胖達今天又來到桃園啦~透過Thread上超多人的分享，

滑到了這間以杏仁為主的冰品、甜品店~!

儘管胖達對杏仁的味道心生畏懼，不過看到各大脆友們的分享~

還是讓胖達想直接體驗一波啦!

跟著胖達一起到桃園開箱「杏福滿門」啦。

杏福滿門

杏福滿門如果開車前來非常方便，可以選擇從國1的交流道下來就在不遠處；

胖達則是搭乘桃捷到老街溪站，再騎UBIKE約10分鐘左右也可以抵達喔!

店面與住家比鄰，經過時需要稍微留意一下招牌喔!

杏福滿門在桃園已經深耕五年囉~~!

過去老闆也曾經非常不喜歡杏仁那獨特的刺激性味道，

直到有一天他聞到與品嘗到他任職飯店中的杏仁，才恍然大悟地發現，

原來這才是杏仁最真正的風味，轉而也愛上了杏仁的滋味~

而為了讓更多人知道天然的杏仁，更開店來推廣~!!

*裡面內裝讓人感覺是一間溫馨小店，配色洋溢著地中海風，

還有乾燥花等裝飾，給人的感覺很舒服。

杏福滿門 菜單

杏福滿門目前主打有甜湯與冰品系列，另外還有非常受歡迎的手打豆腐!

*櫃檯上還有千層蛋糕和乳酪蛋糕的品項來選擇喔!

而老闆在選料上也非常嚴謹，基本上能有SGS認證的食材都不放過，

讓每一位消費者都可以吃得很安心~!

最後胖達跟著脆友的推薦直接點上一碗「芝麻糊豆腐」與一碗「泰泰有杏福」。

杏福滿門 泰泰有杏福

從照片看到實品，真的覺得超大碗的~~用料上也給得非常豪邁!!

從上面的烤布丁到下方舖綴著的馬斯卡彭乳霜，淋上滿滿泰奶醬的剉冰~

還有旁邊的黑糖晶球與杏仁豆腐~給好給滿!

上方布丁除了透著蛋香之外，還可以聞到那泰奶的茶香，入口更是陣陣驚艷~!

布丁一湯匙挖下去能夠感受到那綿密的質地，入口有著豐富的蛋奶香，

其下方是馬斯卡彭乳霜，接著布丁之後品嘗到細緻順滑的清爽口感，

剉冰上泰奶的茶香韻味豐饒且不過於甜膩，一匙下去口感層次真的非常豐富。

往裡面繼續慢慢挖掘居然還藏有煉乳、泰奶醬與一球香草冰淇淋，會有種格外的驚奇感!

剉冰旁邊還可以吃到QQ帶有濃厚風味的黑糖晶球與細嫩的手打杏仁豆腐；

杏仁豆腐不僅沒有那股特殊的刺鼻味，相反的是一股淡雅的杏仁香氣，

入口是帶著類似麻糬的綿密柔嫩感~吃起來真的很讚ㄟ~!!

連胖達不太敢接受杏仁的~都可以吃得津津有味。

杏福滿門 芝麻糊豆腐

另一碗芝麻糊豆腐，感覺在冬天吃上熱騰騰的一碗，絕對暖心~!

舀起流下的樣子順滑濃稠，入口則有微微的甜味與滿溢的芝麻香氣；

不過最令胖達驚訝的是怎麼這麼不甜!?

跟老闆閒聊後才知道，單純只使用黑芝麻的話會帶有苦味在裡面，

所以坊間通常是加了很多的糖去掩蓋那苦苦的風味，

而杏福滿門的芝麻糊則是選用了「黑芝麻」+「白芝麻」

搭配適合的比例並運用古法研磨而成，

只要加上些許的糖就讓風味得以呈現；

而濃稠的口感則是透過「糊化」的「糙米」製成的喔!

最後在配上裡面的杏仁豆腐，吃上一碗飽足感與幸福感都滿滿~~!!

杏福滿門 杏福五周年活動

杏福滿門於10/1~10/31號正值五周年的活動喔!

凡購買家庭號與剉冰類全品項第二件折20元喔!

*每日限量提供，售完為止~店家保有活動修改、變更、暫停或終止活動內容之權利。

杏福滿門 結語

最後~最後~~! 如果是害怕傳統坊間的杏仁味，胖達推薦可以來杏福滿門常常看喔!

想當天胖達帶回一碗芝麻糊豆腐給朋友吃，

她一度以為是豆花，很驚訝這杏仁的風味是如此雅致，覺得好吃~!

也分享給愛吃杏仁的朋友啦~一起來杏福滿門~吃到滿滿的幸福~!

胖達也分享相關資訊給各位朋友囉~~!!

店名: 杏福滿門

地址: 桃園市平鎮區復興街31號

電話: 0988 380 151

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