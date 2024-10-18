新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏在林口的【水蛙師私廚餐廳】一處美食天堂，由昔日3位總統御廚水蛙師親自掌勺，40年的料理功力帶來一場海陸饗宴的味蕾之旅~ 豪華外燴 | 綺麗婚宴 | 公司尾牙
聚餐時還在煩惱和親朋好友聚餐要去哪裡嗎？
台菜才是最頂的～
隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】一處美食天堂，
由名廚水蛙師-張和錦親自掌勺，13歲開始就當學徒，做料理超過40年了 ！
為顧客帶來一場海陸饗宴的味蕾之旅，
適合家庭聚餐、宴會、春酒、外燴，已開業兩年，深受顧客好評~
餐廳旁有停車場可停車，車位不多，先到先贏
大門口就感受到富麗堂皇的裝潢。
用餐區以十人圓桌為主，也有半開放式的用餐空間比較有隱私，環境寬敞舒適，
走的也是質感路線。
還有活龍蝦耶~
熱麥茶是免費提供的~
這裡的料理無論是入口即化的海鮮，還是香嫩多汁的肉品，
每道菜餚都經過悉心料理，讓色香味俱全的美食在顧客面前一一展現。
每季都會推出 季節新料理，每道菜都有水蛙師獨特呈現方式，
讓顧客吃出精緻美味的料理特色！
現場有許多伴手禮🎁可以選購，把美味帶回家～
店內也有自助式的軟性飲料及麥茶供顧客飲用，
大苑子水果罐裝飲和哈根達司是需另外收費的。
熱茶
菜脯連婆婆都讚賞~用餐完立馬買回家~
菜單
入口時口感超Q彈！很像現撈的！令人一試難忘~
筍乾豬蹄煲 （水蛙師的故鄉，手工日曬筍乾，黑豬肉豬腳）
豬腳界D咖 自創超人氣筍乾豬蹄煲 曾經是工程師，
水蛙師說吃豬腳可以看到人的真性情！
他第一次約會就是跟女朋友吃豬腳， 也吃出了真感情
一聞到這迷人的香氣，保證食欲大開！
豬腳滷得很透嫩，還帶Q不是軟爛的口感，口味也不會太鹹很剛好的調味～
最後還淋上了紹興酒香氣更是大噴發！ 香氣隨著熱氣飄散開來，令人垂涎~
鹹酥溪蝦 （台灣在地溪蝦，香酥味美）
炸的又酥又香，一點油耗味都沒有～
酸菜魚 （新鮮花鯧魚）
濃縮了燉熬後的精華與香氣，加入發酵酸菜與整尾新鮮花鯧魚，
鮮甜的海鮮味與酸菜清新酸爽的味道完美結合~
這道真的很絕！沒有看到一點辣椒，但是又酸又辣！
一上桌就香氣四溢，花鯧魚魚肉鮮嫩到不行，口感是微麻帶辣的～
酸、香、辣、麻，一盤通通擁有～ 真是讓人愛不釋口！
一旁的豆皮和花椰菜也超嫩超入味！讓人胃口大開，而且超級下飯的！👍
必點菜色！ 適合聚餐時一起品嘗~
花菜乾小炒 （白花菜曬乾搭配五花肉爆香乾炒）
口感感覺很像客家小炒，炒得很鹹香～
壽星也有專屬禮豬腳麵線~店家實在太大方了~~~
無論是與家庭聚會還是浪漫約會，都將成為不可錯過的美食選擇。
這位正妹是我女兒21歲直播主
https://www.tiktok.com/@yan_06.23
門口也很好拍照，可以拍網美照~
水蛙師私廚料理 奇真會館
預約電話：(02)2601-5986
@Line預定：＠fcy7079v
地址:新北市林口區中山路298號