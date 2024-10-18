桃園平鎮美食「巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)」，位於獅子林商圈，主打每日現熬湯頭的百元個人小火鍋，多種湯底選擇，最低只需160元，即可享有冰淇淋、霜淇淋、飲料、爆米花、麵食，以及滷肉飯和蒜蓉豆腐飯通通吃到飽。想省錢又吃得飽，來巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)準沒錯！

巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)怎麼去？

巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)位於平鎮獅子林商圈，對面是愛心聯盟生鮮超市。紅色招牌很醒目，經過時一定會注意到。門口有機車停放，開車來用餐也很方便，店內提供免費停車場，完全不用擔心找不到位子！

巴豆夭百元美味鍋物菜單

巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)的菜單，用餐限時75分鐘，每鍋最低160元起，鍋物選擇多達20種，包括原味、沙茶、咖哩、番茄、牛奶、泡菜、麻辣和素食鍋等，還有單點品項。如果共鍋者身高超過110公分，會收取80元的共鍋費，單點小菜100元可折抵共鍋費。

巴豆夭百元美味鍋物用餐環境

巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)的用餐環境以簡約風格為主，空間寬敞乾淨明亮，座位以兩人與四人座為主。

巴豆夭百元美味鍋物自助區

在巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)內用餐，就可以享有自助吧的無限暢飲！

副食區除了提供白飯，還有蒜蓉豆腐和滷汁可以淋上。

麵食有王子麵、科學麵、蒸煮麵、鍋燒意麵和冬粉可選。

沾醬有辣椒、蔥花、蒜泥、豆瓣醬、沙茶醬、辣油、醬油和白醋，可以根據自己的喜好調配。

大小朋友最愛的爆米花也能吃得到。

還有數十種飲料可以喝到飽，包括碳酸飲料、無糖飲品、熱飲和果汁等，通通都有。

餐點

我們當天在巴豆夭百元美味鍋物(金陵店)點了三鍋，還加點了單點品項，桌上擺滿了豐富的餐點。我們點了牛奶白醬起司鍋、海陸雙拼風味鍋和大腸臭臭鍋，還有滷鴨血和蝦子。

滷鴨血

滷鴨血是熟食，上桌就可以直接吃。我當天先吃了滷肉飯，胃口一下就打開，搭配滷鴨血一起吃，味道夠又軟嫩！一不小心整碗飯就被我吃光。

海陸雙拼風味鍋

巴豆夭百元美味鍋物的湯頭主打每日現熬，使用洋蔥、蒜頭等天然食材熬製，不像坊間使用化學粉。湯滾後可以先試試原味，喝起來清甜，吃完也不會有口乾舌燥的味素感。火鍋的基本配料有青菜、金針菇、南瓜、玉米、豆腐、豆皮和火鍋料等。

因為是海陸雙拼風味鍋，除了基本的豬肉片，還有蝦子、鯛魚片和魷魚花。蝦子扎實，鯛魚片滑嫩，魷魚花Q彈有勁。

大腸臭臭鍋

大腸臭臭鍋一上桌，真的又臭又香！但湯頭喝起來卻是清爽甘甜的～

鍋內有大腸、臭豆腐、鴨血、肉片、高麗菜、韭菜、豆皮、金針菇和火鍋料等配料。大腸有嚼勁，臭豆腐和鴨血軟嫩入味，一口咬下還會爆汁！

大腸臭臭鍋的肉片換成了牛肉片，牛肉片的口感軟嫩。

牛奶白醬起司鍋

牛奶白醬起司鍋的牛奶香濃，但不會太膩，起司融化後奶香更突出！

搭配的豬肉片肥瘦適中，吃起來軟嫩不柴。

蝦子

加點的蝦子體積不小，一份有六隻，每隻的肉質都相當扎實鮮甜。

王子麵煮牛奶白醬起司鍋真好吃！建議大家最後再煮，不然湯頭會偏鹹一點。

吃飽飯後有霜淇淋和小美冰淇淋可以享用！冰淇淋有五種口味可以選擇。

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