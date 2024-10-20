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宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆熱炒，流浪部落青年返鄉創業，道道美味價格合理｜近東澳車站、粉鳥林

撒野樂活小村婦 人氣：33
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

尤浪漢
place宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段191號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

抓住夏季的尾巴，抽個空跟家人到東澳湧泉戲水遊玩，雙腳泡完涼涼的16度C泉水後果然暑氣全消，中午離開時到東澳車站附近的尤浪漢用餐，由於宜蘭南澳鄉東澳社區遊客不多，這裡顯得簡單安靜，除了比較知名的東澳湧泉、粉鳥林、東澳灣，就是一個很純樸的海岸村。社區的餐館並不多，這一間尤浪漢主打原住民特色料理和精緻熱炒，在網路上享有不錯的評價，假日有可能會客滿建議先打電話詢問或訂位。

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

  尤浪漢Yulanhan｜店家外觀 

尤浪漢Yulanlan的外觀是一棟兩層樓的透天厝老屋，面對店家的左側是小型停車場(我們吃完才發現😄) 不過街道上白線都可以臨停也不會太難找車位，復古文青的店門外很好拍，特別幫爸爸媽媽拍了好多照片

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

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  尤浪漢Yulanhan｜店家介紹 

尤浪漢Yulanlan的店名實在太特別，十分好記，網路查詢資料是說流浪在外的部落青年返回家鄉創業，開了這一間餐廳，結合了泰式料理和原住民風味的特色，變成精緻的台式熱炒，所以口味受到許多民眾的喜愛，初次造訪讓人非常期待呢

地址 : 宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段191號  

營業時間 11:30-14:00/17:00-20:00

電話 0966461223 (可訂位)

公休日: 週一 (寵物友善) 

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

  尤浪漢Yulanhan｜內部環境 

尤浪漢Yulanlan店裡環境乾淨舒適，區分為兩個用餐空間，入門左邊是四人方桌，右側隔間區域是大圓桌，我們抵達時幾個圓桌已經坐滿了客人

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

雖然是老屋改造，外觀上保留了馬賽克磁磚及木門，但室內空間整理得簡單大方，沒有太多奢華的裝飾卻也溫馨舒適

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

我們人數少所以被安排在四人桌

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

餐具取用區

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

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  尤浪漢Yulanhan｜菜 單 

餐點菜色多樣化，除了推薦的私房菜、熱炒類、還有涼拌類，蔬菜、湯類和烤物，主食除了白飯還有炒泡麵、鯖魚木桶飯 ，私房料理看起來口味很特別，每一道都好想嚐嚐看喔，點菜的時候心裡想著如果味道喜歡，下回就要吆喝親友約上一桌了

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

我們當天的菜色如下  

 私房菜  剝皮辣椒牛肉 $220

             尤浪漢小炒 $200

 烤物     馬告烤雞腿 $160

 青菜     蝦醬高麗菜 $180

 湯類     冬瓜蛤蠣湯 $180

 主食     私房炒泡麵 $80 、白飯

  尤浪漢Yulanhan｜餐點分享  

▼ 剝皮辣椒牛肉 

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

點餐時我們東看西看似乎有選擇困難，哈哈，服務人員便推薦這一道剝皮辣椒炒牛肉，我在家只會煮空心菜炒牛肉、芥藍菜炒牛肉、或者青椒牛肉，倒是沒吃過用剝皮辣椒來料理，沒想到味道還真不錯，這一盤除了加上洋蔥蒜頭、青椒紅椒青蔥與牛肉一起爆香快炒，另外添加剝皮辣椒來提味，雖然剝皮辣椒本身有辣度，但是這一道吃起來只有輕微小辣，不敢吃辣的朋友應該也可以接受的，牛肉沒有腥味肉質軟嫩不柴，好吃好吃果然是下飯的厲害幫手

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

▼ 尤浪漢小炒 

尤浪漢小炒感覺很像客家小炒，利用芹菜、魷魚、肉絲一起拌炒，比較不同的是客家小炒用的是豆乾，這一道的主角卻是臭豆腐，外酥內軟的臭豆腐味道很香，跟其他菜搭配起來也很對味，讓家人相當喜愛

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

▼ 蝦醬高麗菜  

鮮脆的高麗菜加上蝦醬的獨特香味，炒得夠入味，前面兩道菜就已經快吃掉一碗飯啦，覺得來這裡根本就是騙人吃白飯 😂料理都好下飯所以讓我們扒很快，三四樣菜吃下來就七分飽了 

(寫文的時候發現老公菜單上是畫雙蛋地瓜葉，網友很推薦這一道，當天上菜吃完結帳都沒發現換成蝦醬高麗菜，真是太搞笑了 )

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

▼ 馬告烤雞腿 

說到原住民特色料理，有些菜色會使用「馬告」入菜，這一個泰雅族日常使用的香料也就是山胡椒，帶有薑味、香茅和檸檬的特殊香氣，於是我們當然也要點一下有馬告的菜色囉，前面兩道已經有牛肉和豬肉，所以另外選了馬告烤雞腿

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

馬告烤雞腿 上桌時表皮有一點焦焦脆脆，但不失美味，有馬告的微微香氣不會過於搶味，至於厚薄度剛剛好，肉質有嚼勁略帶肉汁，比較沒有軟嫩多汁的感覺，喜歡扎實口感的朋友可能卡尬意，這一道尚可但沒有讓我失望也不會太驚喜

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

▼ 冬瓜蛤蠣湯(小) 

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

必須推薦這個冬瓜蛤蠣湯 四個人吃這一鍋小份的絕對足夠，湯頭清甜爽口不油膩，冬瓜多汁加上蛤蠣的鮮甜，我居然直接喝上兩碗才過癮，夏天喝冬瓜湯還可以幫身體除濕消水腫，營養美味兼具實在很棒耶

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

▼ 私房炒泡麵  

當天中午陸續坐滿客人，最後這一道私房炒泡麵等比較久，不過店家的消費須知有說明現點現做，所以人潮多的時候需要一些等候時間。炒泡麵也是網友非常推薦的，有蔬菜、辣椒、九層塔和肉末拌炒，泡麵軟硬適中也炒得很入味，鹹香鹹香的，微微的辣度增加香氣，不過當天九層塔的味道沒有特別明顯，整體來說口味還算好吃 

宜蘭南澳【尤浪漢Yulanhan】東澳小村的原住民特色料理＆

宜蘭南澳鄉的東澳社區這一間特色料理 梨尤浪漢Yulanhan，用餐之後家人們都覺得不錯，每一道味道都足真的很好下飯，價格也合理當天一餐費用是1040元，服務人員親切和善，是可以回訪的店家，也想試試其他私房菜，如果有到東澳來玩都可以來品嚐一下，附近的粉鳥林東澳湧泉也別忘了去走走

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  尤浪漢Yulanhan｜店家資料 

地址 : 宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段191號  

營業時間 11:30-14:00/17:00-20:00

電話 0966461223 

公休日: 週一

FB臉書:  尤浪漢Yulanhan

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主  

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