上放有一碗豆花和一壼豆花湯底

上圖是以豆漿為湯底的花生薏仁豆花

白色湯碗裡，除了有豆花、花生及薏仁，還有一小截蛋捲呢

此時才想到，原來店內會販售整盒蛋捲也不是沒有原因

因為這蛋捲的厚度蠻厚的，口感紥實而且好吃吔

若喜歡吃這蛋捲，也可以考慮買整盒回家繼續吃

會來壼豆花，相信大多是被那特別的吃法給吸引

一般豆花的湯底大多是以糖水或薑母（糖水）為基底

但壼豆花除了有不同湯底（豆漿&泰式奶茶）之外

豆花送上桌時，碗裡是只有豆花和配料而沒有湯底的

而是要拿起一旁裝有湯底的手沖壼，依個人喜好加入碗中再吃

湯底的量還不少，可以先加一些，快吃完再繼續加

「泰奶豆花_經典三圓泰奶壺豆花$120」

另一款選的是孩子們想吃的泰奶壼豆花

除了豆花外，配料則有芋圓、地瓜圓、粉圓和蛋捲

剛好點兩碗，所以兄妹倆一人加一碗體驗看看



孩子們除了對於這樣的吃法覺得很新鮮之外

對於泰奶豆花也是讚不絕口，直呼下次還要再來吃

壼豆花的豆花口感是游小熊喜歡的那種

不是軟綿型的，而是有著像布丁一樣咕溜的那般口感

不管是搭配濃醇的豆漿或是茶香濃厚帶有甜度的泰奶都不錯

而配料之中的花生和薏仁，軟硬度和粒粒分明的口感都很剛好且好吃

惟地瓜圓和芋圓的口感少了一點嚼勁（偏軟），有點兒可惜

「焦糖布丁生乳捲$90」

雖然豆花也算是下午茶甜點了

但看到冷藏櫃裡有蛋糕，還是忍不住點了兩款來分食

上面這是內餡夾有布丁和奶油的生乳捲

「OREO生乳捲$80」

另一款則是內餡夾有OREO餅乾的生乳捲

本來沒有很期待豆花店裡賣的蛋糕

但沒想到這兩款蛋糕都很好吃吔

蛋糕的口感新鮮且用料實在，吃來也不會太甜膩

不僅價格都在百元以下且份量不少，CP值很高，大推！！

【後記】

自己要吃的豆花自己動手加湯底的體驗很新鮮

且並非單純因為吃法特殊吸引人而已

壼豆花的豆花，不管是湯底、豆花或配料都好吃

價格雖然比起一般豆花貴上許多

但整體環境和使用的餐具都很有質感

加上還有讓人驚為天人的高CP值生乳捲

所以就想著自己是來網美咖啡店吃下午茶

這樣就會覺得價格似乎不是很貴了呢，哈~

而孩子們也覺得這樣的體驗很有趣

也一直說想再來吃一次

所以下次有機會也一定會再為了豆花和生乳捲來的^^

【延伸閱讀】

【嘉義】「桃城豆花-光華店．老醫館改建的復古文青風豆花店（豆漿豆花/輕食/酸麵包/沙拉.小點/甜點/不限時）」

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【嘉義】「老院子1951.想喝.（老宅咖啡/手作甜點/文青風/中式下午茶/黑輪攤）」

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【斗六】「小戶冊咖啡．低調的日系復古老宅咖啡（手沖咖啡/手做甜點/文創商品/寵物友善/無訂位）」

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