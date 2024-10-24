2024-10-24

最近天氣越來越冷，是不是已經開始想吃火鍋了啦！在這個進補的季節，羊肉爐可以說是許多人過冬必吃的美食首選，今天女王跟好友聚會時，在台中豐原發現了這家超厲害的 圓豐羊肉爐 ，它不僅羊肉種類超多，還是擁有80種吃到飽的配菜！這超高CP值得豐原廟東美食，對於喜歡火鍋以及吃到飽的朋友來說，這裡絕對是不能錯過的聚餐秘境！現在就讓我們帶大家去探訪這間厲害的豐原美食吧~

⏏文章摘要

圓豐羊肉爐在哪裡？

地址：台中市豐原區向陽路29號

電話：04-25155066

營業時間：平日 16:30–23:00，假日 11:30–23:00 (最後收客時間21:00)

圓豐羊肉爐的地點位於台中豐原區的向陽路29號，距離豐原最熱鬧的廟東夜市僅僅只要5-10分鐘的步行距離。加上對面還有大大的停車場，不管是來遊玩或是來吃美食的人，這間豐原羊肉爐吃到飽的絕對會是你，用餐的好的選擇喔!

圓豐羊肉爐環境介紹

圓豐羊肉爐 的店內環境非常寬敞明亮，光是座位就能容納就將近百人，尤其適合三五好友聚會，或者全家大小一起來用餐。店內還有舒適的空調設備，即使在熱熱的夏天來這裡用餐，依然非常舒服。不過大家要注意一點，就是店家只要一到用餐時刻，基本上是座無虛席，所以建議要前往的人一定要提前預約，才不不會等太久喔~



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圓豐羊肉爐吃到飽自助吧

圓豐羊肉爐 的自助吧超豐富，從吃到飽的羊肉肋排、羊大骨到羊角筋等羊肉大餐，再加上約80種的超豐盛的配搭食材，不管你是想吃牛、豬、雞、魚肉片、火鍋料、海鮮、蔬菜、泡麵等等美食，這裡應有盡有。超多選擇種食材選擇，都快超越了許多知名吃到飽火鍋店，身為豐原人的你如果沒來吃過這間超狂的豐原美食，就太可惜啦！



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圓豐羊肉爐菜單價格

大人：$550元

兒童（110-140公分）：$250元

兒童（90-110公分）：$100元

90公分以下：FREE

※ 用餐時間120分鐘。

而且除了豐盛配菜外，超多選擇的精緻副餐更是圓豐羊肉爐的亮點之一，像是那香酥的多種炸物、熱騰騰的麻辣滷味、滷肉飯，以及高級西餐店才會出現的甜點櫃！這些副餐圓豐羊肉爐的自助吧更加升級，滿滿的用料配餐來這裡用餐，絕對會讓你吃得幸福滿滿喔~

※圓豐羊肉爐菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

如果有吃過傳統羊肉爐的人一定知道，隨便點都會上千起跳，個人真心覺得 圓豐羊肉爐 提供了這麼主副食的選擇，但卻只收這樣的費用，真的非常划算！來這間台中火鍋吃到飽是常值回票價的喔~

圓豐羊肉爐湯底推薦

來火鍋店當然湯底也不能忽略的一環，圓豐羊肉爐的湯底有三種選擇：藥燉招牌湯底、蒙古養生湯底和雞白湯。先來跟大家分享 藥燉招牌湯底，它有著濃厚的藥材香氣，大家可以依照自己喜好慢慢加入羊肉肋排、羊大骨、羊角筋等美食，讓湯頭變得更佳鮮甜，這經典的進補好味道絕對會是冬天滋補的首選湯底喔~

如果想要清爽一點的風味，建議大家可以試試雞白湯，溫和的口感帶著淡淡的奶香，不管是配搭火鍋料、肉片，還是海鮮都特別適合，不喜歡羊味但也想滋補一下的朋友，選它就對啦！

對了！圓豐羊肉爐醬料區選擇也非常多，配搭羊肉的的好夥伴 辣醬、豆瓣醬應有盡有，光用看就讓人超級滿足! 女王已經流口水到不行啦~

豐原廟東美食推薦

介紹完 圓豐羊肉爐 豐盛的吃到飽美食後，喜歡小酌的人也可以加購自己喜歡的飲品享用喔！女王最就把這間給大胃王的豐原廟東美食推薦給大家，喜歡的人快去預定這間台中美食推薦吧~!

圓豐羊肉爐豐原店-店家資訊

圓豐羊肉爐 FB粉專：點我查看FB粉專

圓豐羊肉爐 IG：點我查看IG

地址：台中市豐原區向陽路29號

電話：04-25155066

營業時間：

平日：16:30–23:00

假日：11:30–23:00

(最後收客時間21:00)