橘家床墊 (#租屋族指定床墊 #房東嚴選床墊 #租屋族必備 #房客最愛床墊 #高支撐獨立筒 #天然乳膠 #台北床墊 #新北床墊 #中和床墊 #工廠直營 #30年老牌)

官網: https://oghome.com.tw/

FB: https://www.facebook.com/ogh.bed/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-og8go1xj1p

大家最近都被政府連著好幾波的打房政策嚇到了，尤其最近的限貸令，所有房仲朋友都被嚇到了~~但是Mina立即想到了，現在買房的成本增加，是不是就代表，租房的市場會大大提升，所以就決定把一直閒置的房子出租，應該可以租到好價錢! 果然，房子很快以令人滿意的價格租出去了，不過用了20多年的床墊要換掉，房客指定使用【橘家床墊】。 我想，一張好床墊是睡好覺的標準配備，經常在租房子的房客的強力要求，一定有他的道理! 就決定到【橘家床墊】位於中和的門市參觀選購~

地址: 235新北市中和區板南路496-5號1樓

門口寬敞好停車

門市好寬敞，以床墊、床架、床背板為主要商品，還有枕頭、保潔墊、床包、機能性棉被(涼感被、石墨烯被..)等臥室周邊商品

和其他床墊賣場很不一樣的地方，一進到【橘家床墊】會覺得像是進到床墊教室一樣~第一次看到床墊內部，第一次了解獨立筒的彈簧圈有分這麼多種強度與、這一次來到【橘家床墊】的賣場真的是收穫豐富~在親切、專業的門市人員的解說後，加上自己親自試躺、觸摸，自己都變成挑選床墊的專家了!

【獨立筒床墊 VS 傳統彈簧床】

獨立筒床墊顧名思義，他的每根彈簧都用不織布包裹，各自獨立不相連，所以當身體躺上去的時候，每根彈簧各自獨立承載身體重量，做到一個人躺時，可以很貼合身體曲線，讓兩個人躺時，可以互不干擾。這兩點，都是可以提升睡眠品質的重要因素，所以現在大多數人選擇床墊，都會優先考慮獨立筒床墊。

傳統床墊，彈簧都會用鋼線連結在一起，當身體下壓的時候，屁股把彈簧往下壓，周邊彈簧跟著被往下拉，會造成身體腰部騰空，造成腰部肌肉無法放鬆，睡久了當然就容易腰酸背痛啦~~有腰酸背痛狀況的人，可以審視一下是不是天天睡的床墊造成喔~~有時候換了適合的床墊，很多問題都解決啦~~

【直排式獨立筒 VS 支撐型獨立筒】同樣都是獨立筒，不同的彈簧粗細就會影響彈簧床的軟硬度。【橘家床墊】都是採用中鋼的不鏽鋼，品質有保障! 線徑粗度1.85 的是【橘家床墊】中是最軟的，受到很多喜歡柔軟舒適感的人的喜愛，像是女性、小朋友等消費者。2.0的就相對有支撐感的床墊，睡起來一樣服貼身體曲線，但支撐力、硬度都高一些，適合長輩或是喜歡睡硬一點的男性。

【床側邊支撐】每天上下床，都會經過床緣，所以彈簧床用久了，床緣側邊就被坐塌了，所以好的床墊就必須要考慮到這一點，【橘家床墊】使用強化EPE來做側邊支撐，穩固、耐用、不變形。 傳統的是用鋼線來做床測支撐，有S型的、沙漏型的，一方面容易變形，一方面支撐度也比較差，萬一遇到小朋友在彈簧床上跳，把彈簧跳斷了，也容易突出床墊，刺傷人~

床墊四周角落也用強化EPE來加固。下次大家挑選床墊時，也可以試試床緣，了解一下是否有加支撐? 是用傳統的還是比較安全、持久的方式喔~~

側邊支撐

四角落支撐

實際坐坐看，床墊邊緣再也不會讓你滑落囉

傳統的方式，用久了就沒有支撐力，一坐床緣就塌了，很容易滑落~~

【硬式獨立筒床墊】第三款床墊，再把彈簧線徑加大到2.4，可想而知，彈簧床的支撐力又更加強了~對身體的支撐力更大，更可以讓脊椎維持成一直線，對脊椎來說更加健康!

