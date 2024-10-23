新北平價又熱鬧的住宿推薦，台北薇米商旅.
不只鄰近台北橋捷運站，還有免費停車場哦.
搭公車前來也超方便，多條路線經過好方便.
飯店位在高樓１６、１７樓，景觀視野超好.
入住圓弧格局房型，高樓日夜景色收入眼底～
樓下就有超商、全聯、屈臣氏、康是美、電影院.
旁邊還有餐館、火鍋餐廳、生活機能好到不行！
新北飯店「台北薇米商旅」高樓遼闊日夜城景.圓形床舖溫暖氛圍.樓下就有超商全聯電影院
台北薇米商旅│飯店外觀
台北薇米商旅是在複合式大樓的１６樓.
飯店客房在１６和１７樓！
同棟大樓有屈臣氏、康是美、全聯、超商、健身房、電影院.
就算外面下大雨，不想出門，也能下樓來看電影.
購買生活用品都好便利～
走到台北橋捷運站大約５分鐘.
搭公車到「天台影城站」下車.
我這次是去小巨蛋看演唱會，也有公車直達哦！
飯店大樓有二個出入口.
搭乘公車到天台影城站下車，在對面公車站，再過馬路走過來！
從屈臣氏旁邊大樓入口，走進來看到管理櫃檯，往右邊走，就能看到大樓電梯.
沒錯，全聯福利中心，就在同棟Ｂ１，有要買生活用品、餅乾零食都好方便.
這邊雖然是複合式大樓，但是大廳光線明亮，也有多間超商.
像我當晚看完演唱會，回來都快半夜１２點，大樓也不昏暗，還是很熱鬧哦！
飯店附近也有麥當勞，就算半夜肚子餓，也不擔心.
飯店大樓另一個出入口，就在健身房和康是美的中間.
走出來後，發現這邊有全家超商和７－１１超商，全聯入口.
左邊小攤晚上有營業哦！有買水果、鐵板麵、潛艇堡.
半夜時間，就有人買鐵板麵＋蛋，我是來買超商宵夜.
這間全家超商，裡頭居然有洗衣機、烘衣機.
超酷的啦，這個在台南沒有看到，限定超商.
所以住宿的話，有要洗衣服，可以到樓下全家超商.
飯店大樓的三台電梯，台北薇米商旅１６樓.
此外，往停車場的指標，那邊也有一台電梯可以搭乘.
初次前來，我會建議搭乘這邊的電梯，開門就是大廳.
搭電梯往上，可以看到整棟大樓的中庭空間.
來訪幾天，一直下雨，不然可以看到整個台北夜景.
台北薇米商旅│飯店大廳
台北薇米商旅的大廳櫃檯是在１６樓.
電梯門一開門，就能看到前方櫃檯.
快速辦理入住手續.
超幸運的，當天中午１２點半，房間已經整理好，可以入住.
同時有一組客人辦理入住，也是可以入住，客人也好開心！
放好行李，我也快快整理衣服，下大雨裙尾全溼，快快吹乾，要去小巨蛋囉！
半夜回來，發現飯店客滿！
若於飯店官網或是電話訂房.
現場加入飯店會員.
可以延後中午１２點前退房.
這點真的好讚！
大廳有擺放長型大沙發可以休息，還有長桌可以使用.
旁邊有飲水機.
從這角度，可以看到有三台電梯.
特別注意的是.
飯店１７樓的客房客人.
需從櫃台後方的電梯或樓梯往上.
櫃台前方的三台電梯，無法到達１７樓.
也就是前面有提到另一台電梯.
這台電梯也能直達１樓.
所以，入住後，不想換電梯，就要使用這台電梯.
台北薇米商旅│客房樓層
很溫暖寬闊的樓層廊道，鋪設地毯，房間數很多.
VIP雙人房
這次入住VIP雙人房，１７樓的圓弧邊間客房格局.
飯店沒有供應早餐，冷氣溫度很好控制.
進入房間，是鋪設木地板，踩起來很乾淨.
房間感覺很舒服，沒有壓迫感.
