芭達雅必吃美食有哪些？有哪些必訪餐廳、咖啡廳或酒吧？到芭達雅自由行除了放鬆渡假之外，怎麼能少了最重要的美食！在接下來的內容中，小編將帶大家從認識泰國料理開始，幫大家整理14個到芭達雅不能錯過的餐廳與美食，一起來看看吧！

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芭達雅美食特色

芭達雅美食承襲傳統泰式料理風格，料理上以酸、辣、甜著稱，多數菜色都會運用到咖哩、檸檬、椰奶、薑黃等下去調味。除了經典的泰式酸辣湯(冬蔭功)、綠咖哩之外，泰國也受到周邊國家的影響，常見的一些東南亞菜色如海南雞飯、炒河粉、炒飯之類的也可以在餐廳菜單中找到，基本上還算符合台灣人的口味。

另外，由於芭達雅靠近海邊，來到當地自由行也千萬別錯過他們的海鮮料理，會比大城市吃到的還要更便宜、更新鮮喔！

芭達雅用餐小知識

每個國家都有自己獨到的用餐禮儀，那麼到芭達雅用餐時需要注意什麼呢？

泰國人用餐時的主要餐具為叉子跟湯匙，當然也有提供筷子。

在芭達雅餐廳用餐時，可能會看到桌上擺著「調味四寶」：魚露、辣椒、醋、糖。

飲品通常會做熱的再加滿冰塊，所以沒有去冰的選項，因此有些餐廳的冷飲會比熱飲貴。

芭達雅餐廳的支付方式：現金、信用卡、行動支付、百貨公司美食街儲值卡(Food Court Card)。

在餐廳用餐時，通常需要額外給小費，費用20-40泰銖不等。

芭達雅必吃美食｜精選小吃推薦

芭達雅小吃｜1. 四方水上市場

四方水上市場是著名的芭達雅景點之一，這裡有非常多道地小吃等著你去探索。許多遊客都推薦品嚐這裡的燒烤（但是要小心吃到蟲蟲大餐）、烤魷魚、烤排骨和芭達雅炒飯等等，價格都非常親民。

地址：45 304 หมู่ที่ 12 Sukhumvit Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：09:00-18:00

芭達雅小吃｜2. Jay To Beef-Pork Noodle Soup

圖片來源：Google Map

Jay To Beef-Pork Noodle Soup (兜姐牛肉牛雜湯) 是芭達雅靠近海邊的一間小吃店，他們的牛肉麵、牛雜湯、炒飯和各式小炒用料豐富，很非常多遊客都慕名而來。

地址：WWW6+26, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：08:00-16:00

芭達雅小吃｜3. Five Star J Vegetarian Restaurant

第三間要介紹的小吃店比較特別，他是以蔬食料理為主打的特色餐廳。可別看到蔬食就直接略過，很多原本不愛吃菜的人在吃過這間餐廳之後，都對蔬食料理有所改觀，因為部分料理「難以想像居然是用蔬食做成的」啊！

來到這間餐廳除了炸蔬菜、炸蘑菇是必點的以外，如果想品嚐經典泰式小吃芒果糯米飯，那麼這裡也有提供。芒果香甜、糯米飯入味，吃過一次就流連忘返！

地址：หมู่ที่ 10 313/37 S Pattaya Rd, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：12:00-21:00，週三公休

芭達雅必吃美食｜精選餐廳推薦

芭達雅餐廳｜1. 張龍記 (Leng Kee Restaurant)

説到芭達雅餐廳推薦，張龍記肯定是首推之一，在網路上累積相當多的評價，評分也能維持在4.0顆星。餐廳不僅可以用中文溝通，而且是罕見24小時營業的餐廳。雖然這是一間中式餐廳，可是他們的海鮮料理做得非常棒，尤其是咖哩螃蟹，幾乎每桌必點。

地址：หมู่ที่ 9 341/5 Central Pattaya Rd, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：24小時

芭達雅餐廳｜2. King Seafood

King Seafood位於芭達雅海灘區內，走的是大排檔式海鮮餐廳風格，店內裝潢和海鮮都很「霸氣」，又大隻、又新鮮、又好吃。在經歷白天瘋狂的水上活動後，傍晚如果不想刻意去找餐廳，這間還蠻推薦的，只不過價位相對較不便宜，均消大約500泰銖左右，可以自己衡量一下囉！

地址：94 หมู่ที่ 10 Beach Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：16:00-23:00

芭達雅餐廳｜3. 捲心菜與保險套餐廳 (Cabbages and Condoms Pattaya)

看到這家餐廳的名字，是不是讓你嚇了好大一跳？別緊張，這並不是什麼賣色色用品的店，而是一間跨國餐廳+飯店，在英國、泰國各城市都有分店，其中芭達雅分店更有近兩千則評價、4.4顆星的好評，被很多人稱為是必去的網美餐廳喔！

這間餐廳主打泰式料理，咖哩、蝦肉、冬蔭功等都是必點。此外，餐廳面海，除了可以欣賞海景之外，還有他們自己的私人沙灘。想好好享受一下愜意的渡假之旅嗎，選這間就對了！

地址：366 11 หมู่ที่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：11:00-23:00

芭達雅必吃美食｜海景餐廳推薦

芭達雅海景餐廳｜1. Moom Aroi Restaurant

圖片來源：Google Map

Moom Aroi Restaurant可以說是芭達雅歷史最悠久、座位數最多的海景海鮮餐廳，提供1000多個座位，室內室外都有。這裡不光是料理好吃而已，其實景色才是他最迷人的地方。白天可以瀏覽一望無際的沙灘和海洋，晚上則別有一番風味，浪漫點綴的燈光和徐徐海風，在這裡用餐真是一大享受！

