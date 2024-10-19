炎炎夏日沒什麼食慾，導致正餐常常吃不下，

但如果有加辣就不一樣了，當下馬上吃光光，

有跟我一樣喜歡吃辣的朋友嗎？

前幾年陪大哥到外地考試十多天，而我是去玩了十天，

旅遊途中還認識了一位湖南人，開計程車的，

很好心帶我到處吃香喝辣，整個好滿足，到現在還是意猶未盡！

而最近竟然被我發現了一間以辣聞名的複合式茶坊，

它就位在台中的玉品軒茶棧，還是間寵物友善的店，

這次與媽媽及貓兩寶相約台中旅遊的時候順道安排進行程裡。

因為是主打晚餐及宵夜，下午五點才開始營業，

發現我們太早到了，不過幸好有提早到，

沒多久陸陸續續來了很多客人，真的是人氣美食的店。

店外座位區寬敞舒適，很適合來瓶啤酒，

店內裝潢也很溫馨，尤其看到牆上的九如圖好喜歡，

貓貓跟魚蠻搭的，於是就直接選擇那入座了！

老闆、老闆娘熱情的打招呼，沒想到老闆的母親也是同鄉的，特別親切！

並遞給了我琳瑯滿目的菜單，沒想到餐點的選擇也太多樣化了吧，

多達230種以上，厲害了！！

跟愛吃辣的媽媽不知道從何點起，餐點看起來每個都想吃，

可以利用掃碼點餐，裡面都有菜色的照片供參考，

選擇障礙的我們只好直接請老闆推薦囉~~

先來杯清爽的

🍹水果茶及石榴綠茶

和幾道招牌小吃 每道都很驚艷

辣度都是可以調整的唷

平常就吃很辣的我，選擇中辣！

🐟酸菜魚

酸中帶辣很爽口

很開胃 讓我食慾大增

海鮮控的我們點了

🦐蒜蓉粉絲蒸蝦

Q彈鮮美的蝦子

淋上鹹香滋味的蒜蓉醬

十分入味 非常下飯

這道真的必點

🦤麻辣鴨血臭豆腐

鴨血很滑嫩 咬下會噴汁

加上臭豆腐紮實的口感

吃得很滿足！

🫓麻辣豆皮

厚實多汁的豆皮入口香濃

有著多層次豐富的口感

🐓香酥麥克雞

外層酥脆 肉質細嫩

看看貓貓在一旁流口水就知道餐點有多香了🤭🤭

也感受到店家滿滿用心準備的餐點

除了熱炒、西式料理、火鍋、簡餐......

甚至還有燒烤類通通有

不僅如此還有提供素食者的香辣料理

三五好友們吃美味宵夜的好選擇~

很棒的用餐體驗，下次一定要再來品嚐其他美食！

【店家資訊】

地址：台中市太平區育仁路53號



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電話：04-23937386

營業時間： 下午5:00～凌晨2:00【每週日店休】

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