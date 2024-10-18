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新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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♥只溶妮口不溶妮手♥

發表篇數：131篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：

水蛙師私廚料理
place新北市林口區中山298號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏在林口的【水蛙師私廚餐廳】一處美食天堂，由昔日3位總統御廚水蛙師親自掌勺，40年的料理功力帶來一場海陸饗宴的味蕾之旅~ 豪華外燴 |  綺麗婚宴 |  公司尾牙

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聚餐時還在煩惱和親朋好友聚餐要去哪裡嗎？

台菜才是最頂的～新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】一處美食天堂，

由名廚水蛙師-張和錦親自掌勺，13歲開始就當學徒，做料理超過40年 新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

為顧客帶來一場海陸饗宴的味蕾之旅，

適合家庭聚餐、宴會、春酒、外燴，已開業兩年，深受顧客好評~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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餐廳旁有停車場可停車，車位不多，先到先贏新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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大門口就感受到富麗堂皇的裝潢。

 

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用餐區以十人圓桌為主，也有半開放式的用餐空間比較有隱私，環境寬敞舒適，

走的也是質感路線。新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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還有活龍蝦耶~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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熱麥茶是免費提供的~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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這裡的料理無論是入口即化的海鮮，還是香嫩多汁的肉品，

每道菜餚都經過悉心料理，讓色香味俱全的美食在顧客面前一一展現。新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌
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每季都會推出 季節新料理，每道菜都有水蛙師獨特呈現方式，

讓顧客吃出精緻美味的料理特色！新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

現場有許多伴手禮🎁可以選購，把美味帶回家～

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店內也有自助式的軟性飲料及麥茶供顧客飲用，

大苑子水果罐裝飲和哈根達司是需另外收費的。

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熱茶

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菜脯連婆婆都讚賞~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌用餐完立馬買回家~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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菜單

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澎湖冰卷 （澎湖直送大尾透抽，季節推出限量商品）

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入口時口感超Q彈！很像現撈的！令人一試難忘~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌
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筍乾豬蹄煲 （水蛙師的故鄉，手工日曬筍乾，黑豬肉豬腳）

豬腳界D咖 自創超人氣筍乾豬蹄煲 曾經是工程師，

水蛙師說吃豬腳可以看到人的真性情！

他第一次約會就是跟女朋友吃豬腳， 也吃出了真感情新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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一聞到這迷人的香氣，保證食欲大開！

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豬腳滷得很透嫩，還帶Q不是軟爛的口感，口味也不會太鹹很剛好的調味～

最後還淋上了紹興酒香氣更是大噴發！新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌 香氣隨著熱氣飄散開來，令人垂涎~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

筍絲也是超下飯！根本白飯收割機！
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鹹酥溪蝦 （台灣在地溪蝦，香酥味美）
 

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炸的又酥又香，一點油耗味都沒有～

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酸菜魚 （新鮮花鯧魚）

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濃縮了燉熬後的精華與香氣，加入發酵酸菜與整尾新鮮花鯧魚

鮮甜的海鮮味與酸菜清新酸爽的味道完美結合~

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這道真的很絕！新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌沒有看到一點辣椒，但是又酸又辣！新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

一上桌就香氣四溢，花鯧魚魚肉鮮嫩到不行，口感是微麻帶辣的～新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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酸、香、辣、麻，一盤通通擁有～新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌 真是讓人愛不釋口！新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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一旁的豆皮和花椰菜也超嫩超入味！讓人胃口大開，而且超級下飯的！👍

必點菜色！ 適合聚餐時一起品嘗~

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花菜乾小炒 （白花菜曬乾搭配五花肉爆香乾炒）

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口感感覺很像客家小炒，炒得很鹹香～新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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無論是與家庭聚會還是浪漫約會，都將成為不可錯過的美食選擇。

這位正妹是我女兒新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌21歲直播主

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門口也很好拍照，可以拍網美照~新北市林口區新北/林口【水蛙師私廚料理 奇真會館 】隱藏林口的【水蛙師私廚餐廳】著一處美食天堂，由名廚水蛙師親自掌

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