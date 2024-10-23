為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 毒ㄑdokuku|~有著超美味的燉飯/義大利麵料理的神奇小屋。

毒ㄑdokuku|~有著超美味的燉飯/義大利麵料理的神奇小屋。

沾墨點落 人氣：64
share
窩客好文

沾墨點落

發表篇數：679篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

毒く毒ㄑDoKuKu
place台南市北區公園南路222巷23號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章

/tmp/phpnBJ0h0

毒ㄑdokuku|~有著超美味的燉飯/義大利麵料理的神奇小屋。

之前看到網友分享一個
很潮又可愛的童話故事屋。

（潮的是老闆、可愛的是裝飾）

/tmp/phpqnigEW

在公園南路旁邊小巷裡的

〖毒 く毒ㄑdokuku|〗

/tmp/phpwVjFRO

非常好認！那個獨特的藍綠外牆
在藍天陽光下非常醒目。很漂亮的顏色呢！

/tmp/phpLtJBIb

加上樹籬笆旁轉轉轉的風車、
更有種（魔女）童話般的感覺浮現。

/tmp/phpkrGyHY

從正面來看、小巧簡約的木造門面
還有手繪圖畫的大玻璃窗，
會瞬間聯想到森林裏的小木屋（糖果屋？）

接著進到屋裡感覺更可愛了說

/tmp/phpM3iGgo

/tmp/phpF1yft0

/tmp/phptyqZQ0

一樓是櫃檯廚房、用餐空間在2樓。

雖然空間不大、但那五彩繽紛的日系裝飾
讓人很有驚喜感。

/tmp/phpKCZTsd

菜單寫在一旁的鏡子上、
有飲料跟燉飯（一天一種）

/tmp/phpzRf8TM

接著走小樓梯上到二樓、

/tmp/phpDUuabq

瞬間被數面透光的窗景綠意吸引到。
這個光影看著好舒服呢
搭配木頭的空間質感很有放鬆的感覺。

/tmp/phplIxOou

/tmp/phpUsPgZ8  

（上面有個小閣樓的座位區）

/tmp/phpkqox5l

（角落還有可愛貓貓的藝術擺設）

/tmp/phpEYI3XM


♦︎【番茄奶油香腸燉飯】

必須說、這個燉飯料理讓我整個驚艷到！

/tmp/phpxyb2He

賣相上非常的豐饒誘人~
光看蔬菜亮脆潤澤的顏色就已經食指大動！

更別說咬下一口"大塊"杏鮑菇
彈嫩厚且多汁的口感、以及櫛瓜甜香
還有彈脆會爆汁的腸腸~幸福滿滿啊

/tmp/phplHoMaw

（蔬菜裡頭還有個亮眼的點綴~
~蜜地瓜！冰涼甜綿在帶點糖殼脆感）

/tmp/phpafk4kr

不過最讚的還是那個粉紅色的

【番茄奶油燉飯】

/tmp/phpYNeaVX

恰到好處的酸濃柔軟、
刺激口水又不會太過、

銜接尾韻的柔軟奶香滑過~
是種怎吃都不膩的上癮滋味

/tmp/php352nY0


二訪是♦︎【橄欖油蒜蝦義大利麵】
（聽到橄欖油與蒜頭這兩種食材組成、
就是要搭配蝦子對吧❤）

上桌能聞到陣陣飄散橄欖油香~

/tmp/phpf9K1Ix

加上那盤豐饒感十足的美味畫面
搭配舒服慵懶地午後光影與輕柔音樂流淌~
就是一幅很適合描述
『食欲の秋』的美好景色。

/tmp/phpUVsggv

食材依舊相當豐盛~
各式各樣"大塊"且厚嫩帶彈
以及"汁"很多的香煎蔬菜鋪滿整個盤面、

/tmp/phpgmQO7A

其上點綴上數尾彈脆粉嫩地橄欖油蝦。

/tmp/php2cwZZb  

接著從一堆時蔬下方捲起麵條吃、
味蕾上瞬間爆出濃濃的蒜味兒香鹹

要說蒜香厚度大概近似蒜頭麵那樣~

但蒜頭麵的蒜味對我而言過於剛硬強烈、
（所以其實不大愛吃）
但這道義大利麵的蒜味卻非常的柔滑順口！
濃柔的橄欖油香裹著蒜泥的濃與"脆"

/tmp/phpkzaPIw  

先不說那飽滿圓潤的油香滋味、
光就油香裡頭蒜泥絲絲脆感就讓人很喜歡了、
再裹上麵條一同吸溜入嘴，
雙重口感與馥郁香氣一次滿足
（可惜、叉子畢竟有其極限.
若有湯匙我會把盤子刮的更乾淨！）

/tmp/phpovhKzJ

店名：毒く毒ㄑDoKuKu

地址：台南市北區公園南路222巷23號

營業時間:14:00–00:00(三四、休息)

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

咖哩意識~運河旁的美味咖哩店!乾咖哩超好吃!
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up