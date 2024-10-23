為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

Fresa芙芮莎 人氣：32
share
窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Ai-Yo哎呦愛玉
place高雄市三民區熱河一街326號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄飲品Ai-Yo哎呦愛玉吉林街夜市人氣甜品.
近期推出照到放大燈的Ｑ版巨狗凍，真的很有料！
限量！大大巨狗凍，直接升級讓你每口都吃喝得到.
檸檬酸香＋Ｑ爽愛玉，果然是南台灣消暑一大福音.
開心果蕎麥奶蓋嚴烤鐵觀音那堤都是招牌推薦必點款.

高雄吉林街夜市附近飲品美食「Ai-Yo哎呦愛玉」漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉太吸睛

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

Ai-Yo哎呦愛玉│店面外觀

Ai-Yo哎呦愛玉就位在熱河一街上.
大大狗狗ＬＯＧＯ圖樣招牌，相當顯眼.
附近也是周邊超夯吉林街夜市三民公園.
距離後驛捷運站走路大約１５分鐘！
可以騎乘YOU BIKE過來，騎約１０分鐘.
夜晚周邊超多賣吃的店家，熱鬧非凡.
剛好可以來杯檸檬愛玉，消暑解膩.
巨狗凍愛玉配上飲品真是絕配！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

很有設計可愛質感的飲品店！
以手作愛玉為主，很適合想要咬咬又怕胖的女孩.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

騎樓二邊有手作愛玉及推薦飲品的介紹大刊版.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

點餐櫃檯旁邊有外送平台及買五送一活動資訊.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

Ai-Yo哎呦愛玉│菜單品項

有愛玉系列、手作風味茶、米糯糯系列、職人特調、奶茶系列、鮮奶茶系列、雪頂奶蓋、加料區.
甜度、冰塊都能自由調整.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

●活動期間：２０２４／０９／１３(五)~０９／２２(日) 
凡點手作漂浮愛玉系列飲品，即可免費升級「哎呦愛玉巨狗凍」乙份！

⚠️活動注意事項：
１、一杯飲品限兌換一份.
２、活動內容僅外帶適用，外送不參加活動
３、實際兌換情況依現場為主
４、僅熱河店及瑞隆店參與此活動，注意別跑錯間囉！
（哎呦愛玉保有活動變更、解釋之權利）

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

現場看到巨型愛玉！巨狗凍愛玉！真是太Ｑ萌了！
直接整塊加料放到飲品上，超級霸氣！
真的每一口都能輕鬆咬得到愛玉口感.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

桑葚尬意愛玉＋巨狗凍愛玉

桑葚果醬為底，倒入巨狗凍愛玉，擠入檸檬汁，超級有料的飲品！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

店家自己熬煮桑葚醬，一大匙放入杯內超級豪邁！
還有檸檬酸香的點綴，愛玉脆Ｑ口感，非常爽口.
上層放上巨狗凍愛玉，可以吸得到愛玉口感～超暢快！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

光看杯底美美的桑葚顏色，心情就很美麗！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

桑葚果醬是可以吃得到果肉的哦！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

三種梅子愛玉＋巨狗凍愛玉

二種梅子醬＋甘梅＋愛玉＋檸檬汁.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

喜歡酸香風味的很推薦三種梅子愛玉
由店家自己調配的二種梅子醬，酸度帶勁又有香氣.
結合愛玉ＱＱ脆脆的口感，檸檬清酸，越喝越爽口.
上面放了巨狗凍愛玉，讓愛玉份量大大升級啊！
隨著時間釋放出甘梅的甜美，整杯風味更有層次.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

一樣是很有料的三種梅子愛玉！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

巨狗凍愛玉，店家ＬＯＧＯ圖樣，真的很用心！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

哎呦檸檬愛玉

喜歡單純的檸檬愛玉也有得點！
純天然的愛玉本身更帶有基因.飲用時記得拉高吸管細細品嚐最爽口的古早味.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

