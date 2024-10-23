外帶好吃烤雞回家聚餐囉！說到板橋中和烤雞推薦～非常推這間外帶烤雞【思汗烤雞】！除了烤雞又香又嫩又多汁，價格更是太佛心，烤全雞一隻才三百多，而且還算大隻哩！現在外帶烤雞已經成為家庭聚會或朋友家裡開派對的口袋名單，過往都是烤鴨居多，但真的烤鴨愈來愈貴！且偶爾真想換換口味，有趣的是之前多是一鴨三吃，現在【思汗烤雞】也可以一雞三吃，讓烤雞變化出很多新吃法唷！

【思汗烤雞】論 CP值真的是打趴許多連鎖速食烤雞店，而且還受到-金牌廚神-陳志昇廚師的推薦。印象中一隻烤雞都要五百多起跳，尤其到宜蘭吃烤雞，平均都要六百多左右，現在僅需約一半的價格，就可以吃到又香、又嫩的烤全雞，而且蒜味十足，非常入味，電話約定好時間自取，到家就有香噴噴、熱騰騰的烤全雞可以吃，實在幸福，有時當作家中的主餐，也可以讓媽媽省事很多！沒辦法~家裡實在太愛吃雞了~



【思汗烤雞】中和莒光店，就位在莒光路上，離中和環球並不遠，對本人來說這也算是板橋了吧！離府中站跟林家花園都很近，所以對住在中和、板橋、土城的好厝邊都很方便~

【思汗烤雞-中和莒光店】中和烤雞推薦 板橋烤雞推薦 烤雞外帶

時間：一至四 15:30~23:00（收單22:30）

五至日 11:00~23:00（收單22:30）

電話：02-2732-0688

店址：新北市中和區莒光路44號1樓

ＦＢ：https://www.facebook.com/hshchicken

ＩＧ：https://www.instagram.com/hshchicken/

【思汗烤雞】主要就是以外帶為主，那也因為是點了才烤，所以最好是要先電話預約，時間到再來取唷！才能吃到現出爐的香嫩烤雞



簡約明亮的店面，外頭也設了等待區，



主打的蒜味烤雞～也是我們這次必點的目標，可是招牌推薦，嚴選小土雞搭上濃郁蒜香，先蒸後烤，讓雞肉不易焦化，也降低了糖化反應，吃得更健康。



【思汗烤雞】的菜單，也可以用ＬＩＮＥ點餐 唷！超級方便~看看上頭的價格，真的經濟又實惠，能以這樣的價格吃到好吃的烤雞，真的很過癮，雞翅、雞腿、二節翅、三節翅，當宵夜也非常可以~



還有非常多的套餐組合可以搭配，讓不論是自己獨享，還是眾人分享都有很多選擇~



還有推出季節性的優惠~oh my god 這肯定要先預約下來了啦！



預定好的時間一到，前來取餐，真的很準時的出爐，時間抓得非常剛好，一到就剛好在包了~熱騰騰剛出爐~等不及回家吃了~



單點烤雞本身就附上了醬料、小菜、青菜及餅皮~超級豐盛~



家庭周末小聚餐，除了烤雞還多點了烤時蔬及烤雞翅~這樣全家吃剛剛好啊！



疑～～怎麼這麼有點害羞的套子～～哈哈哈～店家附上的手套，讓扒雞可以不沾手，記得戴套吃唷！



整隻烤雞帶汁全皮的躺在眼前，蒜味香氣逼人～看起來就好 Juice~



二話不說，直接專業拆解全雞了~~非常多汁~非常滑嫩好剝~~但說真的~~真的很燙~真的很燙~從店家拿到家裡大約都過20分鐘以上了，烤雞仍然是好燙好燙~因為店家全程都用密封保溫袋鎖住烤雞的鮮度及溫度~扒雞時真的要特別小心



