彰化花言覓語義法式餐館｜隱藏在花壇的法式餐廳推薦精緻布朗尼.巴斯克蛋糕下午茶、陶甕咖啡.手熬鳳梨伯爵茶飲品大推！

彰化花壇必吃美食推薦花言覓語義法式餐館，這家距離虎山巖很近，可以到虎山巖逛金針花、花壇文德宮後再來訪用餐，我覺的挺不錯，尤其是天氣熱要找個好地方吃美食～是Kiwi吃飯的宗旨呀！花言覓語義法式餐館義式餐點也是土豪哥部落客推薦的義式爐烤季節時蔬、蒜味辣椒蛤蠣義大利麵、經典波隆那肉醬麵、濃情布朗尼、手熬鳳梨伯爵茶、布朗尼蛋糕、陶甕咖啡，都是很推薦的餐點，不管是想要包場、聚會都很合宜。更多花壇咖啡風沙堤咖啡園，彰化花壇龍泉豆花、花壇美食林記排骨飯。

花言覓語義法式餐館在哪？

彰化美食推薦花言覓語義法式餐館位在彰化花壇虎山巖旁，虎山巖金針山也是外國人來訪超愛走的景點之一，從彰化往花壇過去，順著道路鄰近也有黑公雞、公雞、聚餐的地方～google可以導航彰化縣花壇鄉泰元街77號，有停車場都不用擔心停車問題。

彰化花言覓語義法式餐館內部環境

花言覓語義法式餐館的內用座位不少，容納人數也很多，建議用餐需事先訂位。

花牆的雙人座位很搶手～

這裡就是個美的境界，欣賞藝術品也可以入手咖啡。

這區域我還挺喜歡的，有次沒座位時特別被安排在這喝茶～

花言覓語義法式餐館菜單MENU

想要在花言覓語義法式餐館吃美食，義大利麵、披薩、雙人套餐都很適合，午茶饗宴我覺得也不錯～就一一來分享給你們啦！

我很喜歡在花言覓語義法式餐館品嚐下午茶，坐上一下午～假日就想來點愜意時光！

花言覓語義法式餐館餐點分享

主廚南瓜濃湯，每道濃湯的配料都很多～也很濃稠我喜歡。

主廚巧達濃湯。小小碗的濃湯很適合在餐前食用，暖胃才能大快朵頤的吃美食。

如果你跟我一樣不愛套餐的話，建議可以選擇單點，義式爐烤季節時蔬，菜盤滿滿好吃～

有時候會想來點蔬菜，爐烤的蔬菜超甲意！我喜歡這味美的蔬菜，簡單的料理也可以吃到食物的原汁原味。

想了許久，決定點蒜味辣椒蛤蠣義大利麵，滿滿蛤蠣給的份量也不少。

麵條軟硬恰恰好，趁熱吃蛤蠣也是新鮮的。

經典波隆那肉醬麵，偏重口味的義大利麵味道上挺不錯～擺盤也都走精緻路線。

這樣份量恰恰好，還有胃可以繼續吃著下午茶甜點。

印象是金針花爆滿的時候來訪，人潮湧入用餐所以送餐時間較慢，店家也請我們吃洋蔥圈。

西班牙焦香巴斯克蛋糕，我超喜歡，很FU的擺盤方式～任誰都會淪陷在其中，想要在點起其他的甜點吧！

搭配水果美味又可口，精緻度滿分，美味度也是滿分，甜點之餘記得要喝杯飲品才能說我吃了整個SET呀！

濃情布朗尼搭配陶甕美式咖啡那香氣迷人，也很嘟嘟好。

手熬鳳梨伯爵茶搭配金碧輝煌的餅乾很美吧！

手熬鳳梨伯爵茶建議喝熱的風味會比冷的還來的好呦！

恰好想要來點熱飲，就點了莓果茶，可回沖，酸甜滋味也好適合配個餅乾。

花言覓語義法式餐館很適合親子來玩耍，腹地大再加上露天座位也很不錯，整個空間環境都很優質以外，義式料理的餐點也表現得很出色，下午茶更是一絕，在搭配飲品，完全徜徉在美感與鄉村風氣息間，輕鬆又自在，喜歡就快點收錄起來。

花言覓語cafe’ 輕食/午晚餐/甜點下午茶/早午餐

地址：彰化縣花壇鄉泰元街77號

電話：004 787 8277