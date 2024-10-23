



毒ㄑdokuku|~有著超美味的燉飯/義大利麵料理的神奇小屋。

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之前看到網友分享一個

很潮又可愛的童話故事屋。

（潮的是老闆、可愛的是裝飾）





在公園南路旁邊小巷裡的

〖毒 く毒ㄑdokuku|〗

非常好認！那個獨特的藍綠外牆

在藍天陽光下非常醒目。很漂亮的顏色呢！





加上樹籬笆旁轉轉轉的風車、

更有種（魔女）童話般的感覺浮現。

從正面來看、小巧簡約的木造門面

還有手繪圖畫的大玻璃窗，

會瞬間聯想到森林裏的小木屋（糖果屋？）

接著進到屋裡感覺更可愛了說❤





一樓是櫃檯廚房、用餐空間在2樓。

雖然空間不大、但那五彩繽紛的日系裝飾

讓人很有驚喜感。





菜單寫在一旁的鏡子上、

有飲料跟燉飯（一天一種）





接著走小樓梯上到二樓、





瞬間被數面透光的窗景綠意吸引到。

這個光影看著好舒服呢❤

搭配木頭的空間質感很有放鬆的感覺。





（上面有個小閣樓的座位區）





（角落還有可愛貓貓的藝術擺設）





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♦︎【番茄奶油香腸燉飯】

必須說、這個燉飯料理讓我整個驚艷到！

賣相上非常的豐饒誘人~

光看蔬菜亮脆潤澤的顏色就已經食指大動！

更別說咬下一口"大塊"杏鮑菇

彈嫩厚且多汁的口感、以及櫛瓜甜香

還有彈脆會爆汁的腸腸~幸福滿滿啊❤





（蔬菜裡頭還有個亮眼的點綴~

~蜜地瓜！冰涼甜綿在帶點糖殼脆感）





不過最讚的還是那個粉紅色的

【番茄奶油燉飯】





恰到好處的酸濃柔軟、

刺激口水又不會太過、

銜接尾韻的柔軟奶香滑過~

是種怎吃都不膩的上癮滋味❤

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二訪是♦︎【橄欖油蒜蝦義大利麵】

（聽到橄欖油與蒜頭這兩種食材組成、

就是要搭配蝦子對吧❤）

上桌能聞到陣陣飄散橄欖油香~





加上那盤豐饒感十足的美味畫面

搭配舒服慵懶地午後光影與輕柔音樂流淌~

就是一幅很適合描述

『食欲の秋』的美好景色。





食材依舊相當豐盛~

各式各樣"大塊"且厚嫩帶彈

以及"汁"很多的香煎蔬菜鋪滿整個盤面、





其上點綴上數尾彈脆粉嫩地橄欖油蝦。

接著從一堆時蔬下方捲起麵條吃、

味蕾上瞬間爆出濃濃的蒜味兒香鹹❤

要說蒜香厚度大概近似蒜頭麵那樣~

但蒜頭麵的蒜味對我而言過於剛硬強烈、

（所以其實不大愛吃）

但這道義大利麵的蒜味卻非常的柔滑順口！

濃柔的橄欖油香裹著蒜泥的濃與"脆"。

先不說那飽滿圓潤的油香滋味、

光就油香裡頭蒜泥絲絲脆感就讓人很喜歡了、

再裹上麵條一同吸溜入嘴，

雙重口感與馥郁香氣一次滿足

（可惜、叉子畢竟有其極限.

若有湯匙我會把盤子刮的更乾淨！）



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店名：毒く毒ㄑDoKuKu

地址：台南市北區公園南路222巷23號

營業時間:14:00–00:00(三四、休息)