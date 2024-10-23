Kenfood 啃食物｜台中西區生日蛋糕甜點推薦，還有萬聖節限定可愛鬼系列登場!

這麼可愛的萬聖節甜點你有吃過嗎?！我在台中最愛的甜點店【Kenfood 啃食物】，推出了超萌的萬聖節系列，從餅乾到蛋糕通通都搞怪又可愛，還有它們家的生日蛋糕也很厲害，結合了滿滿的當季新鮮水果，每一口都能吃到真材實料，各位甜點控們快收藏起來~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Kenfood 啃食物 環境分享

▼【Kenfood 啃食物】是由嘉義起家到台中的甜點店，位於台中市西區忠明南路上，鄰近五權車站和勤美商圈，活潑的藍色外觀在路上格外搶眼，開車可停放於附近的停車格。

▼【Kenfood 啃食物】甜點主廚具有多年烘焙經驗，甜點蛋糕都是每日新鮮製作，包含招牌水果蛋糕、法式點心和手工餅乾等，也有許多禮盒品項可現場選購，是台中知名的伴手禮品牌。

▼【Kenfood 啃食物】這次更推出萬聖節限定系列，每一款都充滿巧思，無論大人小孩都會超級愛!

Kenfood 啃食物 如何購買

提供門市購買和網路預訂服務

Kenfood 啃食物 甜點介紹

繽紛水果裸蛋糕(6吋)💰1020元 綠葡萄鮮奶油蛋糕(6吋)💰980元 西瓜冰淇淋起司蛋糕💰740 哈密瓜冰淇淋起司蛋糕💰660

▼它們家的蛋糕品項很多樣化，真材實料的繽紛水果裸蛋糕，每一層都塞入滿滿的水果，軟綿又充滿酸甜果香，頂頭還加上馬卡龍和手工布丁，只能說這顆真的CP值破表；如果喜歡綠葡萄或特定水果的話，也有單一水果口味蛋糕可選擇~

▼除了經典的水果蛋糕，還有吸睛度滿分的起司蛋糕，直接用真的水果作為容器，實在是超特別的啦!

Cosplay的小雞💰170元

▼這個Cosplay的小雞未免也太Q!實在讓人捨不得吃它，口感外甜脆內綿密，內餡的芒果椰奶慕斯 ，酸酸甜甜，還能吃到日本柚子果肉，整體相當甜而不膩!

鬼祟蒙布朗💰150元

▼搞怪造型的鬼祟蒙布朗，以栗子泥結合栗子奶油，打造出濃郁的栗子爆擊，底部很有巧思的選用杏仁餅，酥酥脆脆很有加分效果~

胖阿飄焦糖慕斯💰180元

▼可愛到不型的胖阿飄焦糖慕斯，外層的皮吃起來QQ，有點像是麻糬的口感，裏頭包著焦糖巧克力慕斯、烤布蕾和洋梨，濃厚可可味中有著豐富層次感!

馬薩拉帶我走💰140元

▼馬薩拉帶我走是義式提拉米蘇，跟外面的不太一樣，高成本加入咖啡酒和馬薩拉酒，入口濃郁的酒香襲來，搭配馬斯卡彭起司和杏仁蛋糕，充滿成熟的大人系風味!

Kenfood 啃食物 用餐心得

不只好看吃起來更是厲害，這家【Kenfood 啃食物】真的是寶藏店，無論烘焙技術或用料都很有水準，超佛心的水果蛋糕系列，每一口都能吃到滿滿的餡料，伴隨輕盈的鮮奶油讓人停不下來，只有親自吃過才知道多厲害!

Kenfood 啃食物 店家資訊

Kenfood 啃食物

粉絲團 : Kenfood 啃食物 FB

電話 : 04-2376-0029

地址：台中市西區忠明南路336-1號

營業時間 : 13:00~18:30(周日休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food