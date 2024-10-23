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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝…

新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：40
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1327篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

千甲燒
place新竹縣竹北市三民路318號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

天氣漸冷來碗熱湯吧！

位於竹北三民路的千甲燒，在地已經有20幾年的歷史了，平日晚上就人潮滿滿 新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

料多又濃郁的湯頭，是相當受歡迎，快跟小米一起去看看吧。

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👉千甲燒豆花-竹北三民路店及停車方式

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千甲燒豆花位於三民路與大同街交叉口，繼光香香雞斜對面，開車的朋友可以把車停在燦坤3C旁的停車場。

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天氣越冷就可以看到滿滿排隊人潮~

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👉千甲燒豆花-竹北三民路店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

冬天來吃個熱燒仙草、熱豆花、熱紅豆湯及薑汁湯實在很對味！

而且幾乎都是銅板價新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉千甲燒豆花-竹北三民路店用餐心得分享

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來開動吧！銅板價格每一碗的料真的超多新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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燒仙草(大/45元)會附上一包硬花生。

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燒仙草有芋圓、薏仁、紅豆、綠豆、珍珠及地瓜圓等，隨便挖都是滿滿的料，非常超值 新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

整體來說食材處理的很不錯，像芋圓及地瓜圓軟Q好吃，其他紅豆、綠豆煮得也很透。

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仙草的口味算蠻濃的，不過是比較偏甜的口味，適合愛吃甜一點的朋友，如果不想吃太甜的可以選擇薑汁唷 新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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紅豆芋圓番薯圓(60元)紅豆是有顆粒的軟爛，配上濃濃紅豆湯的甜香是愛喝甜湯的你必點！

在冷天氣下喝上一口暖暖在心頭呢新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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芋圓、番薯圓煮的很透，軟Q帶點嚼勁跟紅豆湯超搭 新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼燒仙草！ 銅板價料多美味豆花。冬天來一碗暖心又暖胃 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉千甲燒豆花-竹北三民路店營業時間地址

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🌟店家資訊：千甲燒豆花-竹北三民路店
🏠地址：新竹縣竹北市三民路407號
☎電話：0933 948 185
⏰營業時間：15:30–23:30(週日公休)
粉絲團：千甲燒豆花-（竹北三民路店）
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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