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彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰化最強飯糰底加呷，彰化員林美食_菜單

冠婷｜生活趣 人氣：12
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：809篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

幸福稻飯丸員林創始店
place彰化縣員林市三民東街73號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店彰化員林美食，全台首創飯糰便當，農糧署台灣天糰冠軍，彰化最強飯糰底加呷！單點飯糰，加價50元升級飯糰餐盒，多樣時蔬、配菜，足澎派_附菜單，員林火車站美食推薦、員林午餐

 

目錄索引

1. 關於幸福稻飯丸員林創始店

2. 交通指引_幸福稻飯丸員林創始店

3. 幸福稻飯丸員林創始店環境開箱

3.1 幸福稻飯丸員林創始店_接待區

3.2 幸福稻飯丸員林創始店_製餐區

4. 幸福稻飯丸員林創始店餐點分享

4.1 午餐_飯糰便當系列

 

√  醬香起司雞飯糰升級餐盒

4.2 早餐_飯丸系列

√  幸福稻特製滷肉飯丸

5. 消費資訊

5.1 幸福稻飯丸員林創始店餐點評價

5.2 幸福稻飯丸員林創始店菜單

6. 彰化員林小吃美食相關資訊

6.1 品牌資訊

 

關於幸福稻飯丸員林創始店

彰化員林小吃美食_員林午餐

員林火車站美食推薦_彰化員林美食

 

幸福稻飯丸員林創始店在哪裡

幸福稻飯丸員林創始店位於彰化縣員林市三民東街73號，近員林國小、員林市公所、員林公園、員林火車站，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

幸福稻飯丸員林創始店餐點特色

「冠軍飯糰_農糧署臺灣天糰TOP1」

「超人氣飯糰口味_幸福稻特製滷肉飯丸」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_員林國小站，走路2分鐘；火車_員林火車站，走路10分鐘。

機車：附近機車停車格_三民東街。

汽車：附近汽車停車格_三民東街、城市車旅_員林國小站，走路5分鐘。

 

交通指引_幸福稻飯丸員林創始店

三民東街林森路交叉口_員林國小附近

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

員林國小、員林公園附近；三民東街林森路交叉口，選址於彰化縣員林市三民東街的幸福稻飯丸員林創始店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車。

 

機車停車格

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

三民東街有規劃機車停車格、汽車停車格，停車很方便。

 

幸福稻飯丸員林創始店環境開箱

飯糰店門口

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

 

幸福稻飯丸員林創始店_接待區

付款方式

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

在幸福稻飯丸員林創始店消費，可使用：

現金、全盈+Pay、台灣Pay、橘子支付、歐付寶，等多元支付方式付款。

 

幸福稻飯丸員林創始店_製餐區

飯糰便當製作區

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

 

飯糰便當配菜

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青花菜、甜玉米、地瓜、南瓜、玉子燒、百頁豆腐、鑫鑫腸，飯糰便當配菜內容蠻豐富的。

 

料多多現作飯糰

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古早味飯糰製作區

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特選糯米

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現點現做

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幸福稻飯丸員林創始店餐點分享

午餐_飯糰便當系列

√  醬香起司雞飯糰70元 + 升級餐盒50元

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

「國產產銷履歷米_台南16號」

以醬香起司雞飯糰為主角，搭配玉子燒、甜玉米、牛番茄、青花菜、手工地瓜泥、蘋果、炒蔬菜、雞米花等多樣時令蔬果、嚴選食材，成就色香味俱全的澎派餐盒。

 

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

升級餐盒的各式蔬菜吃得到簡單調味更顯清甜的好滋味，搭著每口都吃得到起司鹹香奶香、紮實雞肉、軟Q白米飯的醬香起司雞飯糰，吃完一盒飽足感滿滿。

 

早餐_飯丸系列

√  幸福稻特製滷肉飯丸 60元

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

「特選糯米 Ft.經典超人氣黃金比例滷肉燥」

以特選富口感、嚼勁的糯米、自帶迷人秘製滷汁香氣的肉燥為主角，搭配經典飯糰食材，細嚐在嘴裡層層堆疊的幸福好滋味，食材整體鹹度控制得很嘟賀，吃完整顆不會覺得太鹹，油感也不高。

 

消費資訊

√  購買日期：2024_10月。

√  付款方式：現金、全盈+Pay、台灣Pay、橘子支付、歐付寶。

 

 

 

幸福稻飯丸員林創始店餐點評價

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

員林午餐推薦，到員林小吃美食名單之一的幸福稻飯丸員林創始店，買飯糰、餐盒當午餐吃。

這次買的醬香起司雞飯糰升級餐盒、幸福稻特製滷肉飯丸，不管是傳統古早味飯糰、使用台南16號米製作的創新版飯糰，每一口都可以吃到包在香Q米粒中的滿滿食材、餐盒配菜內容美味分數也有在水準上，有到附近出差會想再來買。

 

幸福稻飯丸員林創始店菜單

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店菜單，來源：幸福稻飯丸員林創始店FB粉絲頁，2024_10月。

 

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店，全台首創飯糰便當，彰

彰化員林小吃美食_幸福稻飯丸員林創始店菜單，來源：幸福稻飯丸員林創始店FB粉絲頁，2024_10月。

 

彰化員林小吃美食相關資訊

幸福稻飯丸員林創始店

熱門搜尋：彰化員林小吃美食、彰化員林火車站美食、員林午餐推薦、彰化員林美食

⏰ 營業時間

 

二~日 05：30~13：00 (週一公休)

 

📍 地址：彰化縣員林市三民東街73號

📞 電話：0968 229 979

 


檢視較大的地圖

 

 

品牌資訊

幸福稻飯丸員林創始店FB粉絲頁

 

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幸福稻飯丸 員林小吃 員林小吃美食推薦
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