實際用手感受彈簧的彈力，線徑粗度2.0和2.4，有著明顯的差異~

【橘家床墊】的獨立筒也有很多講究的地方，經過服務人員的解釋才知道獨家設計的獨立筒採用中鋼的高碳鋼，品質有保證，加上全段均勻完整的熱處理，讓彈簧更強韌耐用，並用了25%的預掀壓縮增加床墊的彈力，加上6圈半的高圈數和橄欖形狀的設計，才讓他們家的獨立筒床墊如此耐用、躺感好! 超專業~~

【1085高支撐獨立筒 VS 1085強化硬式獨立筒】再來是支撐力更高的兩款床墊，但是睡起來更舒服~這兩款使用更多的獨立筒，將獨立筒的彈簧圈直徑縮小、從前面三款床墊的7公分縮小為5公分，意味著單一床墊需要使用的獨立筒的數量增加，所以這兩款床墊可以做到更服貼身體曲線，就是睡起來會更舒服、可以感受到更細緻的支撐度。本來前面兩款已經讓Mina躺起來很舒服、很喜歡了，躺了後面這兩款，身體馬上感覺很不一樣的舒服~

而這兩款的差異是1085高支撐獨立筒彈簧線徑是1.6、配合更多顆的獨立筒，躺在上面可以感受到的就是細緻的支撐力感，適合給習慣側睡、身形曲線明顯的消費者。1085強化硬式獨立筒彈簧線徑是1.85，特別適合給習慣睡硬床的人，像是長輩、身形曲線明顯、腰臀部需要加強支撐的消費者。

你知道嗎? 一個床墊總共有13層不同機構與材質組成! 經過服務人員的解說和道具的輔助，才知道原來要讓一個床墊舒服、健康、好睡，是很不容易的!!

讓躺起來柔軟、服貼、包覆感的就是這一層，樹脂棉，但因為樹脂棉是很容易因壓力而塌陷的一個材質，所以一定要盡量薄，只要能夠達到柔軟、包覆、服貼的程度。 有些床墊樹脂棉的品質不佳或是厚度過厚，導致睡久了之後，產生明顯塌陷，就是床墊的品質不夠好、考量成本用了較差的材質或是用了較厚的樹脂棉的原因。

他們用的是品質很好的樹脂棉，怎麼拉都不會斷裂。

再搭配高密度泡棉，形成所謂床墊的舒適層。

接下來，是乳膠+獨立筒床墊，在剛剛體驗過的5款床墊上，再搭配乳膠，就可以達到支撐度夠，柔軟與包覆性強的目的，【橘家床墊】用的乳膠採用5公分厚天然乳膠，可以大大增加床墊的貼合和包覆感! 對於喜歡享受躺在柔軟床墊的朋友來說，應該是極品!

而且乳膠品質超好，一整塊的完整乳膠，切面越少，就越不會產生會脫落的屑屑。 天然乳膠有橡膠蛋白酶淡淡的橡膠味，是塵螨不喜歡的味道，所以床墊使用天然乳膠，可以有效抑制、減少塵螨喔!對於容易過敏的人來說，這一點很重要!

乳膠+獨立筒床墊，切開斷面讓消費者看清楚，真的是有認真、細心、誠信的廠商才敢這麼公開透明! 因為聽很多朋友分享，床墊的黑暗面其實蠻精彩的~~畢竟好的床墊可以用10-20年，一開始就要睜亮眼睛，仔細挑選! 不然未來朝夕相處的床墊~會變成噩夢阿!

【橘家床墊】採用的床墊表布是天絲，100%萊塞爾纖維，是一種可以自動調節濕氣、透氣、散熱的材質，現在廣泛被運用在床墊表布、床單、被套上，就是因為它給肌膚很好的觸感，還有因為透氣帶來天然抗菌、防塵螨、抗過敏的特性~用手體驗【橘家床墊】的觸感，真的很親膚，久躺也不會有悶熱感!

13層中，【橘家床墊】加入了一層竹炭紗，可以吸收人體汗水和多餘濕氣，又可以抗菌除臭，對於特別容易流汗的朋友，這一點真的是很好的設計! 另外還運用了瑞士鋅離子防沉滿科技在床墊表布料中，可以長期保持99%的抗菌、防螨、除臭、防霉效果~

選購床墊，最重要的，也是最基本的，當然就是實際倘倘看囉~~試試平躺、側躺，都要感覺到舒適才可以! 尤其最好是準備充足的時間，躺個幾十分鐘、半小時，身體的感覺不會騙人~

如果不小心睡著，也沒有問題!

