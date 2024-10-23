高雄飲品，Ai-Yo哎呦愛玉，吉林街夜市人氣甜品.

近期推出照到放大燈的Ｑ版巨狗凍，真的很有料！

限量！大大巨狗凍，直接升級讓你每口都吃喝得到.

檸檬酸香＋Ｑ爽愛玉，果然是南台灣消暑一大福音.

開心果蕎麥奶蓋、嚴烤鐵觀音那堤都是招牌推薦必點款.

高雄吉林街夜市附近飲品美食「Ai-Yo哎呦愛玉」漂浮巨狗凍大升級！萌Ｑ愛玉太吸睛

Ai-Yo哎呦愛玉│店面外觀

Ai-Yo哎呦愛玉就位在熱河一街上.

大大狗狗ＬＯＧＯ圖樣招牌，相當顯眼.

附近也是周邊超夯吉林街夜市、三民公園.

距離後驛捷運站走路大約１５分鐘！

可以騎乘YOU BIKE過來，騎約１０分鐘.

夜晚周邊超多賣吃的店家，熱鬧非凡.

剛好可以來杯檸檬愛玉，消暑解膩.

巨狗凍愛玉配上飲品真是絕配！

很有設計可愛質感的飲品店！

以手作愛玉為主，很適合想要咬咬又怕胖的女孩.

騎樓二邊有手作愛玉及推薦飲品的介紹大刊版.

點餐櫃檯旁邊有外送平台及買五送一活動資訊.

Ai-Yo哎呦愛玉│菜單品項

有愛玉系列、手作風味茶、米糯糯系列、職人特調、奶茶系列、鮮奶茶系列、雪頂奶蓋、加料區.

甜度、冰塊都能自由調整.

●活動期間：２０２４／０９／１３(五)~０９／２２(日)

凡點手作漂浮愛玉系列飲品，即可免費升級「哎呦愛玉巨狗凍」乙份！

⚠️活動注意事項：

１、一杯飲品限兌換一份.

２、活動內容僅外帶適用，外送不參加活動

３、實際兌換情況依現場為主

４、僅熱河店及瑞隆店參與此活動，注意別跑錯間囉！

（哎呦愛玉保有活動變更、解釋之權利）

現場看到巨型愛玉！巨狗凍愛玉！真是太Ｑ萌了！

直接整塊加料放到飲品上，超級霸氣！

真的每一口都能輕鬆咬得到愛玉口感.

桑葚尬意愛玉＋巨狗凍愛玉

桑葚果醬為底，倒入巨狗凍愛玉，擠入檸檬汁，超級有料的飲品！

店家自己熬煮桑葚醬，一大匙放入杯內超級豪邁！

還有檸檬酸香的點綴，愛玉脆Ｑ口感，非常爽口.

上層放上巨狗凍愛玉，可以吸得到愛玉口感～超暢快！

光看杯底美美的桑葚顏色，心情就很美麗！

桑葚果醬是可以吃得到果肉的哦！

三種梅子愛玉＋巨狗凍愛玉

二種梅子醬＋甘梅＋愛玉＋檸檬汁.

喜歡酸香風味的很推薦三種梅子愛玉！

由店家自己調配的二種梅子醬，酸度帶勁又有香氣.

結合愛玉ＱＱ脆脆的口感，檸檬清酸，越喝越爽口.

上面放了巨狗凍愛玉，讓愛玉份量大大升級啊！

隨著時間釋放出甘梅的甜美，整杯風味更有層次.

一樣是很有料的三種梅子愛玉！

巨狗凍愛玉，店家ＬＯＧＯ圖樣，真的很用心！

哎呦檸檬愛玉

喜歡單純的檸檬愛玉也有得點！

純天然的愛玉本身更帶有基因.飲用時記得拉高吸管細細品嚐最爽口的古早味.

清新的檸檬香氣，愛玉口感爽脆.

切得大塊的愛玉，是可以大口吸都吃得到好料.

真是太過癮.

喜歡愛玉的三款都很推薦！

嚴烤鐵觀音那堤

店家超推薦的奶茶系列！

是店家花了一個多月的時間調茶、焙茶而成的嚴烤鐵觀音.

從中可感受到焙味濃厚帶著糖甜香氣.

而且還是使用機器精準調配.

搭配鐵觀音為基底，放上機器均勻搖晃.

又再添加喜愛的糖量，放上機器再次搖晃.

讓奶茶與糖漿均勻融合，可見一番用心！

愛喝奶茶的朋友真的一定要來喝喝看.

喝得到奶茶香氣非常純厚，鐵觀音茶香圓潤.

融合起來的風味很有層次，奶香也不被稀釋.

真的太喜歡，一次就喝了大半杯！

只買一杯真的不夠喝呀.

開心果蕎麥奶蓋

蕎麥茶是店內超人氣的無咖啡因飲料.

擔心喝了茶飲睡不著的就很推薦來喝.

獨家製成的百分百開心果結合奶蓋.

是市面上沒見過的奶蓋飲品！

而且開心果單價也不便宜呢.

充滿清新香氣的蕎麥茶，淡雅風味.

結合醇濃厚韻的開心果奶蓋，非常合拍！

整個風味不會太過厚重，夏天喝來也爽勁.

這次來到吉林街夜市發現這家超有趣的飲品店！

加上店家特製巨狗凍愛玉，真的很有話題性.

讓本來很素雅的愛玉飲品，也更有口感和趣味感.

趁著活動期間，快快再來購買，吃上巨狗凍愛玉～

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