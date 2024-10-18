花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉─花蓮玉里手沖咖啡，在碾米廠、米倉喝精品手沖！在地朋朋推薦必訪的工業風插座WiFi咖啡廳，點杯特殊處理法的精品手沖咖啡，搭一份每日手作甜點_附菜單
目錄索引
1. 關於22號豆倉
2. 交通指引_22號豆倉
3. 22號豆倉環境開箱
3.1 22號豆倉_接待區
3.2 22號豆倉_每日甜點區
3.3 22號豆倉_紀念品展售區
3.4 22號豆倉_用餐空間
3.5 22號豆倉_自助區
4. 22號豆倉餐點分享
4.1 手沖咖啡
√ 台東小農_流淚谷
4.2 義式咖啡
√ 西西里檸檬咖啡
4.3 每日手作甜點
√ 檸檬糖霜蛋糕
5. 消費資訊
5.1 22號豆倉餐點評價
5.2 22號豆倉餐點菜單
6. 花蓮玉里咖啡廳相關資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於22號豆倉
「花蓮玉里咖啡廳」
「花蓮玉里手沖咖啡」
22號豆倉在哪裡
22號豆倉位於花蓮縣玉里鎮民國路二段22號，近玉里火車站、玉里慈濟醫院、玉里高中，附近有火車站、公車站、機車停車空間、汽車停車場。
22號豆倉環境_餐點特色
「碾米廠、米倉庫改建_工業風格咖啡廳」
「單品手沖咖啡_咖啡豆特殊處理法」
「單日限定_每日手作甜點」
交通_停車資訊
大眾運輸：火車_玉里火車站，走路10分鐘；公車_玉里慈濟醫院站，走路1分鐘。
機車：附近停車空間_民國路二段。
汽車：附近停車空間_民國路二段；民權街停車場，走路4分鐘。
民國路二段自由街交叉口_玉里慈濟醫院附近
玉里火車站、玉里慈濟醫院、玉里高中附近、民國路二段自由街交叉口；選址於花蓮縣玉里鎮民國路二段的22號豆倉，周邊有火車站、公車站、機車停車空間、汽車停車場。
機車可停門口
騎乘機車前往22號豆倉的朋朋們，可將機車暫停在門口。
咖啡廳門口
22號豆倉LOGO
營業時間
22號豆倉營業時間為：
二~五 10：00~17：00 (週一公休)。
六、日 11：00~18：00。
接待區
走進22號豆倉，由外場人員協助安排座位。
付款方式
在22號豆倉消費，可使用：現金、LinePay付款。
每日甜點
巴斯克乳酪蛋糕、蓮花餅起司蛋糕、西班牙杏仁蛋糕、檸檬糖霜蛋糕、 鐵觀音香緹蛋糕等，近期新推出的秋季新品是布朗尼加上美式曲奇餅乾的「布朗奇Brookie」。
紀念品展售_文創商品
紀念品展售_手工藝品
坐落在歷史建築中的22號豆倉，保留許多碾米廠、米倉原有的建築特色，可以看到厚重的木造梁柱、厚實的水泥牆。
規劃2人桌、4人桌、6人桌，適合朋友或家人聚會，走進22號豆倉喝杯咖啡搭配甜點。
4人桌
自助區
飲用水、水杯、餐具、紙巾、杯墊可在此區自行拿取。
■ 手沖咖啡
√ 台東小農_流淚谷 200元
手沖咖啡會附上一個小杯子，與咖啡造型餅乾、堅果，增添喝咖啡的樂趣。
■ 義式咖啡
√ 西西里檸檬咖啡 100元
以特選咖啡豆現萃的濃縮咖啡，搭配花蓮特產鮮榨檸檬汁，選擇無加糖版本，超~清爽！
喝得到有厚度的咖啡香、檸檬的清香，口感滑順、無苦味。
■ 每日手作甜點
√ 檸檬糖霜蛋糕
這天供應的檸檬糖霜蛋糕稍嫌可惜，香氣飽滿、整體甜度蠻剛好的，但製作完成後的保存方式需要再調整，吃起來是偏乾硬的。
Ⅴ 消費資訊
探店日期：2024_09月。
付款方式：現金、LinePay。
低消：每人70元。
花蓮玉里咖啡廳，走進坐落在歷史建築中的22號豆倉，享受充滿老宅溫度的溫馨感。
點杯現點現沖的手沖咖啡、添加花蓮鮮榨檸檬汁的西西里檸檬咖啡，搭配每天製作的甜點，享受愜意、放鬆的午後時光，之後有到玉里走走會想再到22號豆倉喝杯咖啡。
花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉菜單，攝於2024_09月。
花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉菜單，攝於2024_09月。
22號豆倉
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設施：洗手間
⏰ 營業時間
二~五 10：00~17：00 (週一公休)
六、日 11：00~18：00
📍 地址：花蓮縣玉里鎮民國路二段22號
📞 電話：0905 221 422
■ 品牌資訊