整隻雞腿輕鬆剝下，真的會忍不住直接嗑起來~~肉質真的滑嫩到不行~



帶皮的雞翅部分，還有脖子都是烤雞的精華所在~看到這兩個部位就很想到下酒小菜



即便是雞胸的部分也很帶汁鮮嫩~剝起來不乾柴~~這次連小朋友都搶著吃雞胸肉，覺得愈嚼愈有味道



拆解的體無完膚的烤雞~也讓我們準備食指大動囉~



非常特別的一點【思汗烤雞】還有附上三種非常不同風味的醬汁，以及洋蔥、番茄(醬)、餅皮，多元的吃法，讓吃烤雞變得像吃烤鴨三吃似的



三種醬分別是「日式烤肉醬」「泰式辣味醬」「港式冰梅醬」這三種算是完全不同風格的醬料，讓單隻烤雞變得非常多風味



等不及先來吃吃原味的烤雞，真的非常的帶汁滑嫩，尤其蒜味十足，真的有入味，這口感跟味道打趴好多烤雞跟炸雞店



搭配日式烤肉醬，別有一番風味~烤肉醬增加了甜度，但不搶走雞肉本身的風采，

雞胸肉的部分不乾柴式這次大家覺得很滿意的部分之一，帶有彈嫩的口感，顛覆過往吃雞胸肉的感覺



搭配泰式辣椒醬~~更是夠味~~這會讓人想到雞胸肉剝成絲，變成好吃辣味雞肉飯耶!



小菜洋蔥，保水帶甜，搭配著蒜味烤雞吃很對味~很清爽



這番茄原本以為是番茄醬，沒想到裏頭是番茄丁唷！可以隨著餅皮包著青菜一起吃～這很有意思的特別吃法～



烤雞第三吃，青菜登場，實在太讚～吃烤雞還能均衡營養吃到這樣新鮮的青菜～份量也給得非常大器



餅皮放上青菜、雞肉、搭配自己想配的醬～～～就跟吃烤鴨餅沒兩樣～



捲起來～一口咬下～實在大呼過癮～非常的滿足～餅皮部分不會太厚～所以不會有那種麵粉乾乾味～青菜帶出的水分讓整體平衡的剛剛好



再來～少俠請留步～這兒還有雞要吃～雞翅的包裝實在太可愛了～



烤五香三節翅，三支１００非常划算，而且超嫩超好吃～之後晚餐不知要吃什麼，買的兩、三份當下酒菜也不為過



烤綜合時蔬，這也是非常作為烤雞配角的菜色，聚餐總少不了蔬菜的補充，也增添了菜色的豐富及營養



內含超多種類的時蔬，杏包菇、馬鈴薯、青椒、香菇、櫛瓜、玉米筍、烤洋蔥．．等，像極了中秋烤肉的綜合食材，當晚餐也很剛好耶！



最愛的櫛瓜～新鮮又含有大量水分～吃起來好清爽，淡淡的烤過就非常香～基本上【思汗烤雞】的烤食蔬都保有食物的原味，沒有過多的調味！



玉米筍～甜香帶脆～覺得在食材本身的選材上也蠻講究的



烤杏包菇，上頭撒的特製調料帶有點香料味～吃起來很對味



烤馬鈴薯，富含澱粉質的馬鈴薯，經過烘烤、減少水分後，外皮口感變得特別彈脆，內部則是鬆軟又綿密，更能增加飽足感



烤地瓜？實在叫不出名字，但應該是紫色的地瓜～吃起來比馬鈴薯稍甜～



烤青椒～～～水分也都鎖在裏頭，青椒族會很喜歡的帶脆口感



非常滿足又很簡單的一餐，外帶回來方便ｃｐ值又高，不僅增進大家一同聚餐的情感，也能大快朵頤的嗑吃烤雞



整隻雞被嗑的體無完膚就知道咱們連細微的肉都不放過～非常推薦





【思汗烤雞】是非常適合做為家庭聚餐或是好友相聚的餐點，搭配點啤酒或是飲料，大家凝聚再一起看看球賽或是聊聊天，人生能享有這樣的時光真的很棒也要很珍惜，當然搭配的食物是非常重要的，吃美食是生活中如此重要的事，能讓人分泌快樂多巴胺，讓人感到壓力釋放，偶爾不妨放慢腳步，好好享受如此一番的烤雞饗宴！

別忘了目前還有萬聖節推出的第二隻半價～朋友家人約起來，一起吃烤雞過萬聖節囉！

【思汗烤雞-中和莒光店】中和烤雞推薦 板橋烤雞推薦 烤雞外帶

時間：一至四 15:30~23:00（收單22:30）

五至日 11:00~23:00（收單22:30）

電話：02-2732-0688

店址：新北市中和區莒光路44號1樓

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ＩＧ：https://www.instagram.com/hshchicken/



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