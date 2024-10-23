天氣漸冷來碗熱湯吧！

位於竹北三民路的千甲燒，在地已經有20幾年的歷史了，平日晚上就人潮滿滿

料多又濃郁的湯頭，是相當受歡迎，快跟小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉千甲燒豆花-竹北三民路店及停車方式

*******************

千甲燒豆花位於三民路與大同街交叉口，繼光香香雞斜對面，開車的朋友可以把車停在燦坤3C旁的停車場。

天氣越冷就可以看到滿滿排隊人潮~

👉千甲燒豆花-竹北三民路店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

冬天來吃個熱燒仙草、熱豆花、熱紅豆湯及薑汁湯實在很對味！

而且幾乎都是銅板價

👉千甲燒豆花-竹北三民路店用餐心得分享

*******************

來開動吧！銅板價格每一碗的料真的超多

燒仙草(大/45元)會附上一包硬花生。

燒仙草有芋圓、薏仁、紅豆、綠豆、珍珠及地瓜圓等，隨便挖都是滿滿的料，非常超值

整體來說食材處理的很不錯，像芋圓及地瓜圓軟Q好吃，其他紅豆、綠豆煮得也很透。

仙草的口味算蠻濃的，不過是比較偏甜的口味，適合愛吃甜一點的朋友，如果不想吃太甜的可以選擇薑汁唷

紅豆芋圓番薯圓(60元)紅豆是有顆粒的軟爛，配上濃濃紅豆湯的甜香是愛喝甜湯的你必點！

在冷天氣下喝上一口暖暖在心頭呢

芋圓、番薯圓煮的很透，軟Q帶點嚼勁跟紅豆湯超搭

👉千甲燒豆花-竹北三民路店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：千甲燒豆花-竹北三民路店

🏠地址：新竹縣竹北市三民路407號

☎電話：0933 948 185

⏰營業時間：15:30–23:30(週日公休)

粉絲團：千甲燒豆花-（竹北三民路店）

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我