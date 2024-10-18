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一直很喜歡ABV系列，到台中時便帶朋友一起來台中概念店的地中海餐酒館聚餐，是全台唯一一家擁有700款啤酒的長廊，能吃到道地的歐陸料理、享用世界各地的精釀啤酒，大推可以來這聚餐、吃美食、喝酒！

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店(官網/粉專)

📍台中市西區臺灣大道二段320號

☎️ 04 2321 9466

🕰週一至週日 12:00pm~01:30am

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店 交通及地理位置

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館台中概念店位於台灣大道沿線，是台中交通要道的中心地帶。靠近逢甲夜市和勤美誠品商圈，餐廳附近也有停車場相當方便。

台中概念店內部空間開闊，座椅舒適，燈光柔和，營造出輕鬆愉快的用餐氛圍。佔地100多坪，有166個座席區、一個獨立包廂，還設有投影布幕、電視等，超適合聚餐或是來這一起喝酒追球賽，偶爾還會有駐唱歌手在這表演。

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店 精釀啤酒

(未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車)

全台唯一一家擁有700款啤酒的長廊，提供台灣本地的精釀啤酒，還從世界各地精選了多款特色啤酒。無論你是啤酒老饕，還是對啤酒初嚐的人，都能透過專業精釀啤酒侍酒師，協助啤酒搭餐的最佳選擇。

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柑橘小毛驢精釀啤酒TRAMIER＆Fils Bières Bourricot Agrumes

呂根島 潛水者 海鹽IPA精釀（無酒精）Rügener Insel Snorkelers Sea Salt IPA

蘋果酒結合了蘋果的甜美與啤酒花的清新，喝起來酸甜適中，帶有一絲啤酒的苦味，適合不喜歡太甜的蘋果酒愛好者。

小毛驢有濃郁的柑橘香氣，爽口略帶酸味，酒體較輕盈。

無酒精的IPA使用了海鹽，增加了微妙的鹹味，使得整體風味更加立體。入口時能感受到啤酒花的香氣，接著是淡淡的海鹽與柑橘的回甘。

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店 餐點

南法尼斯鮪魚沙拉 NT.280 不客觀推薦★★★★★

最令人震驚的是上面有鮪魚鬆，並配以新鮮時蔬、橄欖油和檸檬汁調味。酸甜的檸檬汁增添了清爽感，令人胃口大開。

地中海綜合冷盤 NT.480 不客觀推薦★★★★★

各種燻製肉類像是燻鮭魚、火腿、薩拉米和奶酪起司，附上濃厚的鷹嘴豆泥醬。每一口都能品嘗到濃厚的香料味和食材的自然鮮味，尤其是鷹嘴豆泥醬，帶有特殊與眾不同的調味。

土耳其牛肉卡博串(中) NT.799 不客觀推薦★★★★★

將牛肉串燒得外焦內嫩，店員會協助處理肉串，搭配了特製的香料醬汁，和肉脂肪混著吃，增添爽口感。時蔬串烤過後仍保有豐沛的水分、整個依然有爽脆口感。一旁醃漬洋蔥非常解膩。放在他們的烤餅上一起吃，很有異國風味！

還有更大的尺寸！

奶油南瓜湯 NT.220 不客觀推薦★★★★★

濃郁的南瓜香氣撲鼻，湯體順滑且帶有淡淡的甜味，奶油增添了豐富的口感，溫潤滑順、喝得到南瓜原有的香氣與甜度。

聖日爾曼豌豆濃湯 NT.200 不客觀推薦★★★★★

豌豆湯濃郁鮮甜，加入薄荷葉，帶有一絲淡淡的草本氣息。湯中的豌豆和其他新鮮蔬菜的結合，喝起來是清爽的豆味、風味非常清爽。

波德燉魚湯 NT.240 不客觀推薦★★★★★

融合了多種新鮮海鮮食材，湯底鮮美，帶有番茄的微酸，香料的使用恰到好處，讓湯的味道層次豐富。海鮮的鮮甜與濃郁的湯頭完美結合，令人回味無窮。

經典西班牙海鮮飯 NT.480 不客觀推薦★★★★★

多種新鮮海鮮為主料，米飯吸滿了番茄和海鮮湯汁的精華，帶有濃厚的海鮮甜度。米芯是類似歐洲道地的偏硬口感，可告知店員調整至喜歡軟硬程度。海鮮的鮮味與米飯的軟糯口感交織出豐富的層次。

燉飯也有浮誇的重量級版本～

炸物拼盤(雞翅/魷魚/薯條) NT.640 不客觀推薦★★★★★

雞翅外皮金黃酥脆，內裡鮮嫩多汁，魷魚Q彈，即使不沾醬也很有風味，特別適合搭配啤酒。附上蟹肉沾醬、蒜味美乃滋以及辣奶醬，辣奶醬是濃厚的起司香、辣香充斥嘴中，有點像是多力多茲的豐郁起司味。

最特別絕對是他們的蟹肉沾醬，鮮味加倍、讓炸物香氣加乘更多滋味。

雙拼pizza(四種起司/臘腸) NT.320 不客觀推薦★★★★★

這款雙拼Pizza非常適合分享，以及那些有選擇困難的朋友，是派對或聚餐的最佳選擇。臘腸的香辣鹹香風味交融，餅皮酥脆，餡料豐富，每一口都充滿了多層次的風味。

四種起司富有不同的香氣與層次，但最後淋上的蜂蜜簡直畫龍點睛，一入口是甜，漸漸多層次起司，十分有趣的味道。

ABV Bar & Kitchen 台中的地中海概念店是一個將美食與精釀啤酒文化完美結合的餐酒館。這裡不僅是品嚐各種異國風味料理的好地方，啤酒還能與地中海風味的料理完美搭配，讓食客在享用美食的同時，能體驗到更多層次的味覺享受，更是體驗精釀啤酒文化的首選。