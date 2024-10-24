2024.09.02

慶平海產:台南安平老字號海鮮餐廳.必吃白鯧米粉.黑胡椒鳳螺/家庭聚餐合菜餐廳推薦

文章目錄，可直接點名稱，跳選閱讀主題 Toggle Toggle

慶平海產 是台南一間相當有歷史的海鮮餐廳，已經傳承到第三代。從小到大，我們就習慣來這裡享用各式海鮮佳餚。對於台南人來說，週末或節慶外出用餐早已成為生活的一部分，而慶平海產則是許多家庭聚餐、吃合菜、海鮮的熱門選擇之一。

這次我們點了一隻價值超過三千元的大沙公，結帳時著實讓我們驚訝！這也提醒大家，在點海鮮前，務必先確認價格，以免發生意外。

慶平海產的地理位置

慶平海產位於台南市安平區，雖名為「慶平」，但實際上並不在慶平路上，而是位於安億路和平豐路的交叉口。對面是港濱歷史公園，吃完飯後可以帶小朋友去遊玩，或者先到夕遊出張所、四草搭竹筏遊覽綠色隧道，再回來吃晚餐也是不錯的安排。

停車資訊

慶平海產的附近停車相對方便，路邊有許多停車格，也有收費停車場可供選擇。

用餐環境

餐廳內部空間寬敞、乾淨，冷氣非常充足，讓人用餐時感到舒適。

點餐小技巧

如果是第一次來，不知道怎麼點餐，可以參考左邊看板上的「超人氣美食推薦」。

也可以直接詢問負責寫菜單的員工，請他們推薦當天的現撈海鮮並建議烹調方式。



不過，點現撈海鮮時，千萬要先確認價格，避免結帳時發現價格超出預算！

今日餐點介紹

今天我們有六位大人，點的菜量適中，還特地打包了部分米粉湯。以下是我們點的餐點：

白蝦 $600

新鮮的白蝦，輕輕一剝蝦殼，蝦肉就完整地滑出來。燙熟後的蝦肉鮮甜、彈牙，熟度掌控得非常好，完全展現了海鮮的鮮美

蝦捲 + 花枝丸雙拼 $440

剛炸好的蝦捲和花枝丸外酥內鮮，特別是花枝丸裡還能吃到大塊的花枝，口感非常紮實。

炒水蓮 $150

水蓮脆嫩爽口，搭配蒜頭、破布子與辣椒，簡單的炒法就能呈現出滿滿的鮮味。

烤軟絲 $520

軟絲厚片脆甜，口感彈牙，旁邊搭配的蜜地瓜更是點睛之筆。

烏魚子炒飯 $700

這道炒飯份量足，但味道稍顯不足，烏魚子與蛋炒飯的風味沒有融合，若能把烏魚子切碎拌炒，味道會更加濃郁。

干貝酥 $480

新鮮的干貝經過油炸，搭配蒜酥與炒飯，其實干貝本身的鮮美稍嫌浪費，可能下次會略過這道菜。

白鯧米粉 $1320

這是必點的經典菜色之一，湯頭鮮美，魚肉和湯量豐富，我們吃不完還打包回家，隔天再煮米粉來搭配。

大沙公 $3080 / 處女蟳 $1210

新鮮的活體螃蟹口感彈牙，店家也貼心地把蟹殼敲碎，方便食用。處女蟳的蟹膏豐厚鮮甜，肉質豐滿。

黑胡椒鳳螺 $500

這道是店家的招牌菜，螺肉被胡椒味完全滲透，香氣十足。

總結與建議

這次我們總共六位大人，花費約9000元。

整體來說，餐點水準不錯，上菜迅速，環境舒適。不過，活體螃蟹的價格偏高，點餐時務必要先詢問價格，以免像我們一樣被大沙公的價格嚇到！

店家資訊｜慶平海產 慶平海產｜官網連結

地址：台南市安平區安億路462號

聯絡電話：06 297 2015

營業時間：周一~周五 11:00~14:00/17:00~22:00｜週六週日11:00~22:00

公休日：詳見官網公告

進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

我吃故我在！

我旅遊，才了解生命的意義！

我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















評論分數 4.5