台中燒肉好多間，今天介紹這間山鯨燒肉漢口店真的不能錯過，吃燒肉還能免費穿和服的大概只有這間店了。

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山鯨燒肉 環境

山鯨燒肉位於山西路與漢口路交口，在虎頭蜂零食專賣店樓上，地點蠻顯眼好找的。一走進去就能感受到濃濃的日式氛圍，一樓都是等待區的部分，座位區都在二樓。

沿著裝飾的紫藤花樓梯走上去，就能抵達二樓的座位區，上樓都會有服務人員帶位。

一上樓就會看到這個山鯨大燈籠，怎麼拍怎麼美！穿著和服(浴衣)在這邊拍照，隨便怎麼拍都很美捏，這個日式裝潢景色已經打趴一堆燒肉店的布景了！

如果當日有壽星需要慶生的話，也可以先跟店家說，店家有提供慶生服務喔！此外，座位區的部分，也有燒肉包廂，可以自成一區容納不少人，超方便。

浴衣體驗

吃飽之後可以跟工作人員說要體驗穿和服(浴衣)，就可以穿得美美帥帥的來拍照啦！浴衣的部分也有童裝的尺寸喔，也太貼心！

山鯨燒肉 菜單

山鯨燒肉不定期就會更新菜單，這次的菜單的調整跟以往相比有很大幅度的改變。有六種套餐；包含山鯨經典入門、嚴選牛系列、皇后寶箱、世界和牛、天皇和牛、天照日本和牛，與單點的品項。

今天跟友人一起來用餐，吃的是世界和牛這個套餐組合。世界和牛的套餐有兩人或三人可以選擇，裡面的食材也非常豐富，也可以選擇肉慾A套餐(裡頭有箱燻牛排和伊比利梅花豬)，或者選擇熟食B套餐(裡面有多款熟食和印月的聯名菜色)。

