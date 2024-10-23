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台南巷弄美食推薦！在地人推薦必吃平價麻辣燙，超人氣深夜美食「老有味麻辣燙」，google評論擁有4.9顆星高評分，獨家研製的湯頭香辣有韻味，嚴選100%純鴨血，並與台南在地五十年的臭豆腐老店合作，臭豆腐口感軟嫩又入味，讓我一吃就念念不忘，每次去台南都一定要朝聖，這家好吃又CP很高的麻辣燙！

老有味麻辣燙｜台南巷弄美食推薦

台南旅遊除了走訪名勝古蹟之外，大家一定要吃在地小吃，台南美食真的超厲害，今天就推薦大家在地學生超愛的銅板美食，也是我每次來台南必吃的老有味麻辣燙。除了外帶之外，二樓有提供座位區，有冷氣開放，還有免費飲料喝到飽唷！

老有味麻辣燙可以單點也有搭配好的套餐，可以看牆上的菜單，豐富多元的選項，滿足不同取向的套餐，不吃辣的朋友，可以調整辣度，除了湯的麻辣燙，乾拌系列也很好吃，套餐的主食有許多選擇，也可以加價換其他產品。

肉肉控推薦點肉肉套餐、牛三寶套餐，喜歡大腸頭的朋友，可以選大腸頭套餐，愛吃火鍋料推薦丸丸套餐，想多吃青菜、怕胖的女孩們，可以吃窈窕套餐唷！

老有味麻辣燙｜超強「麻辣鴨血臭豆腐」

老有味麻辣燙美味靈魂的湯頭，就如同店名一樣，沉香有韻道，非常有「四川味」，老闆學成後回台南創立了老有味，湯頭以植物油做基底、嚴選優質的辣椒，再加入新鮮花椒與豆瓣醬提味，經長時間慢火熬煮，無論是在質感還是口味都經過巧思，大大完勝湯粉泡出來的口感喔。

老有味的鴨血臭豆腐，真的讓我念念不忘，非常入味吃過就愛上了！

使用台南在地五十幾年的臭豆腐老店，使用天然雞蛋發酵浸泡而成，每塊豆腐都吸飽濃郁的湯汁，濃厚香醇、鮮香麻辣，咬起來Q彈軟嫩，會在嘴裡爆汁很過癮！

鴨血使用真鴨血，Ｑ軟的鴨血會入口即化，完全沒有腥味，只有麻辣湯汁的鹹香，鴨血與臭豆腐達到絕妙的合拍，麻辣燙的精華所在呀！

每一碗都是真材實料，套餐可以吃得很滿足，當然也可以選擇自己喜歡的食材，以單點的方式點餐，重點就是鴨血豆腐一定要吃唷！

老有味麻辣燙｜無肉不歡之肉肉套餐

愛吃肉的朋友們一定要點「肉肉套餐」，看看這鋪滿整個大碗的的肉量，包含麻辣鴨血、臭豆腐、肉片、黃金魚蛋、主食，份量我覺得很澎湃，可以吃得很滿足。

老有味麻辣燙｜女孩們最愛的窈窕套餐

想多吃些青菜可以選擇窈窕套餐，除了鴨血、臭豆腐、豬肉片之外，更加入花椰菜、玉米筍、菇菇增加蔬菜攝取，猶如一份小火鍋一樣澎湃，完全擄獲我的芳心，每次來都會點這一份窈窕套餐！

麻辣燙推薦搭配「川粉條」，口感超Ｑ彈，入口很有嚼勁，會讓人一口接著一口，喜歡吃ＱＱ的麵條的人，千萬別錯過！

老有味麻辣燙｜好多火鍋料的丸丸套餐

「丸丸套餐」裡面包含麻辣鴨血、臭豆腐和六種配菜，還可以吃到很多火鍋料，有我很愛的爆濃起士球、黃金魚蛋、龍蝦沙拉等等，爆漿起士球咬下去會爆漿，真是太好吃了！

麵條搭配台南名產，在地鍋燒意麵吸飽麻辣湯汁，入口滿滿的湯汁，沒想到麻辣燙搭配鍋燒意麵這麼適合！

老有味麻辣燙｜人氣必點大腸頭套餐

人氣必點「大腸頭套餐」，除了主要麻辣鴨血、臭豆腐，還有滿滿的大腸頭，大腸頭處理得很乾淨無腥味，入口Ｑ彈口感很美味，加上吸附湯頭堆疊的風味，麻香帶勁，爽度滿分！

老有味麻辣燙｜肉肉套餐麻辣拌麵

他們家的「乾拌」系列也很好吃，淋上獨門醬汁、撒上芝麻蔥花，鹹香的乾拌麵搭配王子麵真的超讚，夏天不想吃湯麵，可以選擇乾拌系列，每一個套餐都能做成乾拌唷！

台南高CP巷弄美食推薦給大家，台南小吃真的很讓人念念不忘，每次來都要吃好吃滿，大家晚餐、宵夜趕緊來吃好吃的麻辣燙吧！除了套餐之外，宵夜不想吃太飽，也可以單點來一份麻辣鴨血豆腐喔。

老有味麻辣燙｜店家資訊