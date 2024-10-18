麻辣鍋有台式、川味、重慶湯麻辣鍋！吃了一輪麻辣鍋有點懷念台式麻辣鍋！老桃園六、七級生應該都認識「鐵木真麻辣鴛鴦火鍋」，絕對能稱得上桃園台式麻辣鍋始祖，內用點麻辣鍋有果凍鴨血、老豆腐吃到飽，巨無霸蝦滑也很誇張，假日還有限定版“溫體牛”想吃要預訂，難怪一賣超過30年～

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋 在哪？

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋就位在桃園經國路上！南平路與經國路交叉口，附近很多機車格可停放，汽車可停天放祥停車場步行約5分鐘，距離桃園市立圖書館總館車程約3分鐘，吃飽還能去圖書館、桃知道走走～

地址：桃園市桃園區經國路254號

聯絡電話：03-3170132

營業時間：週二～週五16:00～00:00/週六週日12:00~00:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：10%

門口就是經國南平路口客運站牌！搭客運來更方便！

老桃園一定都認識「鐵木真麻辣鴛鴦火鍋」！

麻辣鍋品牌創立於1994年！門面營造有點懷舊老宅感，與現在連鎖麻辣鍋給人不一樣感覺，老式傳統招牌、木桌椅與紅燈籠很有文化元素～

鐵木真有一樓、二樓用餐空間！一樓只有三張桌子，桌間都有一定距離不用怕擁擠，現場提供現金與多元電子支付喔～

老字號鐵木真歷史介紹！

老闆很熱情介紹了鐵木真歷史背景！牆面也有相關介紹，鐵木真一開始是蒙古烤肉起家，後來改成經營麻辣鍋，從1994年創立到現在，邁入30年歷史，是桃園在地最久的麻辣鍋品牌，第二代接手依舊遵循古法熬製，老桃園應該沒人不認識～

二樓用餐區更寬敞！同樣有四人桌與大圓桌，加上二樓窗戶陽台很有家的感覺，讓我想起剛出社會20幾年，和同事下班吃宵夜麻辣鍋時的場景～

一、二樓皆有自助醬料！有蒜頭、沙茶醬、白醋、醬油、香油..等，先別急著裝醬料碟～

內用會附一碗鐵木招牌醬料，這才是正港的靈魂醬料～

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋！招牌麻辣鍋與孛兒帖鍋(蔬果雞湯)都是必點，麻辣鍋480元很大一鍋約2~4人份，點麻辣鍋第三人開始加90元/人，麻辣鍋鴨血與豆腐無限吃到飽～

這碗是鐵木真標配獨門醬！這碗不是蔥花醬，是滿滿新鮮蒜苗，底部加入米醋調和，讓麻辣鍋吃起來更開胃～

蔬菜拼盤．海鮮拼盤

吃麻辣鍋蔬菜、海鮮都要來一點！人多可以單點蔬菜或海鮮，像我們人少就點菜盤，海鮮拼盤看起來很新鮮，有四隻大藍鑽蝦、蚵仔與蛤蠣～

點了兩盤小份頂級牛五花、台灣梅花豬！以小份200多來講很值得點～

鍋物配料都是有挑選過！純糯米血糕、澎湖花枝丸也是必點，澎湖花枝丸挺大一顆，還吃得到花枝肉彈牙，食材好煮什麼湯都好吃～

台式麻辣湯．蔬果雞湯

市面都是川味麻辣鍋！台式麻辣鍋選擇不多，鐵木真就是桃園很在地的麻辣鍋，平常會吃一點辣的朋友，點小辣就很可以，很會吃辣的朋友建議點中辣以上～

湯都是真材實料煮！沒有添加化學料，麻辣湯順口也不會太死鹹，重點是果凍鴨血、豆腐吃到飽～

麻辣湯都是傳統手工炒製！加上慢火熬煮牛骨高湯，再依客人需求調和小辣、中辣或大辣～

果凍鴨血、老豆腐吃到飽

不少人都是為了果凍鴨血與老豆腐回訪！

點麻辣鍋可無限吃到飽，這邊果凍鴨血與老豆腐分開滷，果凍鴨血一口咬下好滑嫩，鴨血好彈滑沒有細孔，老闆說滷好還要浸泡一天，隔天再滷一下更入味，老豆腐一咬滷汁四溢，麻香辣好吃，連不吃辣的郭小弟，一連吃了好幾碗就知道多好吃～