床架，堅固的底板材和防滑設計，是很重要的細節! 可能很多賣場的服務人員都不會跟你說。實際站上去，踩踩看，如果出現木板摩擦時產生的聲音，或是有塌陷感，那就表示他所使用的木板板材不夠堅固，用久了會變形、塌陷。

有注意到腳踩的黑色布嗎? 那塊是防滑的功能，讓床墊擺上床架後不會容易滑動，不然如果床架是無邊框的，床墊可能會容易在光滑面上滑動~~

【橘家床墊】的床板用的是2.4公分後的合板，加上床底下的床腳是12根實木床腳，所以會特別穩固~特別安全! 選床架，和選床墊一樣，到門市實際踩踩看，就會比較出差異喔~

怎樣挑選適合自己的床墊?! 現在學會了嗎?

可調高度床腳，需要考量的是這種床底簍空的床架，高度一定要能讓掃地機器人進入，否則清潔舊會是一個麻煩問題。

床底空間，很多人喜歡規劃做收納空間，【橘家床墊】的床架掀床板設計很多巧思，對比Mina 現在的床架，真的是用起來更順手、更安全

上掀板做了兩個布環，方便好拉好施力

支撐桿上有一個安全裝置，要放下來時，需要拉一個扣環，床板才能降下，真的超安全。 掀板式的好處就是床底下的空間可以拿來收納~~適合房子收納空間不夠的狀況。

如果是長輩或是小孩房，無法掀床的，就適合選擇抽屜式的~雖然收納空間比較小~但開關抽屜不費力~

床背板，也可以訂製、挑選表布材質與顏色~

無印風床架，也是最近很流行的房間布置的風格喔!

床架包覆表布材質，最好選擇好清潔、不易髒、不易破損的材質，貓抓皮就很適合~床架的尺寸，可以訂製，床架的表布，可以選色，搭配自己喜歡的顏色或是房間的風格~很有變化的彈性! 畢竟是工廠直營，就比較能因應消費者的需求去做調整。很熱門的選擇是搭配耐髒耐磨的多色貓抓皮。

買了好的床墊，保潔墊舊不可少! 尤其如果是提供給租客使用的新床墊，一定要準備好保潔墊，【橘家床墊】這一款保潔墊真的很厲害，又可以完全防水、又可以透氣! 門市準備了兩個瓶子，一個裡面是裝水，一個是裝痱子粉。

倒轉水罐，水完全不會滲漏、也不會有潮濕感，做到完全的防水!

但聞聞痱子粉這一罐，可以聞到內部痱子粉的香味，表示是透氣的!

防水、吸水、又透氣的保潔墊，才能提供床墊最好的保潔效果~小朋友尿床、寵物尿尿、或是在床上不小心打翻咖啡、紅酒，都不用擔心影響到床墊了~~超喜歡這款保潔墊~~所以幫自己買了一組。

枕頭，除了床墊，另一個對睡眠影響很大的就是枕頭了~~【橘家床墊】嚴選7款枕頭，有乳膠枕、記憶枕兩種，在分類為不同高度、護頸造型枕

挑選枕頭，也是要都躺倘看~並且考慮自己睡覺習慣，是平躺還是側睡，都會需要考量~

挑選枕頭高度，很重要! 除了影響睡眠外，還影響身體健康喔!!

獲得多款認證標章，一進門就可以看到貼在玻璃門上的標示，安心選購適合自己軟硬的床墊、喜歡樣式的床架、以及睡起來最舒服的枕頭~~

本來是來幫房客買他指定的床墊，結果自己也買了那個超厲害的保潔墊、還有一組涼感床包、涼感被，這些東西下一篇再介紹給大家~

厚實的夾板、還有12公分、15公分高的實木床腳，搭配出適合不同身高的人適合的床高度~~試著坐在床緣，要讓腳不懸空，自然放在地面的高度是最舒服的~

禮拜三看完床墊，禮拜六早上就安排送到啦~超快~超有效率~

搬運過程很細心~

標準雙人床大小 剛好可以進電梯~

房客指定使用【橘家床墊】，到位拉~~看起來就是超舒服、超好睡，連Mina 都要躺倘看~~有了【橘家床墊】，房客超開心，完全可以感受到Mina 對房客的重視~不過這次去逛門市，我自己也是收穫慢慢!

一張好床墊，搭配無敵保潔墊，可以使用非常久~~在房東眼裡，就是非常划算的投資~比為了省錢，買不耐用的床墊，然後房客天天抱怨床墊不好睡，然後壞了又要換床墊~~很容易造成房東與房客兩邊的困擾~

以上就是讓房客對於這次租屋品質大大加分的床墊以及去了一個像是專業床墊教室的【橘家床墊】門市的過程~~和大家分享囉~

更多專業知識都在他們的官網上~

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