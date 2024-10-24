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宜蘭縣礁溪鄉2024宜蘭礁溪【林美石磐步道】親子級輕鬆入門登山步道，附近景點美食懶人包

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發表篇數：1065篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

宜蘭礁溪景點的「 林美石磐步道 」是一條親子級的輕鬆步道，沒有誇張的上下陡坡，最難走的也不過是一小段的階梯，沿路上擁有豐富的景觀，伴著清澈瀑布、高低起伏的峽谷地形。沒有過多的人工修建，盡量不破壞原有地貌，每個角落都很好拍，讓你享受身在森林中的寧靜！本篇攻略介紹林美石磐步道步道地圖交通怎麼去步行時間走多久必遊特色附近景點，帶你輕鬆走訪這條森林系空靈步道！

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重點整理：

林美石磐步道｜交通、停車

景點資訊

導航：宜蘭縣礁溪鄉林尾路(淡江大學蘭陽校區入口處附近)
開放時間 : 24小時

林美石磐步道怎麼去？

大眾運輸

  • 台鐵：搭乘台鐵火車往宜蘭方向，至宜蘭礁溪站下車，轉搭計程車或公車至林美石磐步道入口。
  • 公車：台灣好行礁溪線至林美石磐步道站下車。

自行開車

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路 (經大楓橋往佛光大學校區，產業道路右方小徑即可到達入山口。)
  • 停車：沒有停車場，請沿道路兩旁依序停車

林美石磐步道｜步道地圖

林美石磐步道全長約1.7公里，是一條O行環狀步道，只要繞著走一圈就能回到原點，不需要折返。到林美石磐步道前得先穿越草湳湖臨湖步道，沿途有許多景觀、休息區可供遊客們稍作休憩，不過要注意的是步道內沒有化妝室，只有林美石磐步道入口處有，記得先上個廁所再準備出發！

宜蘭縣礁溪鄉2024宜蘭礁溪【林美石磐步道】親子級輕鬆入門登山步道，附近景點美食懶人包
圖片來源：台灣山林悠遊網

林美石磐步道｜步行時間&難度

林美石磐步道走多久

步行時間：1.5小時 (不含草湳湖臨湖步道)
難度：★★☆☆☆

林美石磐步道位在雪山山脈，為台北縣和宜蘭縣的分水嶺，山勢雄偉陡峭，唯有林美山山勢平緩好走，全程只有一小段階梯，其餘路途都是平緩的道路，難度等級兩顆星，是非常輕鬆的健行步道，加上一開始的草湳湖臨湖步道，大約2個小時就能走完，沿途會經過許多溪流瀑布與峽谷地形，周圍被綠樹環繞遮蔽太陽，走起來很涼爽舒適，很適合親子同行。

宜蘭縣礁溪鄉2024宜蘭礁溪【林美石磐步道】親子級輕鬆入門登山步道，附近景點美食懶人包
圖片授權：IG @yoyo172

林美石磐步道｜步道景色

環境簡介

林美石磐步道海拔位於200 ~ 300 公尺，是一個低海拔亞熱帶溪谷步道，沿途青苔、蕨類、樹木茂盛，佈滿在步道兩旁，將整條步道隱藏在綠意裡。

宜蘭縣礁溪鄉2024宜蘭礁溪【林美石磐步道】親子級輕鬆入門登山步道，附近景點美食懶人包
圖片授權：IG @yuansui_yeats

走到步道中段還有數量多且密度高的台灣筆筒樹林，筆直的樹幹頂天立地，樣子十分壯觀，彷彿置身在熱帶雨林之中，而林美石磐步道也善用筆筒樹幹，因為筆筒樹枯死後仍會保留美麗的花紋外表，於是就地取材，搖身一變為枕木階梯的材料，與大自然環境完美融合。

草湳湖湖畔風光

走進草湳湖臨湖步道，就能看到一大片抹茶色的草湳湖映入眼簾，湖邊設有草湳湖觀景平台，三個停留點分別是水舞小路、森之徑、精靈的野餐露臺等鄰湖棧道平台，可以眺望遠山和湖畔景色。因為湖的對面就是礁溪高爾夫球場，所以在步道前段架設了網子，就是怕小白球飛過來誤傷遊客。

