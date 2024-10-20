好久沒在下班跟朋友去小酌喝一杯聊天了，這次我特地約一位朋友到士林區靠近劍潭站附近的居酒屋喝一杯聊天，選擇的是大村武串燒居酒屋-士林店。

剛換工作、產業，壓力大，學習的東西很多，要記住的東西很多，很多東西都不是我熟悉的遇到很多問題，想找地方放鬆一下，剛好就想到來去喝一杯好了，就上網想找喝酒的地方，搜尋時就看到士林區有一間居酒屋吸引了我，我剛好又很喜歡吃串燒，google評價上這間士林區居酒屋平價又很高，網友也蠻推薦的，很適合下班去喝一杯聊天。

決定大村武串燒居酒屋-士林店後，立馬就告訴朋友，跟他說我們在下班後去捷運劍潭站集合，我預約18:00去一間評價很高的居酒屋，一起從劍潭站走路過去，居酒屋名稱叫做大村武串燒居酒屋-士林店。

大村武串燒居酒屋-士林店，google評價有將近快8000人，星星數有4.8顆星，是一間很高評價的居酒屋。

需要事先訂位

地址:台北市士林區基河路255號

營業時間:週一至週日18:00-01:00

電話號碼:02-2883-0777

大眾運輸工具

捷運劍潭站(台北捷運紅線)，步行大概12分鐘(850公尺)即可抵達。

店裡的人跟我說，大村武串燒居酒屋-士林店已經開了10年了，在士林算是老店，店裡有室內空間、半戶外空間、包廂，2樓有3個包廂，一個包廂平日低消8000元，可以抵消費;假日一個包廂低消10000元，可以抵消費，包廂可以容納12-15人。

店家有許多特色料理，菜單參考一下，店家也可以做介紹。

菜單上的菜色都很特別，而且價格都不貴，很親民的居酒屋，超高cp值。

我跟朋友點了一些菜，超豐盛。

月見雞柳條（人氣）

這道料理我很喜歡，店家醃過雞肉，不會太鹹，搭配洋蔥，上面在打一顆生蛋，吃的時候稍微攪拌，蛋液讓雞肉更滑嫩。

蒸煮奶油綜合菇

這道菜奶油味很濃郁，不會搶掉菇菇的味道，奶油也不會太鹹，香濃，裡面有杏包菇、香菇與金針菇。

起司牛肉丸(限量)

我剛吃的時候吃不出來是起司，有點像味增的味道，牛肉丸串上面搭配起司，很好吃，店家挑選的起司不會很鹹，牛肉丸多汁。

香酥玉麩

玉麩就是雞皮，店家的雞皮炸得很酥脆，調味很好，酥酥的炸雞皮，搭配上胡椒鹽。

野生鳳螺(平日限定)

我很少在吃螺肉，發現螺肉很好吃誒!店家沒有過度調味，原味就很讚，旁邊還搭配胡椒鹽可以沾，我只吃原味，吃到螺肉的鮮甜。

鹽蔥豬舌(超級限量)

我們剛好在平日去吃大村武串燒居酒屋，我看到這道料理，超級限量，立馬問老闆說今天有豬舌嗎?老闆說有，我就說那來一份好了，剛好吃到我沒吃過的料理，豬舌吃起來有雞胗的口感，脆脆的，跟吃牛舌很不一樣，口感我很喜歡，搭配鹽巴跟蔥一起吃，很對味。

芥末豬五花

豬五花老闆處理得很好，不油膩，搭配綠色芥末，鹹中帶有點辣，豬肉嫩不油，口感很獨特，辣中有鹹還有肥瘦適中的豬肉。

鹽烤雞胗(經典烤物)

雞胗也是我愛吃的食物之一，雞胗真的很適合用烤的，烤出來的雞胗脆之外，還有咬勁，胡椒鹽也真的很搭，烤得恰到好處。

和風沙拉

沙拉蔬菜新鮮，鮮甜，還有玉米粒，和風醬很清爽。

酥炸鱈魚條

居酒屋真的不能沒有這道料理，鱈魚炸的很好吃，皮不厚，魚肉嫩，吃原味就很好吃了。

巧克力波波球(平日限定)

這是一道甜點，巧克力不甜，炸的剛好，這是我吃過的甜點裡最特別的，這道巧克力波波球，真的可以收服少女心，爆漿濃郁的巧克力在嘴裡爆開，滿滿的巧克力濃郁味道擴散在嘴巴。

台北市有五家大村武居酒屋，這次我們選擇的是大村武居酒屋-士林店，每一家大村武居酒屋都有自己的特殊菜色，點餐之前可以先詢問，說不定吃到特殊菜色會一試成主顧喔!

大村武居酒屋士林店

需要先預訂

地址:台北市士林區基河路255號

營業時間:週一至週日18:00-01:00

電話:02-2883-0777

大眾運輸工具搭台北捷運紅線搭到捷運劍潭站，步行即可抵達。