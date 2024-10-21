苗栗頭份的「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」，是小米在同類型的餐廳裡看過最多食材的一家店了！

店家不只提供羊肉爐吃到飽，還有牛肉爐耶！牛肉有牛腩、牛筋、牛肚、牛肉片等等

(謎之聲:就這樣而已嗎?)

當然不只啊！

還有蔬菜、火鍋料等數十種食材，而且還有牛雞羊豬四種肉片，再加上熟食區的滷菜、涼拌菜、炸物，甜點、飲料吧、冰淇淋等美食通通吃到飽

湯頭有清燉、藥燉、麻辣等9種湯頭任君挑選，還可以做成鴛鴦鍋，吃辣跟不吃辣的朋友都可以盡情享受~

年輕老闆還說很多客人不是為了吃羊肉爐而來，自助吧有豐富的食材就吃的很滿足

價格平日成人只要530元，假日成人560元，兒童半價，而且不收服務費！

如此超值的羊肉爐、牛肉爐吃到飽，快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉不打羊-頭份店位置及停車方式

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不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽位於頭份中華路上。

店家離新竹很近，從交流道下來右轉就可以看得到他們~

新竹和苗栗的朋友下班後都可以來吃晚餐或宵夜，公司聚餐也都很適合

開車的朋友可以把車停在全家便利超商對面的收費停車場，走過來不用5分鐘的路程。

👉不打羊-頭份店環境介紹

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用餐空間寬敞明亮，桌跟桌之間有一定的距離，不會太擁擠

有4人、6人和8人的座位，適合家庭、公司和團體聚餐，如果有包場需求可以直接跟店家預約。

只要達成以下條件其中之一，就可以獲得蝦子一份喔！

👉不打羊-頭份店吃到飽收費方式

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《消費方式》

平日：成人530元｜兒童250元

假日：成人560元｜兒童270元

*凡當月壽星來店用餐，壽星個人8折優惠

*90歲以上的當月壽星個人免費招待

*用餐時間100分鐘

湯頭有多達9種可以選擇，可以任選兩種做成鴛鴦鍋，不另外加價

除了吃到飽以外，要外帶的朋友可以點套餐。

來看看食材有多豐富吧！

冰櫃內有羊腳筋、羊大骨、羊排、羊肚、牛雜、牛腩、牛肚等等，加上蔬菜、火鍋料等數十種食材

老闆說不怕你們來吃，就怕你們吃不飽 XD

像是牛肚、牛腩、牛筋等肉品已經有滷製了，放入鍋中加熱後就可以食用囉

冷凍肉片有羊肉、牛肉、豬肉及雞肉片可以選擇，非常划算，肉肉控一定能很滿足

熟食區選擇性也很多。

咖哩、臭豆腐、獅子頭、鴨血都是老闆自己製作的喔

獅子頭加上滷肉飯，大胃王的朋友一定要來嚐看看~

鴨血和臭豆腐都是老闆自己滷製的，屬於川味麻辣的口味，真的很辣喔

小朋友最愛甜甜的咖哩飯，看到有小朋友一直裝呢 XD

還有蒸煮麵、王子麵、雞絲麵、鍋燒麵、冬粉等。

店家還有提供涼拌菜耶！小米差點以為來到清粥小菜耶

感覺配個白飯就很不錯喔 (謎之聲:小米要專攻肉肉，其他的不要吃太多啦)

竟然還有包子可以吃耶！

小朋友最愛的爆米花也不可少~

炸物也不馬虎，有蒜片鹹酥雞、炸雞塊、湯圓、地瓜球等等

還有古早味的台灣小吃大腸包小腸耶！讓小米來自澳門的表弟非常驚訝 XD

話說小米的表弟一個人就吃了兩條

一旁有烤土司，有巧克力、花生和香蒜抹醬，老闆超用心的

甜點櫃有許多小蛋糕、布丁、豆花、養樂多等，這些都是大小朋友都會喜歡的飯後甜點。

真的太誇張了！

除了冰淇淋以外，還有這麼多種冰棒，小朋友應該會吃得很開心

雖然是平價吃到飽，但竟然有日本北海道牛奶霜淇淋！

還有汽水、茶飲、咖啡等冷熱飲品無限暢飲

小米特別推薦烏梅湯，烏梅香氣濃郁，酸酸甜甜的很解膩

還有各式特色醬汁，油潑辣子+醋+薑很提味喔！

👉不打羊-頭份店用餐心得分享

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食材種類之多，光擺滿這一桌就花了我們半個小時，老闆真的超佛心

今天小米帶來自澳門的表弟來體驗台灣的吃到飽~

食材如此豐富的吃到飽，讓他大吃一驚！ 他說在澳門至少一個人要台幣1千多元才吃得到喔

湯頭多達9種任君選擇，個人很喜歡清燉湯頭，甜美順口好好喝~

搭配羊肉和牛肉都很適合

甘甜的藥燉湯頭也很推薦，加入蔬菜一起熬煮會更甜美喔！

秋冬來臨可以喝碗湯溫補一下

愛吃辣的朋友可以點麻辣湯，屬於川味麻辣，非常辣

不過小米的表弟說他吃的好過癮喔 XD

麻油湯帶有淡淡麻油香，可以補一補。

紅燒湯個人覺得還好，印象比較不深。

來開動吧！

肉品有羊腳筋、羊大骨、羊排、羊肚、牛雜、牛腩、牛肚等等，還有很特別的羊心

小米很推薦帶骨的羊膝，部分帶羊筋，已經滷製過了，建議大家放入湯中煮個10分鐘以上，會越煮越嫩

羊肉沒什麼羊騷味，嫩中帶嚼勁的口感，越嚼越甜耶！

第一次看到這麼大條的牛肚，光是這條就快佔滿鍋子了

本來以為這麼大條的牛肚口感會硬，沒想到口感挺Q彈的，一點都不硬喔！

小米的表弟也大開眼界了

牛筋跟清燉湯頭很搭，熬煮10分鐘以上，有軟Q帶膠質的口感，真的很甜耶

牛腩屬於有嚼勁的口感。

羊大骨也是必吃的，因為有滷製過，所以放入湯裡煮個10分鐘就可以吃了

靠近骨頭的肉質超嫩的，骨髓也超甜。

羊蹄筋也不能錯過，越煮越有Q嫩的膠質口感。

還有羊肉、牛肉、豬肉等冷凍肉片，肉肉控一定會很滿意

以上是我們的心得分享，不打羊 羊/牛肉爐火鍋吃到飽平日只要530元，還不用服務費

有多達上百種豐富的食材，可以任選湯頭組成鴛鴦鍋，愛吃辣或不吃辣的朋友都可以來補身體喔！

👉不打羊-頭份店營業時間地址

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🌟店家資訊：不打羊-頭份店 羊/牛肉爐火鍋吃到飽

🏠地址：苗栗縣頭份市中華路1413號

☎電話：03 768 0456

⏰營業時間：平日 16:00–00:00,假日 12:00–00:00

(最後收客時間 22:00)

粉絲團：不打羊-頭份店 羊/牛肉爐 火鍋吃到飽

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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