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圖片授權：IG @liveandlove1994

透心涼溪谷

林美石磐步道的前身是一條古老的水圳路，沿途會經過很多溪流和小瀑布，越往前走就越能聽到瀑布水流聲越來越大，空氣也越來越潮濕，要多多注意腳下才不會滑倒。在林美石磐步道能看到許多遊客下去戲水，不過步道全區是禁止戲水的！不建議大家下去玩水以免造成自身危險以及對環境造成破壞。

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圖片授權：IG @lisasaig2

通往秘境的陡坡階梯

沿著70度岩壁建造的陡坡階梯，是一座全長共有30公尺鋼構鐵橋，這段也是整段步道中爬升最陡的坡度，上接石磐瀑布，下臨溪澗崖壁，走到這就離瀑布不遠了！長橋倚靠著樹林旁，與溪谷相襯就好像一幅充滿意境的山水畫，站在階梯上居高臨下，能看到溪水沖擊出的峽谷地形，難怪林美山石磐步道會有「宜蘭的小太魯閣」之稱。

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圖片授權：IG @yuansui_yeats
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圖片授權：IG @molehsu

石磐瀑布

石磐瀑布從石磐高處傾瀉而下，高低落差只有十幾公尺，不算是很大的瀑布，但走上來還是心曠神怡。之所以叫做石磐瀑布是因為瀑布上方有塊堅硬的四稜砂岩大石如盤，所以取名為「石磐」。而四稜砂岩究竟有多硬呢？據說四稜砂岩層的硬度比「鋼」還要硬，在莫氏硬度比潛盾機鑽頭還硬，也是讓雪山隧道的開墾工程頭痛許久的地質。

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圖片授權：IG @fairy_079

林美石磐步道｜附近景點

聖母山莊抹茶山

在社群上一直很熱門的宜蘭景點抹茶山，就位於宜蘭五峰旗瀑布風景區的聖母山莊步道，因為山頭顏色就像是抹茶冰淇淋一樣，隨手一拍都超美，不過想爬抹茶山可不是一件簡單的事，聖母山莊步道單趟5.3公里，來回全長約11公里，尤其最後1.6公里幾乎都是上升的階梯，花費時間約5小時以上。

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圖片授權：IG @joanna.1130
地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

五峰旗瀑布

前往抹茶山的聖母登山步道也可通往五峰旗瀑布，五峰旗風景區內總共有三個瀑布，分為三層，全長約有100公尺，沿途平緩好走，步行時間約一小時內就能完成。高聳的瀑布從上而下沖刷激起水氣，磅礡的畫面被列為蘭陽八景之一。

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圖片授權：IG @cheongcheekiat
地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路

龍潭湖風景區

有宜蘭版小日月潭之稱的「龍潭湖風景區」，是蘭陽地區最大的湖泊，湖光山色的景象加上有大片的草皮，很適合來這散步、野餐，湖泊周圍也修築了環湖步道，不管是漫步走在這，或是騎單車都能欣賞到龍潭湖的美景。

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圖片授權：IG @duffy_lifediary
地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村環湖路1號

林美石磐步道｜礁溪美食

初 firstday food 早午餐

這間礁溪的早午餐店，這裡採用宜蘭特產三星蔥、鴨賞、吻仔魚等創意食材入菜，親民的價格就能品嘗到在地特色餐點，最特別的是不管冷熱飲，只要有含牛奶類的，都會畫上可愛的手繪圖騰，每杯飲料都是不同的拉花，讓你品嘗美食的同時也有小驚喜。

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圖片授權：IG @eeellie.eee
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段22號
營業時間：07:00~15:00 (周四公休)

里海 cafe’

里海咖啡是一間咖啡廳，店內販售日式定食、輕食、咖啡，雖然以咖啡為名，但是最吸引人的卻是定食的鮮魚料理，使用在地蔬食與現撈漁獲料理的和風定食，吃得出鮮甜海味，絕對能讓海鮮控心滿意足。

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圖片授權：IG @taipeiereats
地址：宜蘭縣礁溪鄉和平路107號
營業時間：11:30–15:00, 17:30–20:30(週三公休)

山林系列，想在戶外爬聖母山莊抹茶山龍潭湖風景區等宜蘭登山步道嗎？或是往更高海拔，在見晴懷古步道來個太平山景點一日遊，和鄰近棲蘭明池馬告生態園區，都是熱門的踏青景點

海邊、溪邊的北關海潮公園龜山島牛奶海；親子出遊必去的張美阿嬤農場宜農牧場，到宜蘭玩怎能錯過這些景點呢？帶著你們的手機出發去宜蘭一日遊囉！

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