孛兒帖鍋也是店內招牌！湯底是用雞骨與高麗菜、番茄、玉米、洋蔥與蟹肉棒熬煮，玉米好脆甜，郭小弟一喝就說湯好好喝～

天然熬煮雞骨蔬菜湯！拿來煮海鮮、蔬菜或涮肉皆適合，天然的尚好！

看到麻辣湯忍不住給它涮下去！麻辣湯的湯底藥材都濾掉，不會吃到任何辛香料，吃起來很輕鬆不用撈～

海鮮拼盤有夠新鮮！藍鑽蝦好大隻蝦肉結實彈牙，蚵仔鮮味十足沒腥味，一咬就爆漿，蛤蠣也新鮮好吃～

巨無霸 手工蝦滑

這是我看過最粗、最巨大的手工蝦滑！真材實料蝦滑漿，看得到肉質飽滿蝦仁在裡面，製作過程中不添加化學添加物，吃得到海鮮食材原味～

隨性塑形好的蝦滑！放到麻辣鍋裡涮煮，待浮起變色即可！手工製做的蝦滑吃的到蝦肉纖維！除了口感Q彈，還能吸附麻辣湯，不用沾醬就很夠味～

蜂巢牛肚與牛筋已經先放到麻辣鍋煮過！一上桌不用什麼煮就很夠味，蜂巢牛肚滷好入好沒有一點腥味，蜂巢凹洞還吃的到麻辣湯～

夾了一塊好Q彈牛筋！大牛筋有嚼勁又軟彈，小牛筋香軟不過爛，滿滿膠質真好吃～

純糯米血糕有夠彈！比一般米血糕好吃，Q彈米血糕像海綿一樣，咬的每一口都能吃到麻辣湯～

台灣溫體牛

吃麻辣鍋也能吃到溫體牛？！

這盤溫體牛450元(假日限定)，要提前預訂才吃得到！限量溫體牛賣完就沒有了，溫體牛鮮紅色帶有光澤，一夾起來就知道有彈性～

溫體牛不管涮什麼都好吃！放到湯裡涮三秒、五秒，粉嫩溫體牛真好吃，加上厚度適中嚼起來有肉感，肉質細嫩有牛肉香，比起一般冷凍肉片，溫體牛當然是更勝成一層樓，吃得到牛肉自然鮮甜味，假日限量要預訂，想吃真的要碰碰運氣～

頂級牛五花

走到醬料區喵到廚房有切肉機！這的肉品皆是原肉塊、現點現切，涮到粉嫩肉色約7分熟，牛五花有豐富油花，油脂煮出來肉質更加軟嫩～

搭配鐵木真經典蒜苗沾醬，肉片包入滿滿蒜苗一起吃，吃得到米醋酸香氣，牛五花搭配蒜苗清爽不膩口，吃起來更有層次～

台灣梅花豬

台灣梅花豬有厚度！不是吃到薄薄梅花豬，除了有油脂香軟也不會乾口，沒有過多腥味，加上價格親民可以多來兩盤，梅花豬肉質不會吸附滿滿湯汁，夾入大量蒜苗醬吃最對味～

很幸運老闆招待一份日本蟹肉棒！稍微涮一下就可以吃，每支都那麼軟嫩甘甜～

老油條也是特別選過！一盤才60元一定要點！老油條浸到麻辣湯，有點半軟半脆最好吃，沒油耗味沒冷凍味，老油條脆口不油膩好吃，真的讓我難以抗拒，今天熱量爆高也要吃～

飯後招待免費冰品一份！點了牛奶冰與梅子冰，吃起來是很細的鑽石冰，酸梅酸甜交織剛剛好，承載兒時回憶的梅子冰好吃，牛奶冰是用100%奶粉製作，所以奶香味特別濃郁，甜度都很剛好～

店內兩種原湯都是骨頭加蔬菜熬煮！老闆自己炒台式麻辣醬，加上超大牛骨熬成湯底，兩者依照比例調和辣度，雞骨熬加上大量蔬菜熬煮的湯底，真的一點湯都不想剩下來，而且老闆都歡迎客人打包～

鐵木真 菜單

麻辣鴛鴦湯底一鍋約2~4人份！麻辣鍋第三人開始一人+90元，麻辣鴨血、豆腐可無限供應，台灣溫體牛只有假日才有，限量供應賣完就沒有啦！肉品210元起、海鮮130元起、蔬菜類50元起、火鍋類60元起，越多人來吃越划算（內用需收10%服務費）

＊平時都是吃川味麻辣鍋！今天換個台式麻辣鍋口味，麻辣鍋搭配溫體牛有夠台，溫體牛好吃要預訂，老油條、純米血糕與海鮮品質都很好，果凍鴨血、老豆腐好嫩口，巨無霸蝦滑很誇張，喝完湯不會急著找水喝，吃不完打包老闆很大方，包成一大袋還幫你加鴨血豆腐，帶回家至少能吃兩餐，覺得好吃又划算～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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