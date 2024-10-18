花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉─花蓮玉里手沖咖啡，在碾米廠、米倉喝精品手沖！在地朋朋推薦必訪的工業風插座WiFi咖啡廳，點杯特殊處理法的精品手沖咖啡，搭一份每日手作甜點_附菜單

目錄索引

1. 關於22號豆倉

2. 交通指引_22號豆倉

3. 22號豆倉環境開箱

3.1 22號豆倉_接待區

3.2 22號豆倉_每日甜點區

3.3 22號豆倉_紀念品展售區

3.4 22號豆倉_用餐空間

3.5 22號豆倉_自助區

4. 22號豆倉餐點分享

4.1 手沖咖啡

√ 台東小農_流淚谷

4.2 義式咖啡

√ 西西里檸檬咖啡

4.3 每日手作甜點

√ 檸檬糖霜蛋糕

5. 消費資訊

5.1 22號豆倉餐點評價

5.2 22號豆倉餐點菜單

6. 花蓮玉里咖啡廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於22號豆倉

「花蓮玉里咖啡廳」

「花蓮玉里手沖咖啡」

22號豆倉在哪裡

22號豆倉位於 花蓮縣玉里鎮民國路二段22號，近玉里火車站、玉里慈濟醫院、玉里高中，附近有火車站、公車站、機車停車空間、汽車停車場。

22號豆倉環境_餐點特色

「碾米廠、米倉庫改建_工業風格咖啡廳」

「單品手沖咖啡_咖啡豆特殊處理法」

「單日限定_每日手作甜點」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_玉里火車站，走路10分鐘；公車_玉里慈濟醫院站，走路1分鐘。

機車：附近停車空間_民國路二段。

汽車：附近停車空間_民國路二段；民權街停車場，走路4分鐘。

Ⅱ 交通指引_22號豆倉

民國路二段自由街交叉口_玉里慈濟醫院附近

玉里火車站、玉里慈濟醫院、玉里高中附近、 民國路二段自由街交叉口；選址於 花蓮縣玉里鎮民國路二段的 22號豆倉 ，周邊有火車站、公車站、機車停車空間、汽車停車場。

機車可停門口

騎乘機車前往22號豆倉的朋朋們，可將機車暫停在門口。

Ⅲ 22號豆倉環境開箱

咖啡廳門口

22號豆倉LOGO

營業時間

22號豆倉營業時間為：

二~五 10：00~17：00 (週一公休)。

六、日 11：00~18：00。

■ 22號豆倉_接待區

接待區

走進22號豆倉，由外場人員協助安排座位。

付款方式

在22號豆倉消費，可使用：現金、LinePay付款。

■ 22號豆倉_每日甜點區

每日甜點

巴斯克乳酪蛋糕、蓮花餅起司蛋糕、西班牙杏仁蛋糕、檸檬糖霜蛋糕、 鐵觀音香緹蛋糕等，近期新推出的秋季新品是布朗尼加上美式曲奇餅乾的「布朗奇Brookie」。

■ 22號豆倉_紀念品展售區

紀念品展售_文創商品

紀念品展售_手工藝品

■ 22號豆倉_用餐空間

坐落在歷史建築中的22號豆倉，保留許多碾米廠、米倉原有的建築特色，可以看到厚重的木造梁柱、厚實的水泥牆。



規劃2人桌、4人桌、6人桌，適合朋友或家人聚會，走進22號豆倉喝杯咖啡搭配甜點。

4人桌

■ 22號豆倉_自助區

自助區

飲用水、水杯、餐具、紙巾、杯墊可在此區自行拿取。

Ⅳ 22號豆倉餐點分享

■ 手沖咖啡

√ 台東小農_流淚谷 200元

手沖咖啡會附上一個小杯子，與咖啡造型餅乾、堅果，增添喝咖啡的樂趣。

■ 義式咖啡

√ 西西里檸檬咖啡 100元

以特選咖啡豆現萃的濃縮咖啡，搭配花蓮特產鮮榨檸檬汁，選擇無加糖版本，超~清爽！

喝得到有厚度的咖啡香、檸檬的清香，口感滑順、無苦味。

■ 每日手作甜點

√ 檸檬糖霜蛋糕

這天供應的檸檬糖霜蛋糕稍嫌可惜，香氣飽滿、整體甜度蠻剛好的，但製作完成後的保存方式需要再調整，吃起來是偏乾硬的。

Ⅴ 消費資訊

探店日期：2024_09月。

付款方式：現金、LinePay。

低消：每人70元。

■ 22號豆倉餐點評價

花蓮玉里咖啡廳，走進坐落在歷史建築中的22號豆倉，享受充滿老宅溫度的溫馨感。

點杯現點現沖的手沖咖啡、添加花蓮鮮榨檸檬汁的西西里檸檬咖啡，搭配每天製作的甜點，享受愜意、放鬆的午後時光，之後有到玉里走走會想再到22號豆倉喝杯咖啡。

■ 22號豆倉餐點菜單

花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉菜單，攝於2024_09月。

花蓮玉里咖啡廳_22號豆倉菜單，攝於2024_09月。

Ⅵ 花蓮玉里咖啡廳相關資訊

22號豆倉

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設施：洗手間

⏰ 營業時間

二~五 10：00~17：00 (週一公休)

六、日 11：00~18：00

📍 地址： 花蓮縣玉里鎮民國路二段22號

📞 電話：0905 221 422



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■ 品牌資訊

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