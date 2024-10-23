毒ㄑdokuku|~有著超美味的燉飯/義大利麵料理的神奇小屋。
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之前看到網友分享一個
很潮又可愛的童話故事屋。
（潮的是老闆、可愛的是裝飾）
在公園南路旁邊小巷裡的
〖毒 く毒ㄑdokuku|〗
非常好認！那個獨特的藍綠外牆
在藍天陽光下非常醒目。很漂亮的顏色呢！
加上樹籬笆旁轉轉轉的風車、
更有種（魔女）童話般的感覺浮現。
從正面來看、小巧簡約的木造門面
還有手繪圖畫的大玻璃窗，
會瞬間聯想到森林裏的小木屋（糖果屋？）
接著進到屋裡感覺更可愛了說❤
一樓是櫃檯廚房、用餐空間在2樓。
雖然空間不大、但那五彩繽紛的日系裝飾
讓人很有驚喜感。
菜單寫在一旁的鏡子上、
有飲料跟燉飯（一天一種）
接著走小樓梯上到二樓、
瞬間被數面透光的窗景綠意吸引到。
這個光影看著好舒服呢❤
搭配木頭的空間質感很有放鬆的感覺。
（上面有個小閣樓的座位區）
（角落還有可愛貓貓的藝術擺設）
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♦︎【番茄奶油香腸燉飯】
必須說、這個燉飯料理讓我整個驚艷到！
賣相上非常的豐饒誘人~
光看蔬菜亮脆潤澤的顏色就已經食指大動！
更別說咬下一口"大塊"杏鮑菇
彈嫩厚且多汁的口感、以及櫛瓜甜香
還有彈脆會爆汁的腸腸~幸福滿滿啊❤
（蔬菜裡頭還有個亮眼的點綴~
~蜜地瓜！冰涼甜綿在帶點糖殼脆感）
不過最讚的還是那個粉紅色的
【番茄奶油燉飯】
恰到好處的酸濃柔軟、
刺激口水又不會太過、
銜接尾韻的柔軟奶香滑過~
是種怎吃都不膩的上癮滋味❤
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二訪是♦︎【橄欖油蒜蝦義大利麵】
（聽到橄欖油與蒜頭這兩種食材組成、
就是要搭配蝦子對吧❤）
上桌能聞到陣陣飄散橄欖油香~
加上那盤豐饒感十足的美味畫面
搭配舒服慵懶地午後光影與輕柔音樂流淌~
就是一幅很適合描述
『食欲の秋』的美好景色。
食材依舊相當豐盛~
各式各樣"大塊"且厚嫩帶彈
以及"汁"很多的香煎蔬菜鋪滿整個盤面、
其上點綴上數尾彈脆粉嫩地橄欖油蝦。
接著從一堆時蔬下方捲起麵條吃、
味蕾上瞬間爆出濃濃的蒜味兒香鹹❤
要說蒜香厚度大概近似蒜頭麵那樣~
但蒜頭麵的蒜味對我而言過於剛硬強烈、
（所以其實不大愛吃）
但這道義大利麵的蒜味卻非常的柔滑順口！
濃柔的橄欖油香裹著蒜泥的濃與"脆"。
先不說那飽滿圓潤的油香滋味、
光就油香裡頭蒜泥絲絲脆感就讓人很喜歡了、
再裹上麵條一同吸溜入嘴，
雙重口感與馥郁香氣一次滿足
（可惜、叉子畢竟有其極限.
若有湯匙我會把盤子刮的更乾淨！）
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店名：毒く毒ㄑDoKuKu
地址：台南市北區公園南路222巷23號
營業時間:14:00–00:00(三四、休息)