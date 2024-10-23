這間位在花蓮市民國路上的欣欣麵館，每到快營業，店門口總是排滿人潮，隱藏版龍蝦痛風鍋更是必點，多達10種新鮮海鮮食材，電話預訂才吃得到，現場排隊只能碰運氣了。即使夏天吃鍋，人潮依舊不減！此外，店內還有季節限定的新鮮活海鮮，菜單有麵飯類、湯類、小菜、海鮮熱炒類、青菜類等，價位落在$40~$300之間，活海鮮則以時價計算，想吃真的要預訂比較安全唷！

欣欣麵館 在哪？

欣欣麵館位於美食街的民國路上，靠近木容MURON茶館店，周邊停車格有限，附近的新港街有收費停車場可以停放，12點營業，我們11點多經過就有排隊人潮，有電話訂位的人不用排隊，沒訂到位的就要現場排隊碰運氣

店內空間

雖然店內座位數不少，但用餐時間人潮滿滿，桌與桌之間有點擁擠，店內的冷氣真的不太涼，但是生意依舊相當好，我第一次來時也是排隊，點餐太慢，錯失了龍蝦海鮮鍋的機會，這次吸取教訓，一入座立馬去櫃檯點餐

邊排隊會看到現場有擺放季節時蔬，有需要可以拿取

冷藏冰箱內也有各種海鮮食材，很多都是菜單上沒有的，也可以參考看看

門口有活海鮮，像是龍蝦、螃蟹、鮮蚵，

當日新鮮手釣都會在這，手釣魚都是時令價，有興趣也可以詢問

菜單MENU

固定菜單則有麵飯類、湯類、小菜、海鮮熱炒類、青菜類等，價位落在$40~$300之間，其他海鮮類則是另點唷！！

餐點

龍蝦火鍋

這一鍋真的大到驚人！！適合4~6個人一起吃，價格約$1200，內含11樣的海鮮食材，堪稱痛風鍋啊！！

龍蝦鍋裡有一整隻的小龍蝦，裡面還有蛤蠣、白螺、鳳螺、鮮蝦、小卷、魷魚、淡菜、鮑魚、扇貝等多達10種的澎湃海鮮，還放有不同丸類、高麗菜等，整鍋份量十足，滿滿的海味，湯頭清甜沒有過多的調味，龍蝦肉質依舊Q彈！不過冷氣不涼，建議還是冬天來享用更適合

月光花

月光花加入了金針菇、木耳、蝦仁等食材下鍋快炒，整體吃起來鹹香味十足，月光花吃起來微脆帶點苦味，是少見的獨特料理。

烤鮮蚵

鮮蚵真的是顆顆碩大肥美，簡單調味整體酸甜鮮美，超級美味

分享給大家

店家/景點資訊

店家名稱：欣欣麵館

所在地址：臺灣花蓮縣花蓮市民國路125號

營業時間： 12:00pm-14:00pm | 16:30am-20:00pm

週一公休

週一公休 店家電話：03-8336147

備註資訊：

交通資訊

更多花蓮美食旅遊

延伸閱讀