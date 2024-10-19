【寫在前面的三言二語】

來到好山好水的台東，最讓人驚豔的必吃美食之一就是米苔目，台東的米苔目林林總總有許多間，但說到最讓台東人念念不忘的就是榕樹下米苔目，它的米苔目不但歷史悠久，是台東最具代表性的傳統美味之一。無論是外地遊客或是台東遊子，每次來去台東，心中總是會充滿一種味蕾的期待，那專屬於台東的米苔目香氣，就彷若台東濃厚的人情味撲鼻而來，一碗樸實無華的米苔目，看似簡單，卻醞釀傳承著多年來不變的好味道與奮鬥人生的生活記憶。若想體驗最正宗的台東米苔目，來這裡絕對不會錯!話不多說，就讓我們一起來體驗榕樹下米苔目的古早味吧!

【古往今來一一由現任老闆黃博文接受知名媒體採訪來現身說法一一娓娓道來訴說正宗老店的傳承歷史[內有洋蔥注意!]】

【店家資訊-趣味的逗趣漫畫風格呈現出老店的創新】

【最新營業時間公告】

【看圖好樂趣】

【▼】這次筆者來到台東住宿位於市區黃金地段的旅人驛站鐵花文創一館，旅館貼心的提供美食地圖，店家告知要品嚐道地正宗的米苔目，榕樹下米苔目是很多台東人的心中第一首選!也是旅人驛站董事長的米苔目推薦首選!

【▼】榕樹下米苔目就位在台東市最熱鬧的中華路一段360號-車水馬龍的街道襯托出店內川流不息的客人!

【▼】寫在毛玻璃上的菜單非常醒目!懷舊的復古氛圍躍然紙上!

【▼】最讓人矚目的就是那一簍的每日鮮作手工米苔目-有別於一般市售的米粉製成的米苔目，古法手工每日限作的榕樹下米苔目遇湯水更加顯得Q彈可口!

【▼】店內的各種裝飾元素都很有故事!等待饕客來一一體會發掘!

【▼】老闆的好友-知名畫家陳興泉老師的真跡相伴左右(注意:請勿觸摸)，店家慷慨的陳列在古早年代的編竹夾泥牆和磚牆之間，讓饕客在品嚐米苔目之餘也能充分沾染藝術氣息!大家可以找找看有哪些台東及台灣在地元素隱藏其中!自有一番樂趣在心頭!

【▼】誰知碗中米苔目~條條皆辛苦!已經過世的米苔目阿嬤在鍋爐前烹調米苔目的光景相信是很多老台東人共同的回憶!如今已經化為米苔目讓大家細細品嚐箇中古早好滋味!

【▼】老闆全家福照片也透露出全家到台東胼手砥足打拼的美味傳承奮鬥史!

【▼】正宗老店的榮譽牆榮譽滿滿!是台東十大必吃美食!

【▼】榕樹下米苔目真的很用心!就連選用的座椅也都是台東之寶-由台東寶桑里楊竹器店的楊杉原老師傅做的手工竹椅!坐起來相當透氣舒適!可以說跟古早味美食相得益彰!

【▼】富有童趣的點單讓客人一目瞭然!價位也相當親民!

【▼】與時俱進的店家也貼心的提供數位支付及專攻外帶客在家線上手機點餐的APP服務!到店免排隊!快速取餐!

【▼】店內也貼心提供分食裝盛的碗也是古早的瓷器碗具!很有特色!

【▼】榕樹下米苔目有分乾、濕(加湯)兩種!各有各自的風味特色!分量給的也相當足夠!

【▼】榕樹下米苔目搭配Q彈的古早味魚丸湯!可以說是天作之合!

【▼】畫龍點睛~錦上添花的柴魚片成就了會輕舞飛揚的米苔目風情畫!風起魚湧!好不美麗!香氣四溢!!

【▼】由台東米手工鮮做的榕樹下米苔目無論是熱熱吃或是稍加冷卻品嚐都能感受到滿滿的Q彈米香好滋味!彷彿將台東的好山水孕育的好米一口吃下肚!充滿台東能量!

【▼】來自屏東萬津的高級烏醋!適量添加更添風情!