3380熟食b-名作 大干貝海膽燒海苔握

套餐b裡面有個大干貝海膽，我超愛干貝也很愛海膽，這個滋味入嘴，一口塞入嘴裡，干貝與海膽的鮮甜融入在一起，整個幸福感十足啊！

服務人員還貼心地幫海苔烤酥脆一點，配上海苔一起吃更美味！

3380熟食b-聯名 松露蝦球/特塞式澎湖小卷

蝦球的樣子超可愛，一顆黑色圓滾滾的酥脆外皮搭配底下的松露醬汁整個融入，蝦球有著外酥脆內Q彈的口感，蠻有創意又好吃的一道菜。

澎湖小卷的部分海味十足，圓滾的樣子著實可愛，咬開裡頭也是別有洞天！整體的口感是外Q彈內軟Q，令人蠻驚喜的！我自己也很喜歡。

職人板前握壽司

吃燒肉還有師傅桌邊服務，真的令人驚喜！直接現場做炙燒握壽司啦，也太棒了吧！

木桶裡頭有一顆顆圓圓的醋飯，超可愛。看著師傅一邊包握壽司，再炙燒的過程，整個沉浸式的過程很療癒欸。

鮑魚和明太子、牛肉和海膽、干貝和鮭魚卵，三種滋味都好好吃，一口塞一個握壽司剛剛好，有沒有這麼幸福啦。

沙拉-鮮活太空菇

有吃過山鯨燒肉的就知道，這個太空菇是他們家的招牌，從一開始就有。直接現場把菇切下來、剪下來，新鮮現切現烤啦！

日本和牛寶箱

日本和牛寶箱開箱真的是超級仙！煙霧迷漫有夠浪漫的，裡面有四種和牛，和牛的口感就是油脂較為豐富，肉質相較吃起來也比較滑嫩，油脂與肉的分布可以完美結合。

日本A5和牛頭刀，頭刀是什麼呢？來幫大家科普一下，其實就是內側後腿肉，筋少肉質較細膩。

我覺得日本和牛的口感真的是不賴，頭刀肉的部分軟嫩帶點紮實感，但一點都不會有柴的感覺，好吃。

接著這款是澳洲和牛舌，切成圓形片狀，烤完可以搭配一旁的鹽蔥一起吃，極美味！

牛舌烤好之後，搭配店家調好的鹽蔥醬一起吃，整個美味！順道一提，店家特調的燒肉醬汁，用了多種蔬果去熬煮的，吃起來鹹甜鹹甜超讚。

日本A5霜降牛，為什麼叫霜降？是因為白色的油脂分布很均勻，就像是下雪，一樣故名「霜降」，也因為油脂分布很均勻的關係，霜降的口感偏軟，入口的肉汁甜味也平均。

A5白老牛的油花跟霜降一樣油脂分佈均勻，不過顏色不太一樣，吃起來會有入口即化的軟嫩感呢。

白老牛的部份，顏色很明顯與其他的肉片不太一樣，比較淺白一些，很好分辨。

烤的時候也是看得出來油脂很豐富，啪滋啪姿作響的油脂滴到下方竄起火苗，看起來很誘人啊。

精彩人生-A5牛塊燒

滾切和牛的部分，切成了極像骰子牛那樣，但沒像骰子那麼整齊，小塊狀的滾切和牛，吃起來更有口感。

一旁還有六種不同的小配菜可以任意搭配一起吃，有梅子山藥、金桔、芝麻葉、柚子蘿蔔、百香果南瓜、醃製的小黃瓜！

單吃就很不錯，搭配著一起吃更有不同的驚艷組合。

西班牙貴客

這個小珠寶盒裡頭裝的是來自西班牙的伊比利松阪豬，這松阪豬口感不用我多說，吃起來就是脆口Q彈，軟嫩中帶著Q脆，沒得挑。

我覺得單吃就很好吃，又或者可以沾點山鯨特調的醬汁，也是很棒喔。

封號牛排 箱燻-澳洲和牛板腱(加點)

澳洲板腱牛的油脂與肉質顏色看起來有夠美，令人垂涎。第一次吃箱燻牛排，好期待會是什麼味道。

工作人員會先把牛排煎過，建議5分熟，但切出來不會見血。把牛肉煎好之後，再用火炙燒外圍，讓外層多了一些酥酥的口感。

接著放入小箱子內準備箱燻，中間隔著烤架，再堆疊上牧草之後點火。

最後關起箱子，讓煙燻的味道進入肉裡面，箱燻1分鐘之後就完成啦！

瞧瞧，這肉汁的顏色也太美！外皮酥而不焦，裡頭肉質顏色粉嫩又不見血，一片片的牛肉搭配天然的山葵一起吃，有很特別的煙燻香氣與山葵的滋味結合在一起，我自己覺得還不錯欸！

不過煙燻的這種香氣是見仁見智，就像焦味豆漿的道理一樣，但我覺得這箱燻牛排值得嘗試喔！

壺漬-雞松阪 鳳梨

雞松阪的部分已經有調味過，直接下網烤就很好吃。搭配一旁有鳳梨，炙燒過後的鳳梨多了些鹹甜的味道，搭配松阪雞一起吃，可以讓口感更清爽一些，有人怕肉吃太多會油膩的話，搭著吃很不錯喔。

雞肉口感不乾不澀，已經醃製好、切成條狀的雞肉，入口也很方便。

湯品-雞白湯獸魂鍋

湯品的部分，用的是雞白湯，燒肉店怎麼能沒有雞白湯呢？但他們家的雞白湯不單單只有雞白湯，還直接送了火鍋！覺得肉肉吃太多？沒關係，這邊還有蔬菜，加入雞白湯裡面一起熬煮之後，湯頭更甜美。

飲品/甜點

飲品的部分有可樂、雪碧、檸檬紅茶、烏龍茶可以任選，又或者想喝點別的，也可以折抵40元。像我這杯是蝶蜜檸檬，一旁有檸檬汁和兩顆小方塊蜂巢，加了蝶豆花的飲品顏色變得極美，有夠浪漫的。如果想點這種拍起來美美的飲品，除了我這款之外，也可點紫蘭MOJITO，也超美喔！

五葉松冰棒 在地森林蜜、堂本馬卡龍帕菲、蘋果派 香草冰淇淋，不得不說連甜點都很別緻，無論點哪一款，都能做個完美的ENDING。

最後最後來個總結，山鯨燒肉擁有跟別人與眾不同的絕美日式裝潢佈置，還能免費穿浴衣和服拍美照，加上有生日

店名：山鯨燒肉 漢口店

地址：台中市北區漢口路四段70-1號

電話：04-22918833

營業時間：平日11:30-15:30、17:30-23:00 假日11:30-23:00

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