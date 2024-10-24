曼谷美食吃什麼？曼谷好吃的小吃有哪些？來曼谷自由行的時候，相信很多旅人都會想知道有哪些必吃的曼谷料理、泰國夜市小吃。今天小編要從當地用餐知識出發，帶大家了解有哪些曼谷必吃美食小吃、曼谷餐廳是一定不能錯過的，現在就趕快跟著我們的腳步吃起來！

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曼谷美食有什麼特色？

說到曼谷美食，相信大家的印象普遍都是口味偏酸、辣、甜等重口味，而多數菜色也都會用檸檬、椰奶、咖哩、薑黃、斑斕葉等進行調味，這點我們從經典曼谷小吃代表「泰式酸辣湯(冬蔭功)」、「打拋豬」、「紅/綠咖哩」就略知一二。

不過除了經典的酸辣口味之外，曼谷好吃的料理還受到東南亞其他國家的影響，因此海南雞飯、粥品、炒粿條、河粉等也都可以在曼谷餐廳中看到。簡而言之，曼谷料理還算蠻多元的，而且價位也相對平價，對在意旅遊曼谷價格，但又想品嚐在地美食的旅人來說無疑是一大福音。

曼谷用餐小知識

來到不同的國家，用餐禮儀一定要知道，那麼在曼谷餐廳吃飯時有哪些需要注意的地方呢？

泰國人用餐時會用叉子和湯匙當作主要餐具

在曼谷餐廳吃飯時，桌上一定會有「調味四寶」：魚露、辣椒、醋、糖

飲品通常都會有滿滿的冰塊，如果要去冰，通常都會是熱的

在曼谷餐廳吃飯，支付方式基本上跟台灣差不多，可以用現金或刷卡付款；但如果是在百貨公司美食街，則會需要用到儲值卡(Food Court Card)支付

到曼谷餐廳用餐，小費是一定要給的，通常會建議給20-40泰銖

曼谷必吃美食 | 必吃小吃

了解曼谷飲食文化和用餐小知識後，接下來小編精選出8種必吃的曼谷小吃分享給大家，沒吃過可別跟我說你去過曼谷！

冬蔭功

冬蔭功這個名稱源自於泰語 ต้มยำกุ้ง (Tom Yum Goong)，中文的意思是酸辣蝦湯，是一道用香茅、辣椒、南薑、椰奶、月桂葉、魚露等食材做成的湯品，非常符合泰國人追求飲食調和的精神。它那色、香、味俱全的滋味，喝上一口將永生難忘，因此成為小編首推的曼谷必吃料理。

推薦店家 – 考山路Tom Yum Kung

地址：9 Khaosan Rd, Taladyod Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

營業時間：11:00–00:00

泰式米粉湯

別懷疑，泰式米粉湯並不是我們熟悉的那股台灣味，而它在泰國人心中的地位就像牛肉麵對台灣人的重要性一樣，也是很經典的泰式代表！

泰式米粉湯不同於文章中這些又酸又辣的曼谷料理，它是比較偏清淡的、湯頭以大骨熬製而成，再加上肉片、肉末、內臟、魚丸等配料，如果習慣吃重口味，也可以加入上面提到的「調味四寶(魚露、辣椒、醋、糖)」，或許能蹦出不一樣的新滋味喔！

地址：10/3 Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：08:00–17:00

青木瓜沙拉

曼谷因為氣候炎熱的關係，如果不吃一點清爽的食物，通常很難會有食慾。青木瓜沙拉就是很經典的一道泰國菜，最早源自於泰國北部，是以青木瓜絲、番茄和花生為主角，佐檸檬、辣椒、魚露等調味醬下去搗製，當然也有一些餐廳會再加入海鮮、雞肉絲或米線去做變化。青木瓜沙拉在曼谷餐廳中會以開味菜的形式出現，但是街頭也有直接做成小吃，吃上一碗酸辣清爽的沙拉，保證讓你食慾大增！

