宜蘭礁溪景點的「 林美石磐步道 」是一條親子級的輕鬆步道，沒有誇張的上下陡坡，最難走的也不過是一小段的階梯，沿路上擁有豐富的景觀，伴著清澈瀑布、高低起伏的峽谷地形。沒有過多的人工修建，盡量不破壞原有地貌，每個角落都很好拍，讓你享受身在森林中的寧靜！本篇攻略介紹林美石磐步道的步道地圖、交通怎麼去、步行時間走多久、必遊特色和附近景點，帶你輕鬆走訪這條森林系空靈步道！

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林美石磐步道｜交通、停車

景點資訊

導航：宜蘭縣礁溪鄉林尾路(淡江大學蘭陽校區入口處附近) 開放時間 : 24小時

林美石磐步道怎麼去？

大眾運輸

台鐵：搭乘台鐵火車往宜蘭方向，至宜蘭礁溪站下車，轉搭計程車或公車至林美石磐步道入口。

公車：台灣好行礁溪線至林美石磐步道站下車。

自行開車

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路 (經大楓橋往佛光大學校區，產業道路右方小徑即可到達入山口。)

停車：沒有停車場，請沿道路兩旁依序停車

林美石磐步道｜步道地圖

林美石磐步道全長約1.7公里，是一條O行環狀步道，只要繞著走一圈就能回到原點，不需要折返。到林美石磐步道前得先穿越草湳湖臨湖步道，沿途有許多景觀、休息區可供遊客們稍作休憩，不過要注意的是步道內沒有化妝室，只有林美石磐步道入口處有，記得先上個廁所再準備出發！

林美石磐步道｜步行時間&難度

林美石磐步道走多久

步行時間：1.5小時 (不含草湳湖臨湖步道) 難度：★★☆☆☆

林美石磐步道位在雪山山脈，為台北縣和宜蘭縣的分水嶺，山勢雄偉陡峭，唯有林美山山勢平緩好走，全程只有一小段階梯，其餘路途都是平緩的道路，難度等級兩顆星，是非常輕鬆的健行步道，加上一開始的草湳湖臨湖步道，大約2個小時就能走完，沿途會經過許多溪流瀑布與峽谷地形，周圍被綠樹環繞遮蔽太陽，走起來很涼爽舒適，很適合親子同行。

林美石磐步道｜步道景色

環境簡介

林美石磐步道海拔位於200 ~ 300 公尺，是一個低海拔亞熱帶溪谷步道，沿途青苔、蕨類、樹木茂盛，佈滿在步道兩旁，將整條步道隱藏在綠意裡。

走到步道中段還有數量多且密度高的台灣筆筒樹林，筆直的樹幹頂天立地，樣子十分壯觀，彷彿置身在熱帶雨林之中，而林美石磐步道也善用筆筒樹幹，因為筆筒樹枯死後仍會保留美麗的花紋外表，於是就地取材，搖身一變為枕木階梯的材料，與大自然環境完美融合。

草湳湖湖畔風光

走進草湳湖臨湖步道，就能看到一大片抹茶色的草湳湖映入眼簾，湖邊設有草湳湖觀景平台，三個停留點分別是水舞小路、森之徑、精靈的野餐露臺等鄰湖棧道平台，可以眺望遠山和湖畔景色。因為湖的對面就是礁溪高爾夫球場，所以在步道前段架設了網子，就是怕小白球飛過來誤傷遊客。

透心涼溪谷

林美石磐步道的前身是一條古老的水圳路，沿途會經過很多溪流和小瀑布，越往前走就越能聽到瀑布水流聲越來越大，空氣也越來越潮濕，要多多注意腳下才不會滑倒。在林美石磐步道能看到許多遊客下去戲水，不過步道全區是禁止戲水的！不建議大家下去玩水以免造成自身危險以及對環境造成破壞。

通往秘境的陡坡階梯

沿著70度岩壁建造的陡坡階梯，是一座全長共有30公尺鋼構鐵橋，這段也是整段步道中爬升最陡的坡度，上接石磐瀑布，下臨溪澗崖壁，走到這就離瀑布不遠了！長橋倚靠著樹林旁，與溪谷相襯就好像一幅充滿意境的山水畫，站在階梯上居高臨下，能看到溪水沖擊出的峽谷地形，難怪林美山石磐步道會有「宜蘭的小太魯閣」之稱。

石磐瀑布

石磐瀑布從石磐高處傾瀉而下，高低落差只有十幾公尺，不算是很大的瀑布，但走上來還是心曠神怡。之所以叫做石磐瀑布是因為瀑布上方有塊堅硬的四稜砂岩大石如盤，所以取名為「石磐」。而四稜砂岩究竟有多硬呢？據說四稜砂岩層的硬度比「鋼」還要硬，在莫氏硬度比潛盾機鑽頭還硬，也是讓雪山隧道的開墾工程頭痛許久的地質。

林美石磐步道｜附近景點

聖母山莊抹茶山

在社群上一直很熱門的宜蘭景點抹茶山，就位於宜蘭五峰旗瀑布風景區的聖母山莊步道，因為山頭顏色就像是抹茶冰淇淋一樣，隨手一拍都超美，不過想爬抹茶山可不是一件簡單的事，聖母山莊步道單趟5.3公里，來回全長約11公里，尤其最後1.6公里幾乎都是上升的階梯，花費時間約5小時以上。

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

五峰旗瀑布

前往抹茶山的聖母登山步道也可通往五峰旗瀑布，五峰旗風景區內總共有三個瀑布，分為三層，全長約有100公尺，沿途平緩好走，步行時間約一小時內就能完成。高聳的瀑布從上而下沖刷激起水氣，磅礡的畫面被列為蘭陽八景之一。

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路

龍潭湖風景區

有宜蘭版小日月潭之稱的「龍潭湖風景區」，是蘭陽地區最大的湖泊，湖光山色的景象加上有大片的草皮，很適合來這散步、野餐，湖泊周圍也修築了環湖步道，不管是漫步走在這，或是騎單車都能欣賞到龍潭湖的美景。

地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村環湖路1號

林美石磐步道｜礁溪美食

初 firstday food 早午餐

這間礁溪的早午餐店，這裡採用宜蘭特產三星蔥、鴨賞、吻仔魚等創意食材入菜，親民的價格就能品嘗到在地特色餐點，最特別的是不管冷熱飲，只要有含牛奶類的，都會畫上可愛的手繪圖騰，每杯飲料都是不同的拉花，讓你品嘗美食的同時也有小驚喜。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段22號 營業時間：07:00~15:00 (周四公休)

里海 cafe’

里海咖啡是一間咖啡廳，店內販售日式定食、輕食、咖啡，雖然以咖啡為名，但是最吸引人的卻是定食的鮮魚料理，使用在地蔬食與現撈漁獲料理的和風定食，吃得出鮮甜海味，絕對能讓海鮮控心滿意足。

地址：宜蘭縣礁溪鄉和平路107號 營業時間：11:30–15:00, 17:30–20:30(週三公休)

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