走進來有個玄關空間.
牆面還有全身鏡.
出門前還能整理衣服.
有點浪漫的圓形床舖，搭配圓弧窗景，更添溫暖的感覺.
第一次睡到這樣的床舖，特別興奮！
進來右邊有書桌兼化妝桌.
沒有衣櫃，開放式掛依空間.
掛上外套、衣服，也不擔心忘記拿了.
桌上還有檯燈，有要辦公也不昏暗.
提供二瓶水、茶包、咖啡包、玻璃杯、一次性紙拖鞋.
底下有冰箱，可以冷藏飲料.
房型不算很大，但是設備齊全，住起來很舒服.
再來，看看圓形床舖，有大面圓弧玻璃窗.
可以拉開窗簾，整間光線非常敞亮.
二邊都能放置小物品和充電插座.
圓形床舖睡起來很軟Ｑ，好好睡！
隔天可以中午１２點退房，直接睡到１１點多～
床邊有插座，還有一個多國插座.
灰色軟墊好柔軟，讓床舖空間有變大的感覺.
換個角度看看整個房間.
行李還是有空間可以攤開.
小巧溫暖的房型空間.
出入浴室要特別留意，別撞到電視機.
乾濕分離的淋浴間.
壁掛式的吹風機，若要一般吹風機，可以跟櫃檯借用.
洗手檯面小小的，有放盥洗備品和洗漱杯.
小毛巾、大浴巾都有供應.
我覺得浴室空間還滿舒服，光線很亮，活動起來不侷促.
淋浴空間也不會很小，洗澡起來也很舒暢，熱水充足.
法莫拉，金盞花洗髮沐浴露，可以從頭洗到尾，味道清香很順滑.
基本的盥洗備品都有準備，相當貼心.
隔天退房前，把床舖整理一下，拉開窗簾，外面下大雨.
看不到美美的新北城景，只有雨滴一直狂下！
往樓下看，可以看到對面的天台影城公車站.
台北橋是連接新北三重和台北很重要的橋樑.
所以入住的這一帶是三重熱鬧的繁華鬧區！
台北橋捷運站就有三重很好逛的三和夜市.
下次還要再來住，期待好天氣，可以看到遼闊城市景色！
忠孝碼頭也在遠方，就是下雨，霧濛濛的看不清楚.
開車來玩，想要找平價住宿又好停車的飯店.
很推薦這間台北薇米商旅，捷運公車都方便.
還有免費地下停車場，生活機能也很便利！
櫃檯人員也很親切，大廳有大沙發可休息.
直接飯店訂房＋加入會員，可以延長退房時間.
睡飽飽後，再去大稻埕、慈聖宮吃美味小吃.
安排一趟悠閒好玩的雙北旅遊吧！
【台北薇米商旅】
時間：２４Ｈ
電話：（02）2974-6636
粉絲團：台北薇米精品商旅
官方網站：台北薇米商旅
地址：新北市三重區重新路二段78號16樓
（２１ＳＥＰ２４│旅遊住宿分享文）
台北吃什麼？餐廳、小吃！
台北居酒屋【老菘田居酒屋】日本風情佈置氛圍.下班吃飯小酌聚餐暢聊超歡樂
台北漢堡【史丹貓美式餐廳】西門町聚餐推薦！全日供餐松露香！比臉大的牛肉漢堡
台北漢堡【yeah right food truck】重量級雙層起司牛肉堡給你霸氣滿足感
台北咖啡【ALL DAY ROASTING COMPANY】民生社區悠閒咖啡廳.嚐口獨特堅果咖啡味
台北小吃【小王煮瓜│小王清湯瓜子肉】華西街夜市米其林必比登推薦.甘香湯頭配上魯肉飯
台北美食【西螺祖傳麻糬】銅板傳統點心.綜合麻糬的綿軟甜香.現點現做好滋味
台北西門町美食【意舍酒店-吃吧】節慶約會高質感餐廳.全天候供應餐食與微醺氛圍
[sc name="taipei-Hotel"]