貝大小姐：好熱喔…這種天氣熱成這樣，叫人家怎麼活啊！

瑞餚姐：真的，天氣這麼熱還叫人家出來走走，是要不要給人活啊…

貝大小姐：你總不能都只呆在家裡吹冷氣不出門吧?出門流汗是好事吧？

瑞餚姐：出門熱到快中暑就不好了吧？

貝大小姐：好啦別再唸了，我請你去吃冰啦…

瑞餚姐：早點說你請吃冰就好了啊，還要讓我暗示這麼久…

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三重 手工豆花 甜品店推薦 │ 滿溢本舖三重正義店

暑假的平日傍晚

貝大小姐跟著朋友一起到空軍三重一村溜小孩

溜得滿身大汗

小孩電放完了、大人也累了

正準備走到停車場取車

眼尖的朋友馬上看到前方有家冰品店

三大兩小一行人三步併作兩步走

以最快的速度衝進滿溢本舖三重正義店

開心吃冰囉！

滿溢本舖三重正義店 │ 在哪裡

滿溢本舖三重正義店緊臨三重區正義南路與光興街交叉口

附近還有可以休閒逛街的天台廣場

以及有著懷舊的觀光景點：空軍三重一村

不論你到空軍三重一村是來溜小孩、約會或是帶著回憶兒時的心情

都很適合在逛完空軍三重一村之後

到滿溢本舖三重正義店

品嚐古早味的各式冰品！

開車前來的朋友可以將車停在路邊停車格

或是光興街上的歐特儀-光興國小地下停車場

搭乘捷運到台北橋站下車後步行6分鐘即可到達

還有多線公車都可以到達滿溢本舖三重正義店

滿溢本舖三重正義店 │ 用餐環境

滿溢本舖三重正義店的店面小而巧

小小的店面裡有著許多的巧思

每一張椅子都像一板一板的豆腐

座位有吧台區及小隔間區

牆上的吊燈及門窗營造著日式風情

因為假日人潮眾多、店內的座位有限

所以要請大家配合店裡的低消規定

讓店裡排隊的朋友都可以好好地享受美味的甜品！

滿溢本舖三重正義店 │ 菜單

滿溢本舖三重正義店的甜品種類非常地多

有豆花、薏仁、嫩仙草、刨冰、雪花冰、以及各式的飲品！

滿溢本舖三重正義店 │ 特色

滿溢本舖三重正義店裡有著自製的手工炒糖及手炒黑糖

香氣跟市面上的冰品店所用的糖水完全不同

所有配料都是店家親自熬煮的

豆花以及嫩仙草也更是以傳統手工製作

讓豆花及仙草的口感可以Q彈咕溜！

滿溢本舖三重正義店 │ 必點

看著滿溢本舖三重正義店琳瑯滿目的菜單

突然有了選擇障礙

最後我們決定每項甜品都挑一款吃！

香濃豆漿豆花

古早味豆花有著微微的彈性與綿密的口感

淋上香濃的豆漿讓大豆的香氣滿占滿整個口腔

豆漿可以依喜歡的甜度調整成無糖、微糖或正常糖

搭配上我們喜歡的綜合圓、紅豆及雞蛋布丁

綜合圓包含了地瓜圓及芋圓

口感Q彈且有嚼勁

紅豆熬煮的時間及火候控制得很好

雞蛋布丁的滑嫩與豆花柔細呈現了二種全然不同的特殊口感！

滿溢薏仁

熬煮後的薏仁有著薏仁的香氣

以及軟糯且帶有微微Q彈的嚼勁與帶點粘稠湯汁

加上了綠豆、粉圓及芋頭

在每一口的咀嚼裡

都能讓薏仁的香濃與每一款配料完美組合

手工炒糖嫩仙草

手工炒糖搭配手工製作的嫩仙草

保有炒糖的特殊香氣

同時可以吃到仙草本身的風味

滑嫩軟Q的仙草加上富有嚼勁的綜合圓、湯圓

以及在口中輕咬就瞬間爆漿的芒果啵啵球

每一口都著驚喜的感覺

小朋友超愛！

阿嬤的麵茶冰

刨冰上加滿了紅豆、仙草、湯圓、綜合圓

再加上來自鹿港名店的麵茶粉

這一碗滿滿配料的刨冰充滿了懷舊風情

麵茶的香氣充滿了兒時的回憶

這是一款貝大小姐最愛的甜品！

手工草莓醬牛奶雪花冰

牛奶冰磚放上刨冰機

柔細的牛奶雪花冰就在機器運轉及巧手的控制下

一片片整齊地躺在冰碗裡

然後淋上手工草莓醬

一端上桌兩個小女孩搶著吃

絲滑香甜的牛奶雪花冰搭配酸酸甜甜的手工草莓醬

是小女孩們的最愛

不到10分鐘已經吃得碗底朝天了！

吃過了滿溢本舖三重正義店會讓人有點想念

連朋友小朋友也都會記得到空軍三重一村玩

就可以吃到好吃的甜品

有機會來到空軍三重一村

或是經過三重正義南路附近

記得來一碗滿溢本舖三重正義店美味的手工豆花或甜品喔！

店家資訊

滿溢本舖 三重正義店-手工豆花 甜品店

電話號碼：02 2977 9898

地址：241新北市三重區正義南路60-2號

營業時間：13:00–21:30

其他分店資訊

高雄復興店

高雄市前鎮區復興三路104-1號

巨蛋富國店

高雄市左營區富國路371號

澎湖馬公店

澎湖縣馬公市文學路281號

台南歸仁店

台南市歸仁區中正六街1號

中和連城店

新北市中和區中正路432巷34號

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