推薦店家 – Somtum Der

地址：5, 5 Sala Daeng Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand

營業時間：11:00–22:00

海南雞飯

你以為海南雞飯是星馬的專利嗎？事實上並非如此，在泰國，海南雞飯也是相當有名的曼谷料理之一喔！

泰國的海南雞飯最早其實是源自於中國，有另一個別稱叫做「油雞販」。這道料理是以米飯、大蒜、薑、香菜和雞高湯一起炊煮，味道較偏清香，與新加坡、馬來西亞重視香茅、南薑的海南雞飯大有不同。

地址：962 Phetchaburi Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

營業時間：06:00–22:30

泰式咖哩

一般我們熟悉的咖哩都是所謂的「黃咖哩」，但是你聽過「紅咖哩」或「綠咖哩」嗎？這可是曼谷獨有的美食。如果怕辣的人可以選擇黃咖哩，主要會以香茅、黃薑粉、椰奶、月桂葉和多種辛香料熬製而成；如果想吃一點小辣，可以選擇加入綠辣椒的綠咖哩；想挑戰大辣的人，則可以選擇加入大量紅辣椒的紅咖哩。不論是哪一種咖哩，主食通常也有雞肉、豬肉、牛肉、螃蟹、蝦子、蔬菜等多樣選擇。正因為泰式咖哩特別，也有很多人會買調理包當作曼谷土產帶回來自用或送人。

地址：2nd Floor, Mercury Tower 540 Phloen Chit Rd, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：10:00–21:00

芒果糯米飯

接下來進入泰式甜點和飲料介紹，芒果糯米飯可以說是泰式甜點的代表，略有嚼勁的切片芒果，搭配溫熱的椰奶糯米飯，鹹甜交織的特殊口感獨特卻又零違和，難怪可以成為到曼谷旅遊必吃的經典甜品！

推薦店家 – Mae Varee

地址：1 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：06:00–22:00

泰式奶茶

如果說芒果糯米飯是泰國必吃甜點，那麼泰式奶茶就是必喝的手搖飲料了。泰式奶茶的特色是那猶如木瓜的橘紅色湯澤，由紅茶、鮮奶、煉乳和砂糖調製而成，所以味道會比較甜。但是不知道為什麼，在熱到不行的泰國喝上一口，瞬間就有一種復活的感覺，是不是無糖也就不那麼重要了！

地址：PHQ6+659, Khlong Toei Nuea, Watthana, กรุงเทพมหานคร 10110 (Terminal 21 4th fl), Thailand

營業時間：10:00–22:00

香蕉煎餅

圖片來源：Canva

香蕉煎餅有「曼谷路邊小吃人氣王」的美名，它的作法有點類似台灣的蛋餅，但是裡頭的餡料卻是用香蕉和煉乳組成，有些店家也會淋上巧克力醬。香蕉煎餅的價格非常便宜，通常一份不會超過30泰銖，既然來到泰國，不來份便宜好吃的甜點怎能對得起自己的胃！

推薦店家 – 曼谷路邊或百貨公司隨處可見，基本上都不太會踩雷

曼谷必吃美食｜精選餐廳

看完曼谷必吃的小吃後，接下來我們也精選出5間當地必吃餐廳，你有機會在這些餐廳裡面一次嚐到多種經典泰式料理：

Nara Thai Cuisine

Nara Thai Cuisine 創立於2003年，主打最道地的泰式料理。這間餐廳從2007年開始就連續獲得 Thailand Tatler 雜誌票選為最佳泰國餐廳，服務和餐點口味都很穩定。如果是初次到曼谷旅遊，還沒有自己的口袋名單，那麼就先去吃看看 Nara Thai Cuisine 吧！

地址：Ratchadamri Rd, Khwaeng Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：10:00–21:00

Google評價：平均 4.0 顆星

建興酒家 (Somboon Seafood)

建興酒家從1969年創立至今已經有超過50年歷史，現在在曼谷就有8間分店，主打海鮮與粵式料理，好吃到連日本前首相小泉純一郎訪泰時都指定要到這裡用餐。

建興酒家必點餐點是咖哩炒螃蟹，雖然隨著名氣上漲，網路上開始出現一些「觀光客才會吃」的評語，不過光是看著那金黃色的咖哩和飽滿的蟹肉，當個觀光客吃一次也無妨！

地址：รับเวิร์ด 4, 4/1-4/2, 4/4 ศูนย์การค้าเซ็นท Ratchadamri Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：11:00–21:00

