新北平價又熱鬧的住宿推薦，台北薇米商旅.

不只鄰近台北橋捷運站，還有免費停車場哦.

搭公車前來也超方便，多條路線經過好方便.

飯店位在高樓１６、１７樓，景觀視野超好.

入住圓弧格局房型，高樓日夜景色收入眼底～

樓下就有超商、全聯、屈臣氏、康是美、電影院.

旁邊還有餐館、火鍋餐廳、生活機能好到不行！

新北飯店「台北薇米商旅」高樓遼闊日夜城景.圓形床舖溫暖氛圍.樓下就有超商全聯電影院

台北薇米商旅│飯店外觀

台北薇米商旅是在複合式大樓的１６樓.

飯店客房在１６和１７樓！

同棟大樓有屈臣氏、康是美、全聯、超商、健身房、電影院.

就算外面下大雨，不想出門，也能下樓來看電影.

購買生活用品都好便利～

走到台北橋捷運站大約５分鐘.

搭公車到「天台影城站」下車.

我這次是去小巨蛋看演唱會，也有公車直達哦！

飯店大樓有二個出入口.

搭乘公車到天台影城站下車，在對面公車站，再過馬路走過來！

從屈臣氏旁邊大樓入口，走進來看到管理櫃檯，往右邊走，就能看到大樓電梯.

沒錯，全聯福利中心，就在同棟Ｂ１，有要買生活用品、餅乾零食都好方便.

這邊雖然是複合式大樓，但是大廳光線明亮，也有多間超商.

像我當晚看完演唱會，回來都快半夜１２點，大樓也不昏暗，還是很熱鬧哦！

飯店附近也有麥當勞，就算半夜肚子餓，也不擔心.

飯店大樓另一個出入口，就在健身房和康是美的中間.

走出來後，發現這邊有全家超商和７－１１超商，全聯入口.

左邊小攤晚上有營業哦！有買水果、鐵板麵、潛艇堡.

半夜時間，就有人買鐵板麵＋蛋，我是來買超商宵夜.

這間全家超商，裡頭居然有洗衣機、烘衣機.

超酷的啦，這個在台南沒有看到，限定超商.

所以住宿的話，有要洗衣服，可以到樓下全家超商.

飯店大樓的三台電梯，台北薇米商旅１６樓.

此外，往停車場的指標，那邊也有一台電梯可以搭乘.

初次前來，我會建議搭乘這邊的電梯，開門就是大廳.

搭電梯往上，可以看到整棟大樓的中庭空間.

來訪幾天，一直下雨，不然可以看到整個台北夜景.

台北薇米商旅│飯店大廳

台北薇米商旅的大廳櫃檯是在１６樓.

電梯門一開門，就能看到前方櫃檯.

快速辦理入住手續.

超幸運的，當天中午１２點半，房間已經整理好，可以入住.

同時有一組客人辦理入住，也是可以入住，客人也好開心！

放好行李，我也快快整理衣服，下大雨裙尾全溼，快快吹乾，要去小巨蛋囉！

半夜回來，發現飯店客滿！

若於飯店官網或是電話訂房.

現場加入飯店會員.

可以延後中午１２點前退房.

這點真的好讚！

大廳有擺放長型大沙發可以休息，還有長桌可以使用.

旁邊有飲水機.

從這角度，可以看到有三台電梯.

特別注意的是.

飯店１７樓的客房客人.

需從櫃台後方的電梯或樓梯往上.

櫃台前方的三台電梯，無法到達１７樓.

也就是前面有提到另一台電梯.

這台電梯也能直達１樓.

所以，入住後，不想換電梯，就要使用這台電梯.

台北薇米商旅│客房樓層

很溫暖寬闊的樓層廊道，鋪設地毯，房間數很多.

VIP雙人房

這次入住VIP雙人房，１７樓的圓弧邊間客房格局.

飯店沒有供應早餐，冷氣溫度很好控制.

進入房間，是鋪設木地板，踩起來很乾淨.

房間感覺很舒服，沒有壓迫感.

走進來有個玄關空間.

牆面還有全身鏡.

出門前還能整理衣服.

有點浪漫的圓形床舖，搭配圓弧窗景，更添溫暖的感覺.

第一次睡到這樣的床舖，特別興奮！

進來右邊有書桌兼化妝桌.

沒有衣櫃，開放式掛依空間.

掛上外套、衣服，也不擔心忘記拿了.

桌上還有檯燈，有要辦公也不昏暗.

提供二瓶水、茶包、咖啡包、玻璃杯、一次性紙拖鞋.

底下有冰箱，可以冷藏飲料.

房型不算很大，但是設備齊全，住起來很舒服.

再來，看看圓形床舖，有大面圓弧玻璃窗.

可以拉開窗簾，整間光線非常敞亮.

二邊都能放置小物品和充電插座.

圓形床舖睡起來很軟Ｑ，好好睡！

隔天可以中午１２點退房，直接睡到１１點多～

床邊有插座，還有一個多國插座.

灰色軟墊好柔軟，讓床舖空間有變大的感覺.

換個角度看看整個房間.

行李還是有空間可以攤開.

小巧溫暖的房型空間.

出入浴室要特別留意，別撞到電視機.

乾濕分離的淋浴間.

壁掛式的吹風機，若要一般吹風機，可以跟櫃檯借用.

洗手檯面小小的，有放盥洗備品和洗漱杯.

小毛巾、大浴巾都有供應.

我覺得浴室空間還滿舒服，光線很亮，活動起來不侷促.

淋浴空間也不會很小，洗澡起來也很舒暢，熱水充足.

法莫拉，金盞花洗髮沐浴露，可以從頭洗到尾，味道清香很順滑.

基本的盥洗備品都有準備，相當貼心.

隔天退房前，把床舖整理一下，拉開窗簾，外面下大雨.

看不到美美的新北城景，只有雨滴一直狂下！

往樓下看，可以看到對面的天台影城公車站.

台北橋是連接新北三重和台北很重要的橋樑.

所以入住的這一帶是三重熱鬧的繁華鬧區！

台北橋捷運站就有三重很好逛的三和夜市.

下次還要再來住，期待好天氣，可以看到遼闊城市景色！

忠孝碼頭也在遠方，就是下雨，霧濛濛的看不清楚.

開車來玩，想要找平價住宿又好停車的飯店.

很推薦這間台北薇米商旅，捷運公車都方便.

還有免費地下停車場，生活機能也很便利！

櫃檯人員也很親切，大廳有大沙發可休息.

直接飯店訂房＋加入會員，可以延長退房時間.

睡飽飽後，再去大稻埕、慈聖宮吃美味小吃.

安排一趟悠閒好玩的雙北旅遊吧！

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