地址：83/4 หมู่ที่ 2 Na Kluea 4 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：10:30-21:30

芭達雅海景餐廳｜2. The Glass House

The Glass House可說是一間貨真價實的網美海景餐廳，在芭達雅有兩間分店，兩間都各有各色。海邊總是會讓我們聯想到「浪漫」，而浪漫的場景總是純白色的、雅緻的，要說他適合拿來當作告白、求婚餐廳也不為過。

在餐點部分，The Glass House提供經典的泰式料理、各式海鮮料理及各國料理，不想正餐時段來的話，餐廳也備有咖啡、雞尾酒和甜點，滿足各種賓客的需求。

地址：5/22 Moo 2 Soi Najomtien 10 Tambon Najomtien Sattahip District, Chon Buri 20250, Thailand (Google導航) 營業時間：11:00-00:00

芭達雅海景餐廳｜3. Rimpa Lapin

說到芭達雅的海景餐廳，就不得不提到Rimpa Lapin，他可是一間知名度超高的懸崖餐廳。顧名思義，餐廳並沒有連著海灘，也不是在山上俯瞰，而是建在了懸崖上，讓顧客零死角面對大海。

餐點主要提供泰國料理和海鮮料理，飲品的選擇也很多樣。雖然這裡的景色很漂亮，不過距離芭達雅市區有一段距離，光是搭車單程可能就要半小時以上，建議預留多一點時間才能好好享受無敵美景喔！

地址：152, 2 Na Chom Thian 36 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Thailand (Google導航) 營業時間：13:00-21:00

芭達雅必吃美食｜特色酒吧與咖啡廳推薦

芭達雅特色酒吧｜1. Slowride Coffee & Cafe

Slowride Coffee & Cafe在網路上有超過一千則評價，評分高達4.4顆星，是一間非常有特色的咖啡廳。小編覺得他不僅是咖啡廳，更像是一座小型叢林，裡面可以讓你探索各式動植物，也不定時提供現場音樂表演。來這裡點上一杯咖啡和甜品，坐上好幾個小時也不怕無聊。

地址：เลขที่ 74 Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand (Google導航) 營業時間：08:00-22:00

芭達雅特色酒吧｜2. Tutu Beach

準備好迎接沙灘上的粉色大爆炸嗎？這是一間以粉紅色系為主的沙灘咖啡廳，場地不大，可是絕對夠你殺底片！餐點部分除了各式飲品和酒水之外，也有提供正餐跟甜點選擇，價格部分也還算平實。

地址：8/8 ซอย นาจอมเทียน 10 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Thailand (Google導航) 營業時間：10:00-19:00

芭達雅特色酒吧｜3. Horizon Rooftop Restaurant and Bar

第三間要介紹的是偏酒吧性質，如果想看更多芭達雅酒吧推薦，可以參考芭達雅夜生活這篇攻略文。推薦Horizon Rooftop Restaurant and Bar的原因是泰國本來就相當流行高空酒吧，但曼谷看到的多半是市景，來到芭達雅當然就要看海景。非常推薦來這裡欣賞夕陽和夜景，再點上一杯酒精飲料，渡假也可以這麼簡單！

地址：Chon Buri, Bang Lamung District, 101, Floor 34, Thailand (Google導航) 營業時間：16:00-00:00 延伸閱讀：芭達雅夜市｜4大必逛特色夜市、營業時間、交通方式一次告訴你！

芭達雅必吃美食｜Terminal 21必吃餐廳推薦

芭達雅百貨美食｜1. Amporn Seafood Buffet

這是一間海鮮自助餐吃到飽餐廳，位在Terminal 21 3樓的日本區，海鮮全部都是從春武里直送。以台灣自助餐廳的價位來說，絕大多數落在500-1000元左右，可是這間海鮮吃到飽餐廳最便宜卻只要499泰銖起，你就可以吃到各式各樣的海鮮、肉類跟其他菜色，是不是超划算！

地址：Terminal 21 2樓日本東京區 (Google導航) 營業時間：11:00-22:00

芭達雅百貨美食｜2. Ponn Café

Ponn Café是泰國很有名的平價連鎖餐廳，在泰國各城市都有分店。他們家最有名、必點的就是泰式炒麵，據說曾經獲得全球泰國廚房(Thailand Kitchen of the World)競賽金牌，既然都來到泰國怎麼能不嘗試一下呢！

地址：Terminal 21 3樓舊金山區 (Google導航) 營業時間：11:00-22:00

芭達雅美食常見問題

Q. 芭達雅必吃美食有哪些？ 常見的芭達雅炒飯、冬蔭功、米粉湯、泰式奶茶、芒果糯米飯等都是芭達雅必吃美食。

芭達雅餐廳推薦哪幾間？ 想品嚐海鮮的話，張龍記、捲心菜與保險套餐廳都是不錯的選擇；道地小吃則建議在水上市場或芭達雅夜市尋寶，會有意想不到的驚喜。

以上我們帶大家認識了芭達雅必吃美食和餐廳推薦，在當地真的不用擔心找不到好吃的，也不用擔心要吃什麼。只要跟著小編的腳步，把這些餐廳列入清單，保證你在芭達雅天天大快朵頤喔！