Google評價：平均 4.1 顆星

吃飯吃魚 (Kub Kao Kub Pla)

Kub Kao Kub Pla 的中文意思是吃飯吃魚，主打創意泰式料理，目前多開在曼谷各大百貨公司中，也是當地泰國人常去吃的曼谷餐廳之一。他們的菜單有多種經典曼谷料理，包含我們前面介紹過的青木瓜沙拉、綠咖哩等等。除了餐點好吃以外，店面裝潢也頗有文青風，推薦可以去Icon Siam分店走一回，保證有視覺、嗅覺、味覺三重享受！

地址：5th floor Icon Siam, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand

營業時間：10:00–22:00

Google評價：平均 4.3 顆星

Baan Ying

Baan Ying 是曼谷平價泰式料理餐廳，跟吃飯吃魚一樣主打創意泰式料理，也因此可以在這裡品嚐到改良版的經典菜色，像是月亮蝦餅、綠咖哩、炒米粉等。另外如果不想特地去找有賣芒果糯米飯的餐廳，小編也極力推薦在 Baan Ying 點一盤來吃，餐點均價100-300泰銖，以泰國餐廳價位來說算親民了。

地址：88 Soi Sukhumvit 19, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：10:00–22:00

Google評價：平均 4.0 顆星

媽媽麵 (Yum Saap)

如果你覺得以上這些餐廳的價位對你來說還是偏高，那麼 Yum Saap 媽媽麵絕對是個平價好選擇，餐點平均價位在100泰銖內，份量也不小。Yum Saap 和前面幾間曼谷餐廳一樣，在各大百貨公司美食街都找得到。貼心小提醒：如果怕辣的人，點餐時一定要跟店員說要調整辣度，小編曾經嘗試過他們家的小辣，辣度就已直逼中辣以上，即使吃得一把鼻涕一把眼淚卻還是欲罷不能！

地址：อาคาร Terminal, Krung Thep Maha Nakhon, Sukhumvit Rd, 4F, 4024, 21 Soi Sukhumvit 19, 10110, Thailand

營業時間：11:00–22:00

Google評價：平均 3.5 顆星

曼谷必吃美食｜美食市集

如果你是喜歡吃小吃的人，最後小編也要推薦幾個曼谷必去的美食市集：

洽圖洽假日市集 (Chatuchak Weekend Market)

圖片來源：Canva

洽圖洽假日市集可以說是初到曼谷旅行必去的景點之一，這裡只有星期六日才會營業，面積據說有16個足球場那麼大，裡面有超過15,000個攤位，從飾品、伴手禮、飲料店到美食，所有你想得到的東西這裡都有賣。

洽圖洽假日市集必吃美食有哪些呢？

香蕉煎餅

椰子冰淇淋

泰式奶茶

逛街挖寶之餘，也別錯過這裡的美食們囉！

地址：สวนจตุจักร Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

營業時間：每週六日 08:30-22:00

Asiatique 碼頭夜市

Asiatique碼頭夜市位於昭批耶河旁，是比較近期開幕的夜市，由碼頭和舊倉庫改建而成。雖然叫「夜市」，這裡從下午開始其實就陸續有店家在營業，小編也建議提早一點來，人潮少可以好好逛街之餘，還有機會看到夕陽，白天與夜晚景色一覽無遺！

Asiatique碼頭夜市必吃美食有哪些呢？

芒果糯米飯

Yum Saap媽媽麵

泰式炸烤物

如果想體驗曼谷的夜生活，千萬別錯過Asiatique碼頭夜市！

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand

營業時間：15:00–00:00

曼谷必吃的美食有哪些？ 來曼谷必吃的美食有香蕉煎餅、芒果糯米飯、泰式米粉湯、冬蔭功

曼谷必吃的餐廳有哪些 吃飯吃魚 、建興酒家、Nara Thai Cuisine都是熱門的曼谷餐廳

以上我們帶大家認識了曼谷當地的小吃、餐廳和美食市集，相信大家已經知道去曼谷吃什麼好。如果想了解更多在地美食，也歡迎參考曼谷夜市的主題文章，取得更多詳細攻略資訊喔！