鄧師傅功夫菜｜7-11攜手高雄40年老字號名店，飄香功夫菜銅板價就能吃 !

7-11這次實在太厲害了，居然攜手高雄40年老字號名店【鄧師傅功夫菜】，將招牌經典功夫菜完美重現出來，包含鳳梨糖醋肉、塔香風味炒花蛤和客家小炒，用銅板價就能吃到大廚菜色，大家趕快去附近711試看看吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

鄧師傅功夫菜 X HOMEAL 如何購買

▼源自1984年的【鄧師傅功夫菜】，在高雄從一間滷味小餐館起家，以獨門的乾燒滷法打響名號，師傅本人更曾獲選台灣十大名廚新秀、亞太年度十大餐飲名廚，隨著口碑相傳的流傳下，至今已是在當地有數間門市的名店，這次和711便利商店聯名新品系列，在全台的711都可以找到!

鄧師傅功夫菜 X HOMEAL 開箱

鳳梨糖醋肉

▼選用台灣國產豬肉以特製糖醋醬熱炒，每一塊肉都包裹著剔透的糖醋醬，酸甜酸甜非常開胃，是一道很強的白飯殺手~

塔香風味炒花蛤

▼打開瞬間香氣撲鼻的塔香風味炒花蛤，使用新鮮飽滿的帶殼花蛤，結合特調風味塔香醬炒香，有種神奇魔力讓人停不下來，是一秒置身熱炒店的好味道!

客家小炒

▼【鄧師傅功夫菜 X HOMEAL】客家小炒，不用跑到苗栗就能吃道地客家菜，嚴選乾煸豆干與在地豬肉絲，鹹香鹹香帶有誘人鍋氣!

鄧師傅功夫菜 X HOMEAL 用餐心得

不用到餐廳就能吃到厲害的功夫菜，【鄧師傅功夫菜 X HOMEAL】這次聯名很可以，每一道都是十足的白飯殺手，涮嘴到讓人瞬間吃光光，難以想樣是在超商能吃到的風味!

鄧師傅功夫菜 品牌介紹

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