【▼】榕樹下米苔目的湯頭很甘甜溫潤!

【▼】店內提供了兩種自製的辣椒-分別是辣到掉牙及辣椒妹妹!各領風騷!辣得夠味夠勁!喜歡還可以外購禮盒回家!送禮自用都很棒!

【▼】兩種特色辣椒又麻又辣!循環交錯相當夠勁!讓人通體舒暢!嗜辣者必好好品嚐一番!

【▼】來到榕樹下米苔目，除了品嚐米苔目外，特色功夫小菜也是相當要得!深得我心!

【▼】廣受大家喜愛的炸物的部分-酥炸成功鬼頭刀切成適口小塊!外酥內軟!讓人一口接一口停不了口!

【▼】花枝騷的炸花枝丸搭配柴魚片及美乃滋也是滿滿澎湃海味讓人雋永回味!

【▼】榕樹下米苔目的滷味拼盤料多味美!分量給得相當大方!





【▼】筍子搭配美乃滋也相當鮮美清爽甘甜!

【▼】青菜(炒地瓜葉)的部分也是配色看起來相當激起食慾!入口也能感受到相當嫩口!感受到大火快炒的鑊氣十足!

【▼】香酥炸米血的部分處理的也可圈可點!口感相當不錯!吃起來有嚼勁又不失軟嫩!

【▼】榕樹下米苔目提供的飲料的部分也相當特色!紙杯封膜也有多種風情畫!無論是洛神花茶/初鹿鮮奶茶/博雅齋的鹿野紅烏龍/利稻野生愛玉蜂蜜檸檬都可以說充分凸顯台東的風土元素但也不至於喧賓奪主!恰如其分的烘托出米苔目的古早好滋味!

【▼】吃飽喝足~想要在家也能品嚐榕樹下米苔目古早味-店家也貼心提供台東最佳伴手禮-榕樹下在家煮(快速包)五大碗只要NT$275，送禮自用都相宜!

【心動不如馬上行動!了解更多店家優質最新資訊!】

榕樹下米苔目(中華路創始老店)

電話： 0963008242

地址： 台東縣台東市中華路一段362號



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【開箱體驗心得推薦分享】

米苔目可以說是台東的驕傲之一，榕樹下米苔目可以說不同於其他地方的版本。堅持採用最傳統的古早味手工製法，從選米到蒸製，每一步都講究，才能呈現出那獨特的軟Q口感。榕樹下米苔目的成功，不只是它的味道，而是那份手工傳承的用心和真心。台東的米苔目講究的是真材實料與手工製作，這種古早味的米苔目如今已經不多見了，至今依然保持著原汁原味的做法。米苔目從米磨成粉後，經過多道工序的製作，最終才能呈現在碗中。這份繁複的美食工藝讓台東米苔目成為一道令人難以忘懷的經典美食。再加上神來一筆的口濃郁的肉燥，香氣四溢，讓米苔目層次頓時變得更加豐富。老台東人都知道，真正的米苔目講究的是湯頭和配料的平衡，榕樹下米苔目就是那種你不吃絕對會後悔的經典。除了經典的米苔目讓人戀念不忘，其他諸如炸鬼頭刀等滷味小菜也是表現得可圈可點，加上畫龍點睛的兩種特色自製辣椒(辣到掉牙及辣椒妹妹)，不但只是給人滿滿的飽足感，也滿足了五感!店家飲料的部分也是盡收台東的特色，提供洛神花茶、利稻野生蜂蜜檸檬愛玉及初鹿鮮奶茶等多種飲品任君選擇，讓人吃飽喝足之間就能感受到滿滿的台東美食旅遊氛圍!無論是內用還是外帶，每一口都讓人感受到來自台東的純樸與真摯。走進榕樹下米苔目，會立刻感受到那股熟悉的氛圍，這裡沒有華而不實的裝飾，卻處處充滿回家吃飯的感覺。這就是台東正宗道地好味道，不矯揉造作，只是踏實的感受到樸實的好滋味!想要徹底體驗正宗台東味其實很簡單，來正宗台東榕樹下品嚐一碗道地且充滿心意的米苔目就知道了!

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