清新的檸檬香氣，愛玉口感爽脆.
切得大塊的愛玉，是可以大口吸都吃得到好料.
真是太過癮.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

喜歡愛玉的三款都很推薦！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

嚴烤鐵觀音那堤

店家超推薦的奶茶系列！
是店家花了一個多月的時間調茶、焙茶而成的嚴烤鐵觀音.
從中可感受到焙味濃厚帶著糖甜香氣.
而且還是使用機器精準調配.
搭配鐵觀音為基底，放上機器均勻搖晃.
又再添加喜愛的糖量，放上機器再次搖晃.
讓奶茶與糖漿均勻融合，可見一番用心！

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

愛喝奶茶的朋友真的一定要來喝喝看.
喝得到奶茶香氣非常純厚，鐵觀音茶香圓潤.
融合起來的風味很有層次，奶香也不被稀釋.
真的太喜歡，一次就喝了大半杯！
只買一杯真的不夠喝呀.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

開心果蕎麥奶蓋

蕎麥茶是店內超人氣的無咖啡因飲料.
擔心喝了茶飲睡不著的就很推薦來喝.
獨家製成的百分百開心果結合奶蓋.
是市面上沒見過的奶蓋飲品！
而且開心果單價也不便宜呢.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

充滿清新香氣的蕎麥茶，淡雅風味.
結合醇濃厚韻的開心果奶蓋，非常合拍！
整個風味不會太過厚重，夏天喝來也爽勁.

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

高雄市三民區高雄飲品【Ai-Yo哎呦愛玉】漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉＋檸檬爽勁！開心果奶蓋好喝濃郁│吉林街夜市│三民美食

這次來到吉林街夜市發現這家超有趣的飲品店！
加上店家特製巨狗凍愛玉，真的很有話題性.
讓本來很素雅的愛玉飲品，也更有口感和趣味感.
趁著活動期間，快快再來購買，吃上巨狗凍愛玉～

【Ai-Yo 愛玉|哎呦愛玉|手作漂浮愛玉】
時間：10：00～21：00
電話：（07）322-2272
粉絲團：Ai-Yo哎呦愛玉
地址：高雄市三民區熱河一街326號
（０３ＳＥＰ２４│美食分享文）

✔高雄吃什麼？餐廳、小吃！

⭕高雄火鍋【大哥大涮牛肉】溫體牛新鮮直送甘醇湯頭超好喝！在地人氣火鍋熱炒
⭕高雄燒肉【小泉SHOBA一人前燒肉專門店】超長厚切燒肉！個人專屬燒肉隨時開吃
⭕高雄涼麵【老魯記魯八宝涼麵】獨家炸醬Ｘ麻醬「魯記雙醬麵」超噴香夠味.
⭕高雄火鍋【狂一鍋】夜貓子首選！南部首家！創意客家鹹湯圓鍋／大火燒酒蝦蝦鍋
⭕高雄冰品【冰塔職人雪花】新鮮水果製成雪花冰超繽紛！涼夏西瓜清甜好濃郁！
⭕高雄聚餐【大群土雞料理】月世界美食團體聚餐.鳳梨苦瓜雞超推薦
⭕高雄美食【VASO弘肉燥飯舖】米其林必比登。推薦美食.豬腿庫飯超人氣
⭕高雄小吃【老江紅茶牛奶】２４Ｈ隨時想吃都有！古味桌椅美式裝飾用餐好舒服
⭕高雄宴會【麗尊酒店】中式喜慶與歐風古典宴會廳氛圍婚禮
⭕高雄拉麵【食事處櫻亭】醇濃系湯頭！Ｑ嚼拉麵結合現烤串燒.晚餐宵夜好去處
⭕高雄鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】2024高雄鍋燒麵大賞。南洋風味鍋燒爆量海鮮

[sc name="Kaohsiung Hotel"]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up