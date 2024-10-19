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🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃，台中香辣美食推薦，茶飲、咖啡、火鍋、簡餐樣樣有，招牌酸菜魚，寵物友善，人氣宵夜辣味美食~

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窩客好文

賓士超跑旅行日記

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

玉品軒茶棧
phone04-2215-0158
place台中市太平區育仁路53號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

炎炎夏日沒什麼食慾，導致正餐常常吃不下，

但如果有加辣就不一樣了，當下馬上吃光光，

有跟我一樣喜歡吃辣的朋友嗎？

 

前幾年陪大哥到外地考試十多天，而我是去玩了十天，

旅遊途中還認識了一位湖南人，開計程車的，

很好心帶我到處吃香喝辣，整個好滿足，到現在還是意猶未盡！

 

而最近竟然被我發現了一間以辣聞名的複合式茶坊，

它就位在台中玉品軒茶棧，還是間寵物友善的店，

這次與媽媽及貓兩寶相約台中旅遊的時候順道安排進行程裡。

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

因為是主打晚餐及宵夜，下午五點才開始營業，

發現我們太早到了，不過幸好有提早到，

沒多久陸陸續續來了很多客人，真的是人氣美食的店。

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

店外座位區寬敞舒適，很適合來瓶啤酒，

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

店內裝潢也很溫馨，尤其看到牆上的九如圖好喜歡，

貓貓跟魚蠻搭的，於是就直接選擇那入座了！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

老闆、老闆娘熱情的打招呼，沒想到老闆的母親也是同鄉的，特別親切！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

並遞給了我琳瑯滿目的菜單，沒想到餐點的選擇也太多樣化了吧，

多達230種以上，厲害了！！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

跟愛吃辣的媽媽不知道從何點起，餐點看起來每個都想吃，

可以利用掃碼點餐，裡面都有菜色的照片供參考，

選擇障礙的我們只好直接請老闆推薦囉~~

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

先來杯清爽的
🍹水果茶及石榴綠茶

和幾道招牌小吃 每道都很驚艷
辣度都是可以調整的唷
平常就吃很辣的我，選擇中辣！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

🐟酸菜魚
酸中帶辣很爽口
很開胃 讓我食慾大增

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

海鮮控的我們點了
🦐蒜蓉粉絲蒸蝦
Q彈鮮美的蝦子
淋上鹹香滋味的蒜蓉醬
十分入味 非常下飯
這道真的必點

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

🦤麻辣鴨血臭豆腐
鴨血很滑嫩 咬下會噴汁
加上臭豆腐紮實的口感
吃得很滿足！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

🫓麻辣豆皮
厚實多汁的豆皮入口香濃
有著多層次豐富的口感

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

🐓香酥麥克雞
外層酥脆 肉質細嫩

看看貓貓在一旁流口水就知道餐點有多香了🤭🤭
也感受到店家滿滿用心準備的餐點
除了熱炒、西式料理、火鍋、簡餐......
甚至還有燒烤類通通有
不僅如此還有提供素食者的香辣料理
三五好友們吃美味宵夜的好選擇~
很棒的用餐體驗，下次一定要再來品嚐其他美食！

🍴〔餐廳×台中〕玉品軒茶棧 | 台中太平複合式茶坊，超推必吃

【店家資訊】 
地址：台中市太平區育仁路53號


檢視較大的地圖
電話：04-23937386
營業時間： 下午5:00～凌晨2:00【每週日店休】
FB粉絲專頁： https://tinyurl.com/yhhgc7h6
IG：https://www.instagram.com/hgt1229

掃碼點餐：
https://tinyurl.com/yksttkap
🐼foodpanda熊貓外送平台：
1.https://tinyurl.com/yglna994 
2.https://tinyurl.com/yvsekpzp
Uber Eats外送平台：
1.https://tinyurl.com/yzbjucs6 
2.https://tinyurl.com/yvbxxa9u

 

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