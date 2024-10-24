久違去台大公館商圈晃晃的時候為了避開人潮抄小路

路過一弄的時候光看外表完全是一間時尚的咖啡廳

勾起好奇心之後看了立牌更發現招牌菜色竟然是黯然銷魂飯

雖然我沒認真看過周星馳電影但不減我對這道料理的熱愛

興趣大增接連陸續來吃好幾次才終於品嘗到

戶外的座位區跟室內同樣都是淺灰色清水模風格

整體很有日系無印文青的風格

有屋簷遮蔽不用擔心颳風下雨

室內沒有太多華麗布置很簡約大方

不規則的空間加上弧型拱門有種來隱藏寶藏的洞穴探險的氣氛

部分座位旁提供插座可以充電

常常看到學生來此吃飯喝咖啡順便還可以使用電腦讀書工作

如果是想吃正餐的話還是內側的座位更合適

除了雙人座位之外也有多人大長桌

環境非常乾淨整潔提供竹籃置物

一弄的用餐規則很清楚列在第一頁開宗明義

全彩的菜單非常能誘發食慾

除了黯然銷魂飯之外另一個人氣商品則是漢堡排疊成小山的肉蛋蓋飯

每個餐點都還有老闆取名的有趣幽默的暱稱

餐點幾乎都落在180到250元之間

不算便宜但也不至於太貴

除了主餐之外一弄也有許多蒸籠的港式點心

不論燒賣或是流沙包都很經典

搭配主餐的話享用折扣優惠的價格我覺得比較合理

定義為咖啡廳的一弄提供義式咖啡跟茶飲

價格堪比知名咖啡店有點驚人

跟點心一樣建議配合主餐一起加點折價

黯然銷魂飯 250元

店家說的限量真的不誇張

劉備三顧茅廬請出諸葛亮

我甚至來了四次最後一次是中午一開門就報到才終於吃到

隔了半小時就聽到賣完不知道是不是只有5份左右

每份餐點都會用托盤上菜搭配小份泡菜

黯然銷魂飯表面鋪滿油亮光澤的叉燒肉

外皮酥脆肉質呈現漂亮的粉紅色柔嫩好吃

有著鹹甜醬汁調味非常下飯

海苔絲也有烤過脆度跟香氣都更加分

半熟太陽蛋更是令人愛不適口

依舊有著流動性蛋黃混合米飯濃厚美味

韓式起司辣雞肉飯 180元

直覺是小朋友應該會喜歡的味道

雖然寫韓式但是口味偏甜不怎麼辣

米飯一如既往有一定水準濕潤不乾

半融化的起司如同棉被一般覆蓋去骨雞腿肉更添乳香

附贈的泡菜是偏台式口味酸度非常高

我自己覺得跟飯類不是很搭

爆蛋肥牛飯 230元

爆蛋肥牛飯這個名字感覺很像某種厲害的招式

爆蛋肥牛以鐵盤單獨盛裝跟白飯獨立

白飯頂部額外撒上黑芝麻賣相更加分

上桌的時候整個鐵板還冒著熱煙帶著滋滋音效

滑蛋還是液體半熟狀態遇到高溫的鐵板後漸漸變熟

可以依照自己喜歡的熟度決定要怎麼品嘗

牛肉選用的部位油花豐富帶點咀嚼的筋道

蠔油醬汁調味鹹香重口配飯甚佳

和風鹽蔥燒肉飯 220元

漢堡排賣完的時候同樣有著層層疊疊厚片肉排的燒肉飯也很不賴

跟爆蛋肥牛飯附上的泡菜是類似黃金泡菜的口味

不曉得是不是有特別搭配主餐不同選擇不一樣的泡菜

一份餐點至少有5片以上的肉排吃好吃滿

搭配冰涼Q滑的溫泉蛋更加香甜

蔥鹽調味的肉排味道香比其他幾道更清淡一點

肉排多汁軟嫩感覺有特別手打處理過

魚子燒賣 (四粒) 118元

港點裡我最喜歡的一道就是燒賣

一弄的魚子燒賣個頭蠻大顆頭好壯壯

頂部有許多魚子增加顆粒口感

燒賣稍微有點偏油膩比較可惜

拿鐵咖啡 (冰) 150元

拿鐵上桌的時候特別保留了尚未均勻攪拌的漸層渲染感

咖啡液跟牛奶差不多是各半的比例喝起來乳香濃郁

咖啡順口不酸不苦尾韻很清爽

美式咖啡 (冰) 120元

美式咖啡喝起來中規中矩沒有太突出

偏酸的味道對我來說有點尖銳口感不夠圓滑

以往對港式料理餐廳總是有整潔不夠的刻板印象

一弄的環境真的非常乾淨令人很安心品嘗喜歡的茶餐廳料理

只是如果也想吃美味的黯然銷魂飯真的請務必趁早

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/10/21

花費: TWD360(冰拿鐵+黯然銷魂飯各1)

一弄 The Alley One

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11:30-19:30 (週五至16:00)

公休日: 週日、一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (繁忙時90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品或一份主食

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區羅斯福路四段78巷1弄5號1樓

電話: